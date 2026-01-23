Kupci, pozor, prevara o Bolhi: nikoli, res nikoli ne posredujte OTP kode

Na Facebook strani Varni na internetu opozarjajo na lažna Bolhina sporočila, ki jih uporabniki te dni prejemajo prek aplikacije Viber. "Če dobite Bolhino sporočilo prek Vibra, je prevara!" so navedli v objavi.

Prek tovrstnih sporočil vam goljufi ukradejo Viber uporabniški račun. "Prav tako nikoli, res nikoli nikomur ne posredujte OTP kode! Ta je namenjena samo vam in vaši varnosti," so opozorili.

Pojasnili so tudi, da Bolha nikoli ne komunicira prek Vibra.

Kaj storiti v primeru, da ste že odgovorili na sporočilo in vpisali kodo, svetujejo tukaj.