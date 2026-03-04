Skupina Zmelkoow je pred kratkim v svet poslala svoj 11. album, ki ga je predstavila na posebno svojski in inovativen način: na konzervi kot nosilcu zvoka. "Dejstvo je, da je svet, v katerem živimo, na precej majavih nogah in plesniv, tako da materiala za kritike, opozorila, posmeh in celo strah ne zmanjka," so prepričani člani zasedbe, ki bodo že marca na Velikem veselem koncertu v čast stoletnice rojstva junaka in legende Sergiota iz Trsta predstavili nove bisere s plošče in vse starejše hite. Kaj vse nam je še zaupal "bistri nihiloidni kaos", kot poimenujejo sami sebe, izveste v nadaljevanju rubrike Hitrih 5 .

Nedavno ste javnosti predstavili svoj veliki projekt, izdali ste svoj 11. album Plus. Kaj lahko poveste o njem in zakaj ste se odločili, da ga oboževalcem predstavite na precej nekonvencionalen oz. svojevrsten način?

Ja, zelo smo ponosni na ta album. Ni kar tako po vseh predhodnih projektih zbrati na kup dovolj novih dobrih idej, ampak nam je uspelo! Ker se dandanes večina glasbe posluša brez klasičnih nosilcev zvoka, bi sicer lahko album enostavno samo naložili na platforme in bi bilo to to, ampak potem zmanjka nekaj tistega žmohta, da nekaj držiš v roki, gledaš slikice in bereš klobasarije v knjižici …

Tako da smo se vseeno odločili izdati tudi CD (ki je uporaben tudi kot nastavek za fleksarco in kot podstavek za pivo) in kot prvi bend na svetu tudi konzervo. Tudi konzerva ima poleg tega, da je nosilec zvoka, več možnih načinov uporabe, ki so pojasnjeni na etiketi. Verjamemo, da bo ta novost spremenila tok glasbene industrije.

"Tudi konzerva ima poleg tega, da je nosilec zvoka, več možnih načinov uporabe, ki so pojasnjeni na etiketi. Verjamemo, da bo ta novost spremenila tok glasbene industrije," so o nenavadnem načinu predstavitve nove plošče povedali člani zasedbe. Foto: arhiv izvajalca

Zmelkoow ste znani po tem, da ne odstopate od začrtane smeri na svoji glasbeni poti. Kaj je tisto, kar vas še posebej definira in od česa ne bi nikoli odstopili oz. čemu se ne bi nikoli odpovedali?

Čeprav me zelo mika, da bi rekel, da nas definirata perfekcionizem in odsotnost kiksov, se bom temu iz strahu pred rastjo nosu ognil. Delamo glasbo, ki jo razumemo in nam je všeč. In ker smo precej čudni kalibri, je tudi naša glasba pogosto takšna. Ni trendovska, moderna, je pa iskrena, raznolika, naša. In stojimo za njo.

Prisluhnite skladbi Realni svet:

Teksti so pa itak čista poezija – nihče razen poznavalcev in res tenkočutnih duš jih ne razume, kar pušča obilico prostora učiteljicam slovenščine, ki bodo naše komade interpretirale učencem v 22. stoletju, ko bo stroka posthumno prepoznala našo veličino. Čemu se ne bi odpovedali? Najbrž svobodi ustvarjanja tistega, za kar mislimo, da je dobro, lepo in zabavno; ne glede na to, ali se izplača ali ne.

Kdo so Zmelkoow?



Skupina Zmekoow prihaja s Primorske in jo danes sestavlja pet članov: Goga Sedmak (vokal, kitara), Žare Pavletič (bas kitara), Aleš Koščak (bobni), Anuša Podgornik (klaviature in flavta) ter Zergoloff (Iztok Cergol) (multi-instrumentalist, violina).



Zasedba deluje od začetka 90. let prejšnjega stoletja in je znana po svojih nenavadnih besedilih, ki segajo od odštekanih do naravnost morbidnih. Njihov prvi večji hit je bila pesem Čau sonček! z albuma Kdo se je zbral?, širša slovenska javnost pa jih je spoznala leta 1999 z uspešnico Bit z albuma Dej, nosorog, pazi kam stopaš.

Za svoje oboževalce v marcu pripravljate poseben dogodek. Kaj lahko poveste o tem in ali se lahko nadejamo kakšnih presenečenj?

Tako je! 18. marca bomo v ljubljanskem Media Centru priredili Veliki veseli koncert v čast stoletnice rojstva junaka in legende Sergiota iz Trsta. Raziskovalne novinarke so namreč izbrskale, da se je to že na pol mitološko bitje rodilo točno pred sto leti; nekateri celo špekulirajo, da gre za reinkarnacijo Kosovela, ampak seveda gre zgolj za ugibanja … Kakorkoli, na koncertu bomo predstavili glavne biserčke z nove plošče, odigrali bomo tudi vse starejše hite; ne bodo pa manjkali niti torta niti gosti niti raznorazne kozlarije in presenečenja, ki pritičejo velikemu praznovanju.

Čemu se ne bi odpovedali? "Najbrž svobodi ustvarjanja tistega, za kar mislimo, da je dobro, lepo in zabavno; ne glede na to, ali se izplača ali ne." Foto: arhiv izvajalca

Katere stvari morate po vašem mnenju kot glasbeniki in umetniki še posebej nagovarjati v današnjem času?

Mora se samo umreti; pa še tega menda ni treba vsem. Dejstvo je, da je svet, v katerem živimo, na precej majavih nogah in plesniv, tako da materiala za kritike, opozorila, posmeh in celo strah ne zmanjka. Ta "realni svet" opisujemo v našem zadnjem istoimenskem singlu. Nekateri te stvari vidijo, drugi ne, enim je to v navdih, drugi se obrnejo stran …

Mi, ki se prištevamo k rokerjem, radi v naših pesmih kakšno pikro rečemo čez neumnosti, neumneže, bullyje in patetične pozerje okoli nas; ne domišljamo pa si, da bomo s svojo glasbo prav veliko spremenili. Najbrž pa že to, da delu publike, ki mu ni blizu estetika "živi svoje sanje, nocoj z menoj" ponudimo eno manj abotno zabavo, pa morda uteho, da niso sami na obrobju ne najbolj ljubkega in bistrega mainstreama … Sicer pa imamo tudi mi kakšne popolnoma neambiciozne komade, ki nimajo nekega globljega pomena in poslanstva, ampak so nam preprosto lepi.

Foto: arhiv izvajalca

Kako v svoji zasedbi usklajujete različne želje – tako ustvarjalne kot zasebne – in ali se lahko kot skupina opišete z le tremi besedami?

Začnimo s tremi besedami: bistri nihiloidni kaos. Če bi imel še dve besedi na voljo, bi stisnil zraven še lenobo in veseljaštvo, ampak v redu ... Glede usklajevanja nimamo velikih težav. Z leti se je počasi skristaliziralo, da je tisto, za kar se odloči modri lider benda, ponavadi najbolje. Tako da funkcioniramo v duhu enega takega razsvetljenega absolutizma s pridihom komunističnega slogana "vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebah" – s tem, da to slednje izvajamo v okviru razpoložljivega proračuna.

