Nedelja, 18. 1. 2026, 10.39
13 minut
Tragedija v okolici Ptuja: v požaru umrl otrok, drugi v kritičnem stanju
V požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja je umrl otrok, drugi se v bolnišnici bori za življenje, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vzrok požara še ni znan.
V zgodnjih jutranjih urah so bili mariborski policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja. V požaru je življenje izgubil otrok, drugega so odpeljali v bolnišnico, kjer se bori za življenje.
Policija je o požaru obvestila dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico. Ogled kraja požara je že zaključen, trenutno policija nadaljuje z ugotavljanjem vzrokov za njegov nastanek.