Pevka Saša Lendero je pred kratkim predstavila svojo novo intimno pesem Sama doma, s katero razkriva trenutek, ko si dovolimo bližino, jasnost in malo zdrave nagajivosti – in to povsem brez opravičevanja. Hitro nalezljivo pesem z igrivo melodijo je izdala v kombinaciji z žgečkljivim videospotom, ki ga je posnela v Hotelu Bohinj, pred kamero pa ji je družbo delal skrivnostni moški. Pri nastanku pesmi je, kot že velikokrat do zdaj, sodelovala z nekdanjim možem Miho Hercogom, s katerim še naprej odlično sodelujeta tudi na glasbenem področju: "Ko imaš skupno vizijo in spoštovanje, je sodelovanje lahko zelo lepo in učinkovito," je med drugim povedala v rubriki Hitrih 5.

O čem govori skladba Sama doma in ali se kdaj počutite tudi osamljeno?

Jaz jo vidim kot pesem čiste, neposredne radosti in igrivosti. Govori o jasnosti, neposrednosti in tistem trenutku, ko si dovolimo povedati, kaj si želimo – brez razlag in brez opravičevanja. Seveda se vsak človek kdaj počuti sam, a ta pesem ni nastala iz osamljenosti.

Kdaj ste vedeli, da je pravi čas za izid?

Čeprav je bila pesem napisana že pred leti, sem šele lani začutila, da je zanjo končno napočil pravi trenutek. Najprej sem jo namreč nekoliko "poskusno" predstavila v televizijski oddaji, odzivi pa so bili takojšnji, spontani in zelo srčni. Ljudje so jo prepevali, v njej so se našli. In ko pesem začne živeti svoje življenje, še preden uradno izide, veš, da jo lahko z zaupanjem in mirno spustiš med ljudi.

"Kad je prostor intime, varnosti in tistega pravega, umirjenega domačega miru," pove Lendero. Foto: Denis Škrget

Kako danes poteka sodelovanje z Miho?

Z Miho sva pri glasbi vedno zelo dobro sodelovala in tako je tudi danes. Najin odnos je profesionalen, jasen in ustvarjalen. Glasba naju povezuje na poseben način in pri delu znava pustiti osebno zgodovino ob strani ter se osredotočiti na to, kar je najpomembnejše – na pesem. Ko imaš skupno vizijo in spoštovanje, je sodelovanje lahko zelo lepo in učinkovito.

Kadra v kadi sprva sploh ni želela posneti: "Jani Pavec me je moral kar nekaj časa prepričevati, da je nujen za zgodbo, danes pa sem mu za to zelo hvaležna. Končni rezultat je nežen, estetski in iskren." Foto: Denis Škrget

Videospot je intimen in provokativen – je bilo snemanje zahtevno?

Čeprav je intimen, ni nastal z namenom provokacije. Glede na besedilo in že sam naslov je bil občutek domačnosti ključen, prizor s kadjo pa ga je ujel popolno. Kad je prostor intime, varnosti in tistega pravega, umirjenega "domačega" miru.

Prav ta prizor je bil zame tudi najbolj zahteven. Ne le zato, ker je bila voda v kadi zaradi časovne stiske dobesedno krop in sem se v njej bolj kuhala kot sproščala, ampak tudi zato, ker tega kadra sprva sploh nisem želela snemati. Jani Pavec me je moral kar nekaj časa prepričevati, da je nujen za zgodbo, danes pa sem mu za to zelo hvaležna. Končni rezultat je nežen, estetski in iskren – in me zelo lepo predstavlja takšno, kot sem danes: samozavestno, igrivo in pristno.

"Videospot je le vizualna zgodba, ki pesem dopolni, a sporočilo je tisto, ki ostane," je prepričana pevka. Foto: Denis Škrget

Kaj želite s pesmijo sporočiti poslušalcem in po čem naj si jo bolj zapomnijo – po videospotu ali sporočilu?

Najbolj si želim, da jo začutijo. Da v njej prepoznajo tisti občutek, ko si dovoliš biti igriv, iskren in prisoten v trenutku. Videospot je le vizualna zgodba, ki pesem dopolni, a sporočilo je tisto, ki ostane. Sama doma ni klic po avanturi, ampak po bližini – po trenutku, ki si ga vzameš zase in ga želiš deliti z nekom, ki ti veliko pomeni.

Saša Lendero si najbolj želi, da poslušalci pesem začutijo. Foto: Denis Škrget

