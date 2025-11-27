Podajmo roko malim junakom!

L’OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.

Foto: STILLMARK D.O.O. L’OCCITANE, svetovno priznana blagovna znamka senzoričnih kozmetičnih izdelkov, vas za letošnje praznike vabi, da se podate na očarljivo popotovanje in sledite Lovilki svetlobe.

V letošnji praznični izdaji lahko ujamete lepoto provansalske svetlobe – od bledo rožnatega jutra, ki si utira pot skozi ledeno meglico, prek sijočega poldneva pod živo modrim nebom do žareče škrlatne noči, ki greje gričevnato pokrajino. Zima v Provansi je čas veselja, obsijanega z edinstvenimi čarobnimi odtenki, in vsaka L’OCCITANOVA kolekcija v omejeni izdaji slavi enega od treh značilnih svetlobnih pojavov.

In ker si v prazničnem času vsak zasluži praznično čarobnost, bo L’OCCITANE Slovenija s svojo tradicionalno dobrodelno akcijo posebej podprl tiste, ki se v tem času spoprijemajo z največjimi preizkušnjami – otroke, ki se pogumno borijo proti raku.

Foto: STILLMARK D.O.O.

V duhu prazničnega obdarovanja se je L'OCCITANE Slovenija povezal z društvom Junaki 3. nadstropja, ki zagotavlja pomoč in podporo otrokom, ki v 3. nadstropju ljubljanske Pediatrične klinike pogumno premagujejo težke preizkušnje. V okviru dobrodelnega črnega petka za male junake L'OCCITANE Slovenija organizira tradicionalno akcijo Give B(l)ack Friday,* s katero želi poudariti, da si prav vsi zaslužimo čarobnost prazničnega časa.

Društvo bo sredstva, zbrana v sklopu akcije Give B(l)ack Friday,* namenilo prazničnemu obisku dedka Mraza.

Ta dobri mož bo obdaril 40 junakov vseh starosti, ki se bodo med prazniki zdravili v bolnišnici.

Posebno pozornost bo namenil tudi junakom, ki so dovolj pri močeh, in njihovim sorojencem – pogosto prezrtim junakom praznikov –, ki se bodo udeležili čarobnega dogodka: Dedek Mraz na Ljubljanskem gradu.

Foto: STILLMARK D.O.O. Obiščite trgovine L'Occitane ali njihovo spletno trgovino in tudi vi sodelujte v dobrodelni akciji. Skupaj pokažimo, da pogumni mali junaki niso sami!

Kaj o svoji dobrodelnosti pravijo pri L'OCCITANU?

"L’OCCITANE je že vse od svojega nastanka leta 1976 zavezan spoštovanju narave in človeka ter zmanjševanju vpliva na okolje. Verjamemo, da z negovanjem življenja okoli nas pomagamo, da semena znova vzklijejo in da človek najde ravnovesje z naravo in samim seboj.

Vsako leto posadimo izjemne rastline, vir naših dragocenih aktivnih sestavin, ki rastejo v popolni harmoniji z okoljem, v katerem uspevajo. Vedno znova se obračamo k naravi, občudujemo njene darove ter z raziskovanjem in inovacijami odkrivamo nove, čudežne sestavine za naše negovalne formule.

S spoštovanjem do planeta, okolja in ljudi okrog nas verjamemo, da vsako dobro dejanje, ne glede na velikost, prinaša pozitivno spremembo. Pri L’OCCITANU ne ustvarjamo le izdelkov, temveč tudi spomine in občutke. Z dobrodelno akcijo želimo prispevati svoj del sreče in topline ter razveseliti Junake 3. nadstropja."

Dobrodelna akcija poteka od 27. do 30. 11. 2025 v trgovinah L'OCCITANE in spletni trgovini www.loccitane.si.

*dobrodelni črni petek

PRODAJNA MESTA L’OCCITANE

LJUBLJANA: Mestni trg 7, Citypark, Aleja, Supernova Mercator Šiška, Supernova Rudnik, Nama ● KRANJ: Supernova ● BLED: Cesta svobode 10 ● MARIBOR: Europark, Gosposka ulica 11 ● CELJE: Citycenter ● NOVO MESTO: Supernova ● KOPER: Planet Koper ● PORTOROŽ: Obala 14 b ● NOVA GORICA: Supernova ● Izbrana prodajna mesta Müller v Sloveniji ● SPLETNA TRGOVINA: www.loccitane.si

L'Occitane lahko spremljate na: Facebook │ Instagram

Naročnik oglasnega sporočila je STILLMARK D. O. O.