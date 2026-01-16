Uroš Zorman opozarja #video

Petek na evropskem prvenstvu v rokometu prinaša tudi prvo tekmo za slovensko izbrano vrsto. Ta se bo danes ob 18. uri v Oslu pomerila proti Črni gori. Del evropske elite bo 15. v zgodovini tudi Slovenija. Novi prvaki bodo znani na prvi februarski dan v Herningu na Danskem.

Izbranci selektorja Uroša Zormana so v Skandinavijo prispeli v sredo popoldne. Za razliko od nekaterih preostalih reprezentanc, ki so imele na poti težave zaradi neugodnih vremenskih razmer (poledica), je njihovo potovanje minilo mirno in brez večjih zamud. Isti dan so tako že opravili prvo vadbo v fitnesu, četrtkovo popoldne pa prinaša trening s spoznavanjem dvorane Unity, ki bo gostila uvodne tri slovenske tekme.

Dvorana, ki je lani že gostila tekme svetovnega rokometnega prvenstva, je svoja vrata odprla leta 2009. Na športnih tekmah na tribunah sprejme 15 tisoč gledalcev, na koncertih še deset tisoč več. Ker gre za dvorano, v kateri brez težav postavijo tudi nogometno igrišče, so za tokratno rokometno tekmovanje okoli rokometnih gabaritov postavili dve montažni tribuni, ki bosta kapaciteto tribun znižali na devet tisoč obiskovalcev, a slednjim ponudili veliko boljši pogled na dogajanje na prizorišču.

Uroš Zorman bo Slovenijo popeljal na njeno 15. evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Seznam izbrane vrste za EP (18): Vratarja: Jože Baznik (PAUC), Miljan Vujović (Stuttgart)

Krila: Tim Cokan (Slovan), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Flensburg), Staš Slatinek Jovičić (Slovan)

Zunanji: Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Nik Henigman (Pelister), Blaž Janc (Barcelona), Andraž Makuc (Celje Pivovarna Laško), Domen Makuc (Barcelona), Tarik Mlivić (Slovan), Domen Tajnik (Pelister), Borut Mačkovšek (Szeged)

Krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Slovan), Stefan Žabić (Slovan) *Na vsaki tekmi bo imelo pravico nastopa 16 igralcev, njihova imena pa mora Evropski rokometni zvezi (EHF) reprezentanca vsakič sporočiti na dan tekme do 9. ure.

Slovenci za uvod s Črnogorci

Slovenske rokometaše na začetku čakajo nastopi v skupini D, ki jo bo gostila norveška prestolnica Oslo. V prvem krogu se bodo v petek ob 18. uri pomerili s Črnogorci, z dnevom premora pa sledita še obračuna s Švicarji in Ferskimi otoki. "Vsaka prva tekma je sprva najbolj pomembna, obenem pa najbolj nevarna, saj se lahko ujameš v kakšno past, in najbolj dragocena," pred prvo tekmo opozarja selektor Uroš Zorman. "Črna gora je močna, čvrsta reprezentanca, z izrednimi strelci z razdalje. Na začetku tekmovanj imajo Črnogorci vedno močan naboj, z veliko vložene energije. Za uspeh se bo treba izredno potruditi in se jim zoperstaviti z enako mero. Smo v pričakovanju dobre tekme. Želja je jasna – zmaga, ki bi bila lepa popotnica za nadaljevanje nastopov."

"Želimo si zmage, ob tem pa tudi lepe predstave, in da popravimo stvari s pripravljalnih tekem, ko smo nihali v ravni naše igre. Na prvih dveh tekmah je bila v prvem polčasu naša energija slaba, na zadnji tekmi nam je te morda nekoliko pošlo v drugih 30 minutah. Sedaj bi radi to povezali na vseh 60 minut," pa je za predstavnike medijev na Norveškem dejal Jože Baznik.

Domen Tajnik pred prvo tekmo (video: RZS):

Lepi spomini na razplet zadnje medsebojne tekme

Slovenija se je s Črno goro nazadnje merila pred tremi leti na zadnji tekmi svetovnega prvenstva na Poljskem. V Krakovu je bila boljša z 31:23. Takrat je bila v kadru šesterica reprezentantov, ki za nastop kandidirajo tudi tokrat. Eden teh je vratar Jože Baznik. "Bila je zahtevna tekma, na obeh straneh igrišča. Nič drugega ne pričakujemo niti tukaj v Oslu," je spomine strnil vratar, ki je po poškodbi Klemna Ferlina postal najbolj izkušen posameznik med slovenskima vratnicama.

Slovenija je na Norveško prispela z 18 igralci, kar osem jih s klubskimi sredinami tekmuje v slovenski prvoligaški konkurenci, zbrani v Ligi NLB. Za šesterico bo to prvo veliko tekmovanje. "Pretirane treme ni. Komaj čakam, da se Evropsko prvenstvo začne! Prva tekma bo zahtevna, na teh se navadno dogajajo največja presenečenja. S soigralci bomo dali vse od sebe, da jo dobimo," pa je pred ognjenim krstom odločno povedal Domen Tajnik. Poleg njega bodo slast velikega rokometnega odra prvič okusili še Tim Cokan, Lan Grbić, Timotej Grmšek, Andraž Makuc in Tarik Mlivić.

Vloga kapetana bo pripadala Blažu Jancu. Foto: RZS

Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinesla prvi mesti v skupini D. Finalni del bo med 30. januarjem in 1. februarjem gostil Herning na Danskem. Slovenija je na evropskih prvenstvih največji uspeh dosegla leta 2004, ko je pred domačimi gledalci osvojila naslov podprvaka. Do zdaj je nastopila na štirinajstih evropskih prvenstvih: Portugalska 1994 (10. mesto), Španija 1996 (11. mesto), Hrvaška 2000 (5. mesto), Švedska 2002 (12. mesto), Slovenija 2004 (2. mesto), Švica 2006 (8. mesto), Norveška 2008 (10. mesto), Avstrija 2010 (11. mesto), Srbija 2012 (6. mesto), Poljska 2016 (14. mesto), Hrvaška 2018 (8. mesto), Norveška/Švedska/Avstrija 2020 (4. mesto), Madžarska/Slovaška 2022 (16. mesto) in Nemčija 2024 (6. mesto).

Preberite še: