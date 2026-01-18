Sodniška komedija, Slovenija besnela kot že dolgo ne

Pred osmimi leti je bila slovenska rokometna reprezentanca na pragu veličastne zmage nad evropskimi prvaki Nemci. Na evropskem prvenstvu na Hrvaškem je po zadetku Blaža Janca že proslavljala zmago s 25:24, a je sledil šokanten zaplet, ki je nepopisno srečo Slovenije po sodniškem vložku pretopil v ogromno jezo in razočaranje. O spornem sojenju se je razpredalo na dolgo in široko, takratni selektor Veselin Vujović je bil besen kot ris , zelo pogosto se je omenjala beseda kraja. Bridka usoda rokometašev je združila slovenska srca, vse skupaj je za sramoto označil tudi košarkarski dragulj Luka Dončić .

Pred dobrimi osmimi leti je v zagrebški Areni dišalo po veliki slovenski športni veselici. Rokometni reprezentanci se je nasmihala odmevna zmaga nad takratnimi aktualnimi evropskimi prvaki Nemci. Slovenija je bila na pragu novega podviga. Pod vodstvom Veselina Vujovića je leta 2017 po nepozabni pariški drami in čudežnem preobratu proti Hrvaški na svetovnem prvenstvu osvojila bronasto medaljo, na naslednjem velikem tekmovanju na Hrvaškem pa je že proslavljala odmevno zmago nad velesilo Nemčijo (25:24).

Slovenija je v Zagrebu že proslavljala zmago nad Nemčijo, dobrih pet minut pozneje pa ji ni bilo več do veselja. Foto: Mario Horvat/Sportida

Veselje, ki ga je popestrilo več tisoč navdušenih slovenskih privržencev v Zagrebu, pa se je žal izkazalo za prenagljeno. Čeprav je bilo dvoboja že konec, je sledil "sodniški vložek". Nemci so protestirali, sodniki pa se odločili za videoanalizo. Ta se je krepko zavlekla in načenjala živce, na koncu pa sta litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika, ki sta v drugem polčasu močno jezila slovenski tabor, po ogledu videoposnetka dala vedeti, kako tekme še ni konec.

Slovenski rokometaši so začudeno pogledovali proti sodnikoma iz Litve, ki sta krepko po koncu srečanja dosodila sedemmetrovko za Nemčijo. Foto: Mario Horvat/Sportida

Poskrbela sta za buren razplet srečanja. Blaž Blagotinšek je zaradi nepravilnega oviranja igralca ob izvajanju žoge s sredine prejel rdeči karton, Nemčiji pa je pripadel strel s sedmih metrov. To je bila imenitna priložnost, da zaostanek 24:25 prelevi v remi. Evropskim prvakom je uspelo. Nemci, ki so po prvem polčasu zaostajali za štiri zadetke, so tako v Zagrebu vstali od mrtvih, Slovenija pa kar ni mogla verjeti, kaj se ji je pripetilo. Proslavljala je že zmago, nato pa se morala zadovoljiti le s točko.

"Prvič v življenju sem videl, da se to upošteva"

Slovenija je besnela, se pozneje tudi pritožila, a to ni obrodilo sadov. Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) je njeno pritožbo zavrnila. Ostalo je pri remiju 25:25 in občutku kraje po sodniški burleski, ki rokometu kot športu ni naredila prav nič prijetne reklame. "Nemci so protestirali. Sodnika sta si šla ogledat posnetek. Nato sta postregla s pravilom, ki ga, razen njiju, ne pozna nihče. Če v zadnjih sekundah niste od izvajalca na sredini oddaljeni tri metre, sledi sedemmetrovka, ker ni več pravega časa za izključitev. Prvič v življenju sem videl, da se to upošteva. Jasno, proti Sloveniji," je bil po srečanju besen slovenski selektor Veselin Vujović in na novinarski konferenci v njegovem slogu brez olepševanja zaključil, kako ta šport vodijo idioti.

Veselin Vujović je imel marsikaj za pripomniti litovskemu sodniškemu paru. Foto: Mario Horvat/Sportida

Vujović je zaznamoval dvoboj tudi s tem, ko se je po sporno dosojeni 11-metrovki postavil v slovenski gol kar sam. "Glede na to, kar se dogaja, res ne vem, koliko časa bom še zdržal vse skupaj. Želel sem narediti šov, ker so ga oni že prej. Oni so iz rokometa naredili šalo in cirkus. Zakaj se ne bi temu pridružil?" je Vujović, ki ga je nemški Bild zaradi vročekrvnosti poimenoval kar Balkan-Vulkan, pojasnil svojo provokativno potezo.

Litovska sodnika sta Veselina Vujovića spravila v zelo slabo voljo. Foto: Reuters

Nato je med vratnici stopil Matevž Skok, ki mu ni uspelo ubraniti strela Tobiasa Reichmana. Dvoboj se je končal z izenačenim izidom 25:25.

