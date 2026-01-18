Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
18. 1. 2026,
10.39

Nedelja, 18. 1. 2026, 10.39

13 minut

Tragedija v okolici Ptuja: v požaru umrl otrok, drugi v kritičnem stanju

PGD Rovte, gasilci | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

V požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja je umrl otrok, drugi se v bolnišnici bori za življenje, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vzrok požara še ni znan.

V zgodnjih jutranjih urah so bili mariborski policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja. V požaru je življenje izgubil otrok, drugega so odpeljali v bolnišnico, kjer se bori za življenje.

Policija je o požaru obvestila dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico. Ogled kraja požara je že zaključen, trenutno policija nadaljuje z ugotavljanjem vzrokov za njegov nastanek.

