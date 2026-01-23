Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
23. 1. 2026,
9.31

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Petek, 23. 1. 2026, 9.31

1 ura, 5 minut

Kupci, pozor, prevara o Bolhi: nikoli, res nikoli ne posredujte OTP kode

Avtor:
K. M.

Prevara Bolha | Oglasnik Bolha.com nikoli ne komunicira prek aplikacije Viber. | Foto FB/ Varni na internetu

Oglasnik Bolha.com nikoli ne komunicira prek aplikacije Viber.

Foto: FB/ Varni na internetu

Na Facebook strani Varni na internetu opozarjajo na lažna Bolhina sporočila, ki jih uporabniki te dni prejemajo prek aplikacije Viber. "Če dobite Bolhino sporočilo prek Vibra, je prevara!" so navedli v objavi.

Prek tovrstnih sporočil vam goljufi ukradejo Viber uporabniški račun. "Prav tako nikoli, res nikoli nikomur ne posredujte OTP kode! Ta je namenjena samo vam in vaši varnosti," so opozorili. 

Pojasnili so tudi, da Bolha nikoli ne komunicira prek Vibra. 

Kaj storiti v primeru, da ste že odgovorili na sporočilo in vpisali kodo, svetujejo tukaj