Sodil več kot 30 let, a tako katastrofalnega sojenja ni videl

Tekma z nevsakdanjim zaključkom se je zapisala v zgodovino kot prva na velikem rokometnem tekmovanju, na katerem je o končnem razpletu odločala videoanaliza sodnikov. O tem, da sojenje ni bilo naklonjeno Sloveniji, je bil prepričan tudi nekdanji slovenski rokometni sodnik Enes Korič. "Katastrofa. EHF se mora resno zamisliti," je Slovenec, ki je nekdaj spadal med najboljše sodnike na svetu, poslal sporočilo Evropski rokometni zvezi.

Pritožbe slovenskih rokometašev nad odločitvami litovskih sodnikov niso zalegle. Foto: Mario Horvat/Sportida

Zgrožen je bil nad odločitvami delivcev pravice in nespoštovanjem pravil, v drugem polčasu srečanja ga je zmotilo kar nekaj odločitev v škodo Slovenije, najbolj pa ''fantomska'' izključitev kapetana Vida Kavtičnika v 45. minuti. "Sodil sem več kot 30 let, pa še nikoli nisem doživel takšne izključitve, kot so jo prisodili Kavtičniku. To je bilo zelo sumljivo,'' je dejal Korič, ki je leta 2000 sodil finale rokometne lige prvakov, istega leta pa z Leonom Kalinom sodil na olimpijskih igrah v Sydneyju.

Litovska sodnika sta v 45. minuti, čeprav ni bilo nobenega stika, najprej izključila kapetana Vida Kavtičnika, nato pa na klopi še pomočnika selektorja Uroša Šerbca. "Vprašal sem jih, zakaj so sodili sedemmetrovko nad Uwejem Gensheimerjem, ko ni bilo Kavtičnika niti blizu. Izključili so ga. Nato še Uroša. Zakaj takrat niso pogledali posnetka, če že imajo tehnologijo? Ostali smo pri štirih igralcih in Nemci so izenačili," se je nemočno spraševal selektor Veselin Vujović.

Nova elektronika odvzela točko Sloveniji

Kako pa je nekdanji slovenski delivec pravice Korič doživel dogajanje v zadnjih sekundah dramatičnega srečanja? "Pred tem smo pravilno dosegli gol za 25:24, nato pa je nastala težava. Do konca so bile še štiri sekunde. Sodniki bi takrat morali dati timeout, ustaviti čas, da bi zaščitili Nemce. S tem bi jim omogočili več časa, da lahko pustijo igro. Tako pa so se naši vračali v obrambo. Nemci so izvajali sredino, Blagotinšek pa je stal manj kot tri metre od njega. Vsako tako oviranje je v zadnjih 30 sekundah po novih pravilih rdeči karton. Na nobeni tekmi še nismo videli tega. Lahko rečemo, da nam je nova elektronika odvzela točko," je ocenil akcijo, v kateri je Nemčija "zasluženo", takšna so bila pač pravila, izvajala sedemmetrovko, Blaž Blagotinšek pa je prejel rdeči karton.

Razočaranje Nemcev po "koncu" rednega dela srečanja. Takrat je Slovenija po poznem zadetku Blaža Janca proslavljala zmago s 25:24, a je nato sledila nemška pritožba. Foto: Reuters

K temu, da so Nemci prišli do izenačenja s pomočjo litovskih sodnikov, je namigovala tudi statistika. Kar se tiče izključitev, so Slovenci prisilno počivali kar 16 minut, Nemci pa le šest. Pri slovenskih napadih sta Litovca hitreje dvigala roke za predolge napade, veliko večjo potrpežljivost pa izkazovala pri napadih Nemcev, ki so izvajali devet sedemmetrovk, Slovenci pa le štiri. "V športu ti drugi ne bi smeli vzeti tistega, kar si si krvavo izboril na igrišču. Žal sta nam Litovca naredila ravno to," je dodal Korič.

"To je usoda majhnih narodov in reprezentanc"

Podobnega mnenja so bili tudi nekdanji slovenski rokometni junaki. "Ne morem se izogniti temu, da so sodniki Nemcem zelo pomagali, da so se nam približali. Za mene ni to nič nenavadnega, ker je Slovenija majhna država. Večkrat smo se pogovarjali, da če želiš zmagati za en gol, moraš biti boljši za pet golov ... To je usoda majhnih narodov in reprezentanc,'' je bil brez dlake na jeziku Boštjan Ficko, ki je pred skoraj četrt stoletja s Slovenijo na domačem evropskem prvenstvu osvojil nepozabno srebrno medaljo.

