Miran Rudan je ob izidu nove pesmi razkril, kako pomembno vlogo v njegovi karieri ima njegova mama, ki je lani praznovala že 93. rojstni dan. Pevec pravi, da mu njen odziv po vseh teh letih kariere še vedno pomeni ogromno, zato je Slavica vedno med prvimi, ki slišijo njegove nove pesmi. "Ona me pozna od začetka – ne le kot glasbenika, ampak kot človeka – in zato njeno mnenje vedno vzamem zelo resno. Je iskrena in vedno pove točno to, kar si misli," nam je zaupal Rudan.

Letos si Rudan želi ohraniti iskrenost do sebe in do glasbe, si vzeti več časa za ljudi, ki mu pomenijo največ, ter ustvarjati pesmi, ki imajo vsebino in težo. "Če mi to uspe, bo leto že zelo dobro," pravi.

Nova pesem govori o ljubezni, ki ni samoumevna, temveč zraste iz zvestobe, hvaležnosti in povezanosti. Zakaj so te vrednote po vašem mnenju tako pomembne, a hkrati pogosto spregledane?

Mislim, da živimo v času hitrih vtisov in takojšnjih zadovoljitev, kjer se pogosto išče intenzivnost namesto globine. Zvestoba, hvaležnost in povezanost pa potrebujejo čas, potrpežljivost in vsakodnevne majhne odločitve. Prav zato so tako dragocene – ker niso samoumevne. Pogosto jih spregledamo, dokler jih ne izgubimo, pesem Hočem te pa je nastala prav iz želje, da bi te vrednote spet postavili v ospredje in jih praznovali.

Poglejte videospot za pesem Hočem te:

Kot prva je pesem slišala vaša mama. Kako pomembno vam je tudi po vseh teh letih kariere njeno mnenje? Kaj najraje počneta skupaj?

Mamin odziv mi še vedno pomeni ogromno. Ona me pozna od začetka – ne le kot glasbenika, ampak kot človeka – in zato njeno mnenje vedno vzamem zelo resno. Je iskrena in vedno pove točno to, kar si misli. Najraje preživljava čas čisto preprosto: ob kavi ali čaju, na sprehodih, vesela je, ko jo peljem v trgovine …

Komu po navadi najprej zavrtite končno različico nove pesmi – je to vedno mama ali kdo drug?

Mama je vedno med prvimi. Pesem vsekakor med prvimi slišijo tudi preostali člani moje družine in bend, ki jim zaupam in upoštevam njihovo mnenje. Vendar ima mama posebno mesto – njen prvi nasmeh ali tišina povesta več kot tisoč besed.

Z zasedbo Miran Rudan inDESIGN pevec ustvarja od leta 2021 dalje. Foto: Neo Visuals/Jaka Bizjak

Kako ste preživeli božično-novoletne praznike? Ste imeli kaj časa za odklop ali pri glasbenikih ta čas pride šele januarja?

Božične praznike sem skušal preživeti čim bolj umirjeno, v krogu družine. Drugače pa je bilo decembra res veliko nastopov in vesel sem, da je mesec minil brez prehladov. Res pa je, da se "mir" pri glasbenikih pogosto začne šele januarja, a ga letos zaradi predstavitve nove pesmi pri meni ne bo veliko. Vsekakor pa bom vmes našel čas za polnjenje baterij in krajši odklop.

Ker smo pred kratkim vstopili v novo leto – ste si letos zadali kakšne novoletne zaobljube ali cilje, ki bi jih radi uresničili v tem letu?

Ne maram velikih zaobljub. Letos si želim predvsem ohraniti iskrenost do sebe in do glasbe, si vzeti več časa za ljudi, ki mi pomenijo največ, ter ustvarjati pesmi, ki imajo vsebino in težo. Če mi to uspe, bo leto že zelo dobro.

