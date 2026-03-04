Če obožujete naravne odtenke in džins, vas bo ta stajling očaral

Samie Elishi je v Veliki Britaniji dobro poznana, saj se je že trikrat pojavila v resničnostnem šovu Love Island, v letošnji sezoni All Stars pa je celo zmagala. Na Instagramu, kjer pogosto deli svoje modne izbire, ima kar milijon sledilcev. Tokrat nas je navdušil stajling, ki je popoln za prihajajoče pomladne dni. V nadaljevanju članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite sami.

Hlevska jakna

Hlevske jakne so zaznamovale že lansko pomlad in tudi letos jih bo mogoče videti povsod. V svoj stajling jo je vključila tudi Samie in s tem ustvarila pristen, podeželsko navdihnjen videz. Izbrala je jakno v rjavem odtenku, ki deluje toplo in brezčasno, hkrati pa jo lahko preprosto kombinirate z bolj klasičnimi ali trendovskimi kosi. Ključ je v nekoliko sproščenem kroju, ki omogoča plastenje in ustvari lahkoten, a premišljen videz.

Srajca s karovzorcem

Karirast vzorec bo letos pravi modni hit in Samie ga vsekakor ni spregledala. Izbrala je srajco v rjavih odtenkih, ki se barvno ujema z jakno in videz poveže v harmonično celoto. Karo prinaša pridih rustikalnosti, a v kombinaciji z modernimi kroji deluje sveže in urbano. Srajco lahko nosite samostojno ali rahlo odpeto čez osnovni top za bolj sproščen učinek.

Hlače iz džinsa

Hlače iz džinsa so osnova, ki stajling prizemlji in mu da vsakodnevno nosljivost. Samie je posegla po klasičnem modelu, ki lepo poudari silhueto, a ostaja udoben. Temnejši ali srednje moder džins se odlično poda k toplim rjavim tonom, obenem pa ohranja videz svež in primeren za pomladne dni.

Pas kot dodatek

Pas je tisti detajl, ki celoten videz zaokroži. Izberite pas v črni ali rjavi barvi z zlatim kovinskim detajlom, ki bo dodal pridih elegance. Kovinski element naj bo dovolj opazen, da popestri kombinacijo, a ne preveč izrazit.