Boštjan Ficko in Beno Lapajne sta leta 2004 pomagala Sloveniji do največjega uspeha na evropskih prvenstvih. Foto: Vid Ponikvar

Takrat si je delil slovensko slačilnico tudi z vratarjem Benom Lapajnetom, ki prav tako ni mogel ostati ravnodušen na dogajanje v Zagrebu: "Rokomet je na žalost ujetnik nekih stvari, na katere ne moremo vplivati. Vso kariero sem se boril proti temu, ampak ljudje, ki to vodijo, so … Ne vem, kaj reči. Preprosto moraš biti boljši za 15 golov, da zmagaš za dva. Rokomet je lepa igra in dokler se bodo takšne stvari dogajale, je to zanj slabo. Upam, da se bodo stvari počasi uredile, določeni ljudje bodo odšli v pokoj, prišli bodo drugi z več vesti. Takšne stvari kvarijo šport," je dejal nekdanji čuvaj mreže.

Luka Dončić zapisal: Sramota

Pri slovenskih ljubiteljih športa ni manjkalo jeze in razočaranja. Bridka usoda rokometašev je zedinila slovenska srca, jezni odzivi so prihajali od vsepovsod. "Sramota," je na socialnem omrežju zapisal košarkarski biser Luka Dončić, ki je takrat navduševal košarkarski svet še v dresu madridskega Reala.

SRAMOTA... — Luka Doncic (@luka7doncic) January 15, 2018

Podobno ogorčenje je bilo zaznati tudi z zapisov dveh njegovih reprezentančnih soigralcev, s katerima je leta 2017 v dresu Slovenije osvojil naslov evropskega prvaka. "Sramota, vi ste šampioni, glave gor! Vse se vrača, vse se plača," je zapisal Klemen Prepelič, "Sramota za sodnike," pa je izpostavil Aleksej Nikolić. Košarkarje je še kako zabolela krivica, ki so jo doživeli njihovi rojaki, športni kolegi, ki so na Hrvaškem ostali brez zmage nad evropskimi prvaki.

Nezadovoljstvo v slovenskem rokometnem taboru je bilo takrat tako veliko, da je reprezentanca zaradi nestrinjanja s sodniškim kriterijem na uvodnih tekmah evropskega prvenstva s Severno Makedonijo in Nemčijo razmišljala celo o predčasnem odhodu z evropskega prvenstva. Pozneje si je le premislila in nato pot na prvenstvu končala po drugem delu. Osvojila je končno osmo mesto, ostal pa je grenak spomin na sodniško komedijo, kot je še ni bilo.

Slovenske ljubitelje rokometa je na tekmi z Nemčijo leta 2018 začudila tudi "fantomska" izključitev kapetana Vida Kavtičnika. Foto: Mario Horvat/Sportida

Vujović je po koncu evropskega prvenstva izlil dušo v iskrenem pogovoru za Sportal. "Iskreno si želim, da se to, kar se je zgodilo naši reprezentanci, ne zgodi prav nobeni drugi reprezentanci na svetu. Želim si, da postanejo rokometna pravila jasna in definirana," je med drugim povedal gostobesedni Črnogorec v Sobotnem intervjuju.

Nemci so se zahvalili videoanalizi

V Nemčiji so razplet napetega dvoboja s Slovenijo (25:25) doživeli povsem drugače. Pozabili so na vse sporne sodniške odločitve v drugem polčasu, posvetili pa se samo zadnji, ki je tako razburila Slovence. "To je bil rokometni triler, kakršnega nismo še nikoli izkusili," so zapisali pri Bildu in dodali, da je vratar Silvio Heinevetter po zadetku Blaža Janca (za 25:24) vrgel žogo proti sredini.

Tako so zapisali po tekmi pri nemškem Bildu in se zahvalili videodokazom. Foto: Printscreen Bild

Do konca so bile še štiri sekunde, Paul Drux pa je bil blokiran. Ni mogel izvesti zadnjega meta, saj sta dva Slovenca stala v polkrogu na sredini. "Če igralec, ki se brani, v zadnjih 30 sekundah krši pravila, potem dobi rdeči karton, tekmec pa avtomatično sedemmetrovko," so citirali pravila in zapisali: "Videoposnetek je naši reprezentanci rešil točko. Hvala, videodokazi.''

Zormanova četa na delu v Skandinaviji

Osem let po dvoboju, ki je ponudil sodniško burlesko in popeljal med vratnici celo selektorja Veselina Vujovića, slovenska rokometna reprezentanca pod taktirko Uroša Zormana nastopa na evropskem prvenstvu v Skandinaviji.

Slovenija je mrežo Črne gore na evropskem prvenstvu na Norveškem zatresla kar 41-krat. Foto: RZS

Skupinski del igra na Norveškem, kjer je v prvem nastopu premagala Črno goro (41:40), tekma se je vpisala v rokometno zgodovino z največjim skupnim številom zadetkom na tekmah evropskega prvenstva, danes pa jo čaka večerni obračun s Švico. Veliko sreče, Slovenci!

