Tragedija v okolici Ptuja: v požaru umrl otrok, drugi v kritičnem stanju

V požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja je umrl otrok, drugi se v bolnišnici bori za življenje, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vzrok požara še ni znan.

Policija je o požaru obvestila dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico. Ogled kraja požara je že zaključen, trenutno policija nadaljuje z ugotavljanjem vzrokov za njegov nastanek.