Victoria’s Secret perilo ustvari njen modni trenutek

Moda se ne začne z obleko. Začne se veliko prej. Začne se tam, kjer se poudari silhueta, kjer se ustvari linija, kjer se rodi samozavest. Perilo Victoria’s Secret je že desetletja osnovni element garderobe žensk, ki prisegajo na estetiko, eleganco in udobje.

Victoria’s Secret ne ponuja samo čipke in satena. Ponuja modni pristop k perilu, modnim kosom, ki niso narejeni zato, da jih vidijo drugi, temveč zato, da jih občuti ženska. Modne kose, ki ustvarjajo podlago za vse njene stajlinge in hkrati dvignejo energijo in samozavest, s katero stopi v svet.

V središču sveta Victoria’s Secret so tri linije, ki vsaka na svoj način oblikujejo njen stil. Različne v značaju, a povezane v eni ideji: perilo kot modna izjava, ne kot dodatek.

Very Sexy je izraz moči in samozavesti. Kolekcija uporablja gladko tkanino ali čipko, natančne kroje in sofisticirane detajle. Prileganje je brezhibno, skupna nit kolekcije pa so gladke, lahke tkanine in zelo tanek rob košaric, ki se pod oblačili skoraj ne opazi, ter kroji, ki lepo zgladijo linijo tudi ob straneh in na hrbtnem delu. Gladki modeli delujejo nevidno pod oblačili, čipkasti pa dodajo bolj modno, drzno noto, še posebej, ko jih nosite pod suknjičem kot samostojen top v kombinaciji s hlačami z visokim pasom ali oprijetim krilom z visokim pasom.

Foto: Victoria's Secret

Dream Angels je linija za žensko, ki ima rada čipko, a jo želi nositi v sodobni, modni različici. Nedrčki so razkošni, iz fine čipke in v paleti barv od nevtralnih do živahnejših odtenkov, v njih pa se boste počutile samozavestno in stilsko dovršeno, ne glede na to, kakšna je vaša postava. Modrčki Dream Angels delujejo odlično pod rahlo prosojno srajco, odprtim blejzerjem ali v kombinaciji z jeansom in visokim pasom.

Foto: Victoria's Secret

Body by Victoria pa je temelj vašega stajlinga. To je perilo, ki izgine pod obleko, a naredi opazno razliko v silhueti. Mehki, gladki materiali in čisti kroji zagotovijo popolno podlago za oprijete majice, bele srajce, slip obleke in suknjiče, saj si v njih ne želite vidnih robov ali šivov.

Modrčki iz linije T-shirt so osnovni kos, ki temelji na čistem, minimalističnem videzu in brezhibnem prileganju. Njihova največja prednost je gladka, skoraj nevidna površina košaric iz mehkih, prijetnih materialov. T-shirt modrčki so idealni za vsakdan, najlepše pa pridejo do izraza pod oprijeto bombažno majico, fino pletenino ali gladko slip obleko, kjer želite popolnoma čisto linijo brez sledi robov. T-shirt modrček kombinirajte z rahlo odprtim blejzerjem, hlačami z visokim pasom in diskretnim nakitom za preprost, a zelo dodelan dnevni stajling, ki deluje samozavestno in moderno.

Foto: Victoria's Secret

Perilo Victoria’s Secret se odlično prepleta s trendi sezone. Bodiji postanejo vrhnji kos, ko jih kombiniramo z elegantnimi hlačami ali širokim blejzerjem. Korzeti prevzamejo vlogo modnega topa in ustvarijo sodoben videz v kombinaciji z midi krilom ali jeansom z visokim pasom. Če pa satenaste mini oblekice dopolnimo z modnim suknjičem, služijo kot večerni kos ali del dnevne garderobe.

Victoria’s Secret je več kot perilo. Je način oblačenja, ki prehaja med intimnim in modnim. S tem perilom se vsak dan ustvari pravi ženski trenutek samozavesti, saj se z njim spremeni njena drža, njen korak postane drznejši, njena energija pa bolj izrazita.

Letos ji za darilo podarite perilo Victoria's Secret – ne le kot detajl, podarite ji občutek, da je njen slog nekaj posebnega in da se moda začne tam, kjer se začne ona. Vse, kar si ženske želijo, se začne in najde v trgovini Victoria's Secret v Supernovi Ljubljana Rudnik in na njihovi spletni strani.

