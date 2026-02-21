Ko je slovenska pevka Saša Lešnjek slišala glasbeni prvenec svojega partnerja, ni mogla verjeti, da je pesem napisal on. Presenetil jo je njen zimzeleni zvok, ki je pevki zelo blizu, saj je velika ljubiteljica slovenske popevke. Kot nam je zaupala, obožuje predvsem besedila Elze Budau, med njenimi najljubšimi popevkami pa so Samo nasmeh je bolj grenak, Lastovka in Pegasto dekle. S svojo najnovejšo pesmijo Avtobus št. 6 se pevka podaja na novo glasbeno pot, na kateri se vrača k svojim koreninam, po uspešnici Opa cupa s Fehtarji pa jo lahko slišimo v popolnoma drugačni, resnejši skladbi.

Slovenska javnost je Sašo Lešnjek spoznala, ko je bila izbrana za vlogo Sandy v slovenski različici muzikala Briljantina. Foto: Mediaspeed Saša Lešnjek vrača s pesmijo, ki je njen resnični odraz. Pred kratkim je navdušila s sodelovanjem s priljubljenimi Fehtarji, zdaj pa se, kot pravi, veseli novih glasbenih podvigov. Pesem Avtobus št. 6., katere videospot so posneli v znameniti ljubljanski Kavarni Union, je napisal pevkin partner Luka Poljanec, premierno pa so jo predstavili na lanskem Festivalu slovenskega šansona, na katerem je Lešnjek prejela tudi nagrado strokovne žirije za najobetavnejšo izvajalko. Po nekajletnem premoru od izdajanja novih pesmi se 26-letnavrača s pesmijo, ki je njen resnični odraz. Pred kratkim je navdušila s sodelovanjem s priljubljenimi Fehtarji, zdaj pa se, kot pravi, veseli novih glasbenih podvigov. Pesem Avtobus št. 6., katere videospot so posneli v znameniti ljubljanski Kavarni Union, je napisal pevkin partner, premierno pa so jo predstavili na lanskem Festivalu slovenskega šansona, na katerem je Lešnjek prejela tudi nagrado strokovne žirije za najobetavnejšo izvajalko.

Avtobus št. 6 je napisal vaš partner, hkrati pa je to njegov glasbeni prvenec. Kje je dobil navdih za pesem, se pogosto vozita s tem avtobusom?

Res je, skladbo je napisal Luka Poljanec, ki je izjemno talentiran glasbenik in – če ga lahko tudi malo pohvalim – novopečeni magister profesor tolkal. Zgodba iz skladbe je izmišljena, pravi, da se s šestico sicer ni še nikoli vozil, se mu je pa ideja za zgodbo utrnila že pred kakšnim letom in se potem nekaj časa razvijala. Ko sem pesem prvič slišala, nisem mogla verjeti, da jo je napisal on, saj ima tako zimzelen zvok. Od takrat nastajajo že nove skladbe in veselim se, da jih kmalu predstavimo.

Poglejte videospot za pesem Avtobus št. 6.

Pesem predstavlja precejšnji odmik od skladbe Opa cupa, ki ste jo posneli s Fehtarji. Vam sicer bolj ustreza petje balad ali poskočnih pesmi? Kdaj bolj uživate?

Sodelovanje s Fehtarji je bila zame res odlična in zabavna izkušnja, vendar precejšen odmik od moje siceršnje glasbene poti. Večinoma me občinstvo namreč lahko sliši ob spremstvu različnih orkestrov in big bandov, tako da bom tu ostala tudi v prihodnje. Uživam pa v obojem, od nekdaj so me zanimale različne glasbene zvrsti.

Ob snemanju videospota za Opa cupa ste imeli priložnost srečati Luko Dončića. Ste ljubiteljica košarke, spremljate njegove tekme?

Košarke pred letom 2017 nikoli nisem spremljala. Za takrat pa mislim, da vsak Slovenec ve, kje je bil oziroma kje je spremljal tekmo, na kateri smo zmagali. Spremljanje tekme v Dallasu je bila res neverjetna izkušnja. Predvsem Lukovo ogrevanje ob slovenski glasbi v polni dvorani, v kateri je bilo 20 tisoč Američanov, mi bo za vedno ostalo v spominu.

Pravite, da pesem Avtobus št. 6 predstavlja novo poglavje na vaši glasbeni poti. Kaj bo od zdaj najprej drugače?

Že nekaj let nisem izdala nobene svoje skladbe, saj sem si rekla, da želim, da so pesmi res odraz mene. Menim, da sem ta zvok zdaj našla z ekipo glasbenikov, s katerimi sodelujem, in res se veselim vseh novih pesmi.

Ste velika ljubiteljica slovenske popevke. Katera pesem je vaša najljubša in zakaj je za vas tako posebna?

Uf, veliko jih je, ki so mi res ljube. Obožujem Elzo Budau. Zdi se mi, da takoj prepoznam, ali je besedilo njeno, saj je tako močno in dobro napisano. Moje najljubše popevke pa so Samo nasmeh je bolj grenak, Lastovka in Pegasto dekle.

Saša Lešnjek s partnerjem Luko Poljancem, ki je napisal njeno novo pesem Avtobus št. 6. Foto: Mediaspeed

