Katero spletno gostovanje izbrati za novo spletno stran?

Vsaka spletna stran potrebuje svoj strežnik, a odločitev o spletnem gostovanju ni preprosta – od nje je namreč odvisno, kako hitro, stabilno in učinkovito bo stran delovala.

Foto: WEBTASY, D.O.O.

Ko se odločite za izdelavo spletne strani, se hitro pojavi dilema, komu zaupati delovanje strani in katero spletno gostovanje izbrati. Ni namreč vseeno, ali gre za preprosto predstavitveno stran podjetja, osebni blog ali obsežno spletno trgovino z več tisoč izdelki.

Kaj morate vedeti, preden izberete gostovanje?

Osnovno vprašanje pri izbiri gostovanja ni tehnično, temveč vsebinsko. Ali gre za preprosto spletno stran z opisom storitev in kontaktnimi podatki, ki obsega nekaj podstrani? Ali pa za večji spletni projekt – spletno trgovino, novičarski portal ali platformo, kjer se pričakuje več tisoč hkratnih obiskovalcev in so obremenitve nepredvidljive?

Razlika med obema primeroma je velika. Spletno gostovanje, ki povsem zadostuje za manjšo predstavitveno stran, lahko pri večjem obisku hitro postane omejitev.

Za manjše strani skoraj vsako spletno gostovanje deluje – dokler ne zrastejo

Preproste spletne strani, osebni blogi ali manjši projekti praviloma ne potrebujejo zahtevne infrastrukture. Pomembno je, da gostovanje podpira PHP in aplikacijo za izdelavo spletne strani (npr. WordPress), da je upravljanje preprosto in uporabnika ne omejuje z drobnim tiskom.



Pri Domenci pojasnjujejo, da za takšne spletne strani priporočajo spletno gostovanje, ki temelji na strežnikih LiteSpeed. Ti omogočajo hitrejše nalaganje strani, poleg tega pa uporabnikom nudijo neomejen prostor za datoteke in neomejeno število e-poštnih predalov. To pomeni manj skrbi pri dodajanju vsebin, videov ali fotografij.



Za uporabnike, ki šele začenjajo, pri Domenci pogosto priporočajo paket Max M. Gre za gostovanje, ki ponuja več kot dovolj zmogljivosti za stabilno delovanje spletne strani, obenem pa omogoča preprosto namestitev aplikacije WordPress.

Primerjava hitrosti nalaganja spletne strani na LiteSpeed gostovanju in klasičnem gostovanju Foto: WEBTASY, D.O.O. Če spletno stran postavlja programer ali agencija, lahko dostopne podatke do nadzorne plošče hitro posredujete izvajalcu, ki vam bo spletno stran namestil. Gostovanje v tem primeru ne postane ovira, temveč del nemotenega delovnega procesa.

Kdo je ponudnik spletnega gostovanja – in kaj se dogaja, ko vi ne gledate v zaslon

Pri izbiri spletnega gostovanja niso pomembne samo tehnične specifikacije, ampak tudi vprašanje, kdo stoji za storitvijo. Gostovanje ni izdelek, ki ga kupimo in nanj pozabimo – je storitev, ki mora delovati neprekinjeno, tudi takrat, ko lastnik spletne strani ni prisoten.



Prav zato je pomembno, da pri izbiri gostovanja ne gledamo le na ceno ali velikost paketa, temveč tudi na to, kakšno podporo in nadzor ponudnik zagotavlja v ozadju. Ko se zgodi težava, razlika med povprečnim in dobrim ponudnikom ni v tem, ali se težava zgodi, temveč kako hitro in učinkovito je rešena.

Podpora in monitoring: razlika med izpadom in nevšečnostjo

Dober ponudnik spletnega gostovanja ima vzpostavljen stalen nadzor nad delovanjem sistemov. Ko se spletna stran ustavi, je odzivni čas ključen. Zato je poleg zmogljivosti pomembna tudi podpora. Pri Domenci poudarjajo, da nudijo podporo vse dni v letu, hkrati pa imajo vzpostavljen stalen monitoring delovanja strežnikov.



Sistemi spremljajo obremenitve, morebitna odstopanja in napake neprekinjeno, 24 ur na dan. Takšen monitoring omogoča, da se na težave odzovejo hitro – pogosto še preden bi uporabnik sploh opazil, da se na spletni strani nekaj dogaja.



Če se zgodijo odstopanja, se sprožijo alarmi pri dežurnih sistemskih tehnikih in ukrepanje se začne. V praksi to pomeni, da se številne težave rešijo, še preden vplivajo na obiskovalce spletne strani.

Foto: WEBTASY, D.O.O.

Ko spletna stran postane resen posel – zmogljivejša gostovanja

Pri večjih spletnih portalih in spletnih trgovinah gostovanje ni več le tehnična podlaga, temveč poslovno-kritična infrastruktura. Izpadi pomenijo izgubo prihodkov in oglaševalske stroške, ki nastanejo ne glede na to, ali stran deluje ali ne.



Zato pri Domenci v takšnih primerih priporočajo vsaj Hiper gostovanje. Gre za rešitev, zasnovano za večje število hkratnih obiskovalcev in večje obremenitve, kjer je stabilnost ključnega pomena.

Več zmogljivosti pomeni tudi več nadzora

Hiper gostovanje vključuje več procesorske moči, več RAM ter napredne funkcije, kot je Redis, ki izboljšuje odzivnost dinamičnih spletnih strani. Uporabljajo se tudi zmogljivejši procesorji z višjo frekvenco, kar se pozna predvsem pri spletnih trgovinah in vsebinsko bogatih portalih.



Pomembna razlika je tudi telefonska podpora 24/7. Če se težava pojavi sredi noči ali ob koncu tedna, je pomoč dosegljiva takoj – kar je pri poslovno-kritičnih straneh pogosto odločilno.

Ko podatki povedo več kot občutek

Pri večjih projektih ugibanje ni dovolj. Zato Domenca uporabnikom zmogljivejših paketov pošilja 14-dnevna poročila o porabi strežniških virov (RAM, CPU, disk). Ta omogočajo vpogled v dejansko dogajanje na strežniku.



Pogosto se izkaže, da nenadna povečana poraba virov ni posledica obiska, temveč slabo optimiziranih vtičnikov ali del na spletni strani. S pomočjo časovnih grafov je mogoče hitro prepoznati vzrok in ukrepati, še preden se pojavijo večje težave ali izpadi.

Katero gostovanje izbrati za največje projekte?

Za najzahtevnejše projekte so na voljo VPS-strežniki, ki delujejo v bolj izoliranih okoljih. Ti omogočajo večjo svobodo pri nameščanju aplikacij in prilagajanju strežniških nastavitev ter so primerni za projekte, ki potrebujejo popoln nadzor nad infrastrukturo.



Pri Domenci v takšnih primerih predlagajo, da se podjetja obrnejo neposredno na ponudnika, saj je pri zahtevnejših projektih pogosto smiselna individualna obravnava. Na podlagi konkretnih potreb in obsega projekta lahko pripravijo gostovanje, ki najbolje podpira delovanje in nadaljnjo rast vašega podjetja.

Kaj svetujejo pri Domenci?

Pri Domenci, vodilnem ponudniku spletnega gostovanja v Sloveniji, svetujejo, da uporabniki pri izbiri gostovanja razmišljajo dolgoročno. Za večino spletnih strani je Max gostovanje dobra izhodiščna izbira, saj ponuja stabilnost, preprosto upravljanje in dovolj prostora za rast.



Za spletne trgovine, večje portale in projekte, kjer je stabilnost neposredno povezana s prihodki, pa priporočajo Hiper gostovanje, ki je prilagojeno večjim obremenitvam in neprekinjenemu delovanju – tudi ob večjem navalu obiskovalcev.



Ključno sporočilo je preprosto: spletno gostovanje mora slediti razvoju spletne strani. Ko infrastruktura deluje zanesljivo, se lahko lastniki spletnih projektov posvetijo vsebini, uporabnikom in rezultatom – ne pa reševanju tehničnih težav.

Foto: WEBTASY, D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je Webtasy d.o.o.