Svojo glasbeno pot so začeli na vaških prireditvah in lokalnih dogodkih, danes pa Kvatropirci sodelujejo z uveljavljenimi glasbeniki in nastopajo na največjih slovenskih odrih. Eno najbolj priljubljenih vokalnih zasedb pri nas letos čaka poseben mejnik – 15 let delovanja, ob katerem priznavajo, da njihova pot ni bila vedno preprosta. "Morda so bile najtežje prav menjave v zasedbi. A k sreči se je vedno izšlo tako, da smo jih izpeljali dobro in da smo bili z vsakim članom še bolj povezani. Danes lahko rečem, da smo res prava ekipa," je ob jubileju za Siol.net povedal tenorist zasedbe Samo Kališnik.

Videospot za pesem Helij so Kvatropirci posneli na letališču v Bovcu. Foto: Neo Visuals

Vokalna skupina Kvatropirci, ki jo sestavljajo basist Matej Kocen, baritonist Albin Jordan ter tenorista Samo Kališnik in Tomaž Krt, slavi 15-letnico delovanja. Nastali so leta 2011, precej spontano, ko jih je združilo petje v mešanem pevskem zboru Odmev. Do danes se je zasedba nekoliko spremenila, zamenjali so nekaj članov, še vedno pa jih povezujeta ljubezen do glasbe in prijateljstvo – tudi takrat, ko postane naporno. Pred obletnico, ki jo bodo decembra obeležili s koncertom v Hali Tivoli, so svoje oboževalce razveselili z izidom nove ljubezenske pesmi Helij, za katero so posneli tudi videospot.

Vaša zadnja pesem Helij je bila napisana že pred štirimi leti. Zakaj ste se odločili, da jo izdate po toliko letih?

Pred štirimi leti je bil za izdajo pripravljen že celoten album, vendar smo z njim toliko časa odlagali, da se je vmes zgodila celo menjava v zasedbi – Jure (Jaklič, op. p.) je odšel, prišel je Albin (Jordan, op. p.). Po eni strani je zato še dobro, da tega CD-ja takrat nismo izdali. Od tistega albuma je danes ostalo še pet pesmi in odločiti smo se morali, katero od njih bomo izdali. Zdaj je bil pač že čas, da znova nekaj spravimo med ljudi.

Odločitev ni bila lahka, a verjetno je prevladalo to, da je pesem ljubezenska, kot večina naših, a ima poseben motiv – helij. Verz "kot helij me dvigneš v nebo" uporablja zanimivo metaforo, ki je precej redka. Ne poznamo druge pesmi, v kateri bi bil helij uporabljen na tak način. Prav ta podoba lepo ponazarja, kako močna je lahko ljubezen in kako lahko dva človeka dvigneta drug drugega. Zato smo se na koncu odločili, da izdamo prav Helij. Mogoče kot zanimivost: čeprav takrat še ni bila izdana, smo pesem že lani februarja premierno izvedli na našem Kvatrovečeru v Cankarjevem domu.

Poglejte videospot za pesem Helij:

Letos praznujete 15-letnico delovanja. Kaj je bilo v tem času najtežje in kaj najlepše? Ste bili kdaj na točki, ko bi skoraj obupali?

Letos bo že 15 let, odkar delujemo, in v tem času se je zgodilo res ogromno – vzponi, padci in vse vmes. Morda so bile najtežje prav menjave v zasedbi. A k sreči se je vedno izšlo tako, da smo menjave dobro izpeljali in da smo bili z vsakim novim članom še bolj povezani. Danes lahko rečem, da smo res prava ekipa. Da bi pa bilo kdaj tako težko, da bi hoteli obupati in nehati z glasbo, pa niti približno ni bilo. Manjše težave se sproti uredijo, veliko več pa je bilo lepih stvari, ki so nas ves čas gnale naprej v ustvarjanje in nastopanje.

Jubilej boste obeležili s koncertom v Hali Tivoli. Kaj bo tokrat drugače?

To bo daleč največji koncert, ki smo ga organizirali do zdaj. Gre za 15-letnico in želimo, da jo ljudje doživijo kot pravi glasbeni večer. Ob naših pesmih bodo lahko uživali ves večer, seveda pa tudi ob pesmih naših gostov. Z veliko od njih imamo duete in te bomo izvedli v izvirnih različicah, torej skupaj, tako kot so nastali. Gostje bodo Klapa Kampanel, Čuki, Alya, Manca Špik, Marko Škugor in posebna gostja Nina Pušlar, ki se je našemu povabilu z veseljem odzvala. Seveda bo tu še spremljevalni bend, v največjem obsegu doslej. Program še nastaja, a slišati bo mogoče tudi pesmi z novega albuma, ki izide v prvi četrtini leta. Nekatere bodo že znane, nekatere pa bodo tam v živo zazvenele prvič.

"V tej zadnji zasedbi lahko res rečem, da v vsem času, odkar smo skupaj, ni bilo niti enega pravega prepira. V prejšnjih zasedbah so se kdaj pojavila nestrinjanja, zdaj pa smo v tem pogledu res zelo usklajeni. Razlog je v tem, da se znamo pogovarjati," nam je pojasnil Samo Kališnik. Foto: Mediaspeed

Pravite, da se v 15 letih nikoli niste zares sprli. Kako je to sploh mogoče, kakšen je vaš recept?

V tej zadnji zasedbi lahko res rečem, da v vsem času, odkar smo skupaj, ni bilo niti enega pravega prepira. V prejšnjih zasedbah so se kdaj pojavila nestrinjanja, zdaj pa smo v tem pogledu res zelo usklajeni. Razlog je v tem, da se znamo pogovarjati – iskreno, odprto in brez skrivanja. Morda ne vedno popolno, a vedno pošteno. Ko si stvari poveš, si jih ne moreš dolgo zameriti. Poleg tega veliko časa preživimo skupaj na poti po Sloveniji, kar pomeni, da imamo tudi dovolj časa za pogovore. Prav to je naš recept.

Kaj Kvatropirce čaka v prihodnosti, česa si želite?

Kmalu bo izšel dolgo pričakovani CD, ki na izdajo čaka že štiri leta, na njem pa bodo tudi štiri popolnoma nove pesmi. Februarja sledi še duet z Markom Škugorjem, tokrat v hrvaščini. Konec leta pa pride vrhunec – jubilejni koncert v Hali Tivoli. Poleg tega nas čaka še ogromno nastopov, saj je leto praktično že zapolnjeno. Obenem pa čutimo, da se bomo v prihodnje še bolj posvetili avtorstvu. Želimo ustvarjati več lastnih pesmi in jih tudi pogosteje izdajati. Doslej sva s Tomažem Krtom že nekaj napisala, zdaj pa imamo občutek, da se bomo v to še bolj vključili vsi štirje. Pustimo se presenetiti.

