Sedemintridesetletna igralka Emma Stone je ena izmed redkih hollywoodskih zvezdnic, ki je ne moremo najti na družbenem omrežju Instagram. Zdaj je pojasnila tudi, zakaj se družbenih omrežij ne poslužuje in zakaj njenega uradnega profila na Instagramu ne bomo našli.

Hollywoodska igralka Emma Stone je ena izmed redkih slavnih igralk, ki ne uporablja družbenega omrežja Instagram. Zdaj je igralka tudi spregovorila o tem, zakaj se skuša družbenim omrežjem izogibati. Emma Stone je pojasnila, da se jim zavestno izogiba, da bi ohranila svoje duševno zdravje.

Kljub temu je oskarjevka in zvezdnica filmov, kot sta La La Land (2016) in Poor Things (2023), v intervjuju za Rolling Stone priznala, da ni povsem izvzeta iz digitalnega sveta in da rada "iz sence spremlja", kaj se dogaja v popularni kulturi.

Vprašanje o temi je odprl oglas za Super Bowl

Pogovor o njeni dejavnosti na tem družbenem omrežju je namreč sprožil prihajajoči oglas za Super Bowl, ki ga je posnela za Squarespace v sodelovanju z režiserjem Yorgosom Lanthimosom, s katerim sodeluje tudi pri filmu Bugonia. V oglasu, ki bo predvajan v nedeljo, 8. februarja, Stone želi kupiti internetno domeno s svojim imenom, da bi ustvarila svojo spletno stran. To je igralka storila med snemanjem, a razočarano ugotovila, da je domena z njenim imenom nedosegljiva oziroma že zasedena. V oglasu, ki oglašuje Squarespace, platformo za izdelavo spletnih strani, na koncu svoje domene (emmastone.com) ne dobi, zato z oglasom naročnik cilja na vse potencialne uporabnike in kupce z geslom: "Zagotovite si svojo domeno, preden bo izgubljena."

Na vprašanje, ali zdaj namerava spletno mesto spremeniti v blog o življenjskem slogu, je oskarjevka odločno odgovorila, da ni tako: "Absolutno ne. Zato nimam Instagrama," je povedala in pojasnila svojo odločitev, da takih omrežij ne uporablja.

Prevelika bojazen za lastno duševno zdravje

"Preveč se bojim za svoje duševno zdravje, da bi se vpletala v kaj takega. Zato sem bolj opazovalka, rada spremljam, kaj objavljajo drugi ljudje," je še svojo odločitev zagovarjala Stone. Ob tem je dodala, da še nikoli prej ni razmišljala, da bi kupila domeno s svojim imenom. "Ne vem, zakaj tega še nikoli nisem storila," je dejala in se zahvalila Squarespaceu, da so jo k temu spodbudili.

V pogovoru je Stone povedala še, da jo je od nekdaj zanimala gradnja preprostih spletnih strani, in se spomnila obdobja LiveJournala, platforme za bloganje in spletne dnevnike, s katero je ustvarjala razredne predstavitve v osnovni šoli. Dodala je, da je bila nekoč dolgo časa navdušena bralka blogov.

Stone je povedala, da še dandanes veliko denarja porabi za platformo Substack in je prava odvisnica od nje. Med drugim je naročena na več blogov, večinoma o modi in kreativnem pisanju, občasno pa prebere tudi trač novice.

Tudi letos nominirana za oskarja

Tudi letos je Emma Stone nominirana za oskarja, podelitev katerih je predvidena za 15. marca. Nominirana je za najboljšo igralko za vlogo v Lanthimosovem filmu Bugonia. Je tudi producentka filma, njeno prejšnje sodelovanje z istim režiserjem pri filmu Poor Things pa ji je že prineslo oskarja. Film Bugonia je prav tako nominiran v kategoriji za najboljši film, skupaj s filmi, kot so F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme in drugimi.

