Črni telefon 2 nadaljuje zgodbo, ko psihopatski morilec Grabež iz pekla kliče preživele iz prvega filma in jim grozi. Kljub zanimivemu nastavku se film izgubi med počasnim tempom, premalo napetih situacijah in nepotrebnimi pokloni grozljivkam iz osemdesetih.

Prvi film se je končal, ko se je glavni junak Finn rešil iz Grabeževe kleti in nato tudi obračunal z njim. Drugi film je prav tako postavljen v konec sedemdesetih, a se začne s sceno iz leta 1958, ko dekle iz govorilnice ob robu zamrznjenega jezera pokliče neznano številko, ki jo je, vrezano v led, videlo v sanjah. Dekletu je ime Hope in ima nadnaravne moči, podobno kot njena otroka Finn in Gwen, ki smo ju spoznali v prvem filmu in se zdaj ponovno soočita z Grabežem.

Poglejte napovednik:

Klici pogrešanih otrok

Medtem ko Finn kadi marihuano, da bi lahko pozabil na travmatično izkušnjo, začenja Gwen hoditi v spanju in vse bolj doživeto sanjati o svoji materi in trojici mrtvih otrok ob zamrznjenem jezeru. Ko ugotovi, da gre za resnični kraj, za krščanski tabor, ki ga je v mladosti obiskovala tudi njena mati, se prijavi za svetovalko, Finn in Gwenin fant Ernesto pa se ji pridružita.

Ko prispejo do odročnega jezera na gori, jih ravno ujame snežni metež, tako da so tam sami z oskrbnikom, njegovo hčerko in še dvema odraslima svetovalcema. Takoj zagledajo tudi telefonsko govorilnico, ki jo je Gwen sanjala, Finn pa začenja prek nje prejemati klice pogrešanih otrok in Grabeža. Ta se je na neki način vrnil in hoče obračunati s Finnom in Gwen, a onadva ugotovita, da lahko tukaj enkrat za vselej obračunata z njim.

V drugem filmu je glavna Grabeževa tarča Finnova sestra Gwen, ki ga vidi, ko hodi v sanjah. Foto: Karantanija Cinemas

Remiks klasik

Žal se na tej točki počasi zaključijo izvirne ideje filma, ko si ta začne svobodno izposojati koncepte iz Nočne more v Ulici brestov (Grabež prihaja v sanjah, in kar se zgodi v sanjah, je resnično), Petka 13. (jezero, hokej, trupla v vodi), Sijanja (odročna, zasnežena lokacija v Koloradu), Kroga (treba je najti truplo, da se pomiri duha) in nenazadnje tudi Pogube, odlične grozljivke iz leta 2012, ki jo je tako kot ta film režiral Scott Derrickson (sanjski posnetki so narejeni v tehniki super 8).

Čeprav je vzdušje povečini še zmeraj srhljivo, pa tempo pade, ko se junaki lovijo v krogih in vse prepogosto ne zastavijo najočitnejših vprašanj, da bi se zgodba lahko odvila naprej. Tudi Grabež izgubi precej srhljivosti, ko ugotovimo, da se bo film držal iste logike kot Nočna mora v Ulici brestov in da torej nihče ni prav zares v nevarnosti.

Podobno kot pri Nočni mori v Ulici brestov se sanje manifestirajo v resničnosti in podobno kot tam mora tudi tukaj žrtev zgolj dojeti, da ima v svojih sanjah vso moč. Foto: Karantanija Cinemas

Borna oktobrska letina grozljivk

Scott Derrickson je tudi soavtor scenarija s svojim stalnim sodelavcem C. Robertom Cargillom ob pomoči avtorja predloge prvega filma Joeja Hilla. Glavnega junaka ponovno igra Mason Thames, ki smo ga letos že videli v glavni vlogi igranega Kako izuriti svojega zmaja, v vlogi Grabeža pa se prav tako vrača Ethan Hawke. Vračata se tudi Madeleine McGraw kot Gwen in Miguel Mora, ki je v prvem filmu igral ugrabljenega in umorjenega Finnovega najboljšega prijatelja Robina, tokrat pa igra njegovega mlajšega brata Ernesta.

Ameriški filmski studii v kino tradicionalno pošljejo največ grozljivk oktobra, da so na ogled za noč čarovnic. Letošnji nabor ni posebej navdušujoč, saj imamo poleg Črnega telefona 2 zgolj dve še bolj dolgočasni nadaljevanji, Priklicano zlo 4 in Tujci: drugo poglavje, konec tedna pa se jim bo pridružila še Grda polsestra, norveška predelava Pepelke s fokusom na starinski lepotni kirurgiji. Škoda, da smo letos vse dobre grozljivke dobili že prej – oziroma v primeru Grešnikov , sploh ne.

Uporaba posnetkov super 8 je učinkovita in srhljiva, tako kot je bila že v filmu Poguba (Sinister), a je režiser vseeno morda pretiraval z njimi, saj je Črni telefon 2 postavil rekord v uporabi posnetkov super 8 v studijskem filmu. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Črni telefon 2 vreden ogleda?

Film je grozljivka, tako da ni za najmlajše, a ima neenakomeren tempo, česar ne bodo cenili najstniki, obenem pa dovolj lukenj in nelogičnosti v zgodbi in junakih, da ga zahtevni gledalci ne morejo vzeti resno. To ga ne naredi posebej privlačnega za nobeno od teh skupin, a vseeno ima srhljivo vzdušje, ki ga potencirajo zasneženo in zamrznjeno okolje, izolacija in neusmiljenost zamaskiranega psihopata.

Ethan Hawke je izvrsten kot Grabež, a ga v tem filmu sploh ne vidimo brez maske. Foto: Karantanija Cinemas

Črni telefon 2 (Black Phone 2)

Režija: Scott Derrickson

Igrajo: Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, Demián Bichir, Arianna Rivas, Madeleine McGraw, Miguel Mora

Žanr: grozljivka

Dolžina: 115 minut Scott DerricksonEthan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, Demián Bichir, Arianna Rivas, Madeleine McGraw, Miguel Moragrozljivka115 minut

Preberite še: