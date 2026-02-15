Skupina Generator letos praznuje deset let svojega delovanja. Zasedba, ki sebe opiše kot električno-akustična indukcija, ki pretvarja gibe v električne valove, bo svoj novi album Iluzije izdala 12. marca, njegov izid pa bo pospremil promocijski koncert v Kinu Šiška. Nedavno so izdali tudi šesto skladbo iz prihajajočega albuma z naslovom Ni, za katero so posneli nekoliko neobičajen videospot. Kako je videti, si oglejte v spodnjem posnetku. Kaj vse je o skupini in njenem delovanju še povedala njena članica Anina Trobec, si lahko preberete v tokratni rubriki Hitrih 5.

Nedavno ste izdali skladbo Ni. Ta je tudi del vašega novega albuma, ki bo izšel prihodnji mesec. Kaj lahko poveste o teh dveh velikih novostih vaše zasedbe?

Letos je in bo pestro. Naš novi album Iluzije izide 12. marca 2026 v Kinu Šiška. Smo v zadnji fazi priprav in se res veselimo koncerta. Naša nova skladba Ni je neke vrste eksperiment, saj je besedilo zanjo nastalo kot posledica debate o posledicah, ki so rezultat vplivov različnih dejavnikov na naš obstoj. Osrednje teme besedil pesmi iz novega albuma so obstoj, identiteta in ljubezen. Najprej je nastalo besedilo v angleščini, kasneje sem napisala še slovensko verzijo.

Poglejte si videospot za skladbo Ni:

Vaša zasedba šteje kar devet članov. Kako usklajujete glasbeno ustvarjanje in delovanje skupine ter zasebno življenje vseh članov?

Naš konglomerat šteje od devet do 11 članov. Veliko nas ima tudi redne službe. Že deset let sodelujemo na temelju zaupanja in medsebojnega spoštovanja ter na ta način usklajujemo urnike, življenja, rešujemo nesporazume in potujemo s tokom. Kakorkoli drugače ne bi šlo, mislim, da je treba upoštevati vse naše morebiti različne vidike, mnenja in zgodbe.

"Stati inu obstati. Se še naprej medsebojno spoštovati, še veliko pesmi spisati in jih še dolga leta igrati," v imenu skupine Generator pove članica Anina Trobec, česa si kot zasedba želijo v prihodnosti in ali imajo zastavljene kakšne posebne cilje.

Letos boste obeležili tudi deset let delovanja skupine. Kako gledate na prehojeno pot in kateri so vaši največji mejniki v tem času?

Veseli in ponosni smo, da smo obstali in smo še vedno "naredi sam" projekt, ki "pelje svojo špuro". Gre za avtorski projekt, kjer sam oz. v lastnem kolektivu poskrbiš za celotno izvedbo nekega projekta – torej za pisanje pesmi, organizacijo vaj, snemanje, produkcijo, videospote ter izdajo singlov in albumov. To je dolgotrajen proces, ki se nenehno odvija, saj si sam odgovoren za vse in moraš ves čas delati. Odlično je, če lahko delaš in ustvarjaš ter ti kdo prisluhne. Zmaga.

"Najpomembnejša pri doseganju avtentičnosti je svoboda izražanja," so prepričani člani zasedbe Generator. Foto: Nada Mihajlović

Kaj lahko poveste o svojem glasbenem ustvarjanju in kako se žanrsko opredeljujete?

Ne opredeljujemo se žanrsko, ker za to nikoli nismo čutili potrebe ali pripadnosti v tolikšni meri, da bi se ustvarjalno podredili. Najpomembnejša pri doseganju pristnosti je svoboda izražanja. Potem pa samo upaš, da se pobrati s trdim delom in nastane nekaj, za kar še sam nisi vedel, da bi lahko obstajalo.

Kdo so skupina Generator?

Zgodba skupine Generator se je začela na dan mladosti leta 2016, ko so se znašli sredi jam sessiona pod isto streho v avtonomni kulturni coni Sokolc v Novem mestu. Kljub vsem zakonom fizike so s fuzijo postali ena velika družina. Kot povedo o sebi, polovica zasedbe izvira iz istega genskega zapisa. Zasedbo sestavlja devet članov: pevka Anina in njen angleški fant, mož njene mame, možev prijatelj, prijateljev sin, trije Turki in en Cesar. Žanrsko neomejeni se gibljejo v eklektičnem zlitju stilov, ki razkriva njihovo ekscentrično karakterno zmes ter se spogleduje z vprašanji identitete in brezpogojne ljubezni. Nekaj za vsakogar in nekdo za vse. Verjamejo v širjenje prave energije in ljubezni preko meja in generacij, mimo prostora in časa.



Kdo so člani skupine? To so Anina Trobec – vokal, Joseph Wheba – klaviature, Maksim Špelko – bobni, Primož Špelko – bas, Tomaž Zorko – kitara, Marko Turk – kitara, Mitja Turk – saksofon, Gregor Turk – pozavna in Žan Cesar – trobenta.

Zakaj ste se odločili, da svojo glasbo predstavljate z nekoliko nevsakdanjimi videospoti?

Dobro vprašanje. Tudi tukaj si ne moremo kaj, da ne bi bili pristni. Vsakdanje, nevsakdanje, vse nas zanima. Verjamemo v močno vizualno podobo, ki gre z roko v roki z našo glasbo, zato je tudi tukaj pomembno, da se vsi strinjamo s končnim izdelkom.

