Konec kompromisov s protezo: takšna je nova generacija fiksnih zob

"Za vas žal ni več možnosti za implantate, premalo je kosti." Ta stavek so slišali že številni, ki se soočajo z izgubo zob, pogosto po letih nošenja snemne proteze ali dolgotrajnih težav z zobmi. In v tistem trenutku se zdi, kot da so se vrata dokončno zaprla. To pomeni vrnitev k snemni protezi, kompromise pri prehranjevanju, nelagodje pri govorjenju in tiho sprijaznjenje, da nasmeh ne bo več tak, kot je bil nekoč.

A sodobna implantologija je v zadnjih letih naredila izjemen napredek. Danes tudi pomanjkanje čeljustne kosti v številnih primerih ni več dokončna ovira za fiksne zobe. Napredne metode, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati, omogočajo rešitve tudi tam, kjer so bile nekoč možnosti zelo omejene.

V implantološkem centru odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se že več kot 30 let ukvarjajo prav z najzahtevnejšimi primeri brezzobosti in hude atrofije kosti. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, pomagajo tudi pacientom, ki so drugje slišali, da zanje ni več rešitve.

Dr. Martin Trampuš, dr. Zdenko Trampuš in Ivana Trampuš Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ali je mogoče, da tudi za vas obstaja pot do fiksnih zob? Brez dolgotrajne nadgradnje kosti in brez še enega leta odlašanja?

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zakaj se pojavi pomanjkanje čeljustne kosti?

Čeljustna kost potrebuje obremenitev, da ohranja svojo gostoto in volumen. Ko zob izpade ali je odstranjen, izgine korenina, ki je prej prenašala žvečilne sile v kost. Brez te naravne stimulacije se sčasoma pojavi pomanjkanje kosti.

Dlje ko traja brezzobost, izrazitejše so spremembe. Kost se tanjša, višina in širina čeljusti se zmanjšujeta, obrazne poteze se lahko spremenijo, stabilnost snemne proteze pa s tem postaja vse slabša. Prav zato pacienti po več letih pogosto slišijo, da za implantate ni več dovolj kosti.

V preteklosti je to pogosto pomenilo dolgotrajne in zahtevne postopke nadgradnje kosti. Danes pa obstajajo drugačne metode.

Specialistično-diagnostični pregled je prvi korak do individualno prilagojenega načrta zdravljenja, saj omogoča natančno oceno stanja in predstavitev vseh možnosti sodobne implantološke oskrbe. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

All-on-4 in All-on-X: kaj to pomeni za pacienta?

Koncept All-on-4 in njegove napredne različice All-on-X so sodobne rešitve za ljudi, ki so delno ali popolnoma brez zob oziroma že dalj časa nosijo snemno protezo.

Gre za rešitev, pri kateri se celoten zobni lok fiksno pritrdi na štiri ali več strateško nameščenih implantatov. Posebnost metode All-on-4 je, da sta dva implantata vstavljena naravnost, dva pa pod določenim kotom, kar omogoča boljši izkoristek obstoječe kosti in v številnih primerih odpravi potrebo po nadgradnji kosti ali dvigu sinusnega dna.

Za pacienta to pomeni: fiksne zobe, ki se ne premikajo,

bolj zanesljivo žvečenje in jasnejši govor,

lažje vzdrževanje ustne higiene,

občutek svojih zob in stabilnosti, ki ga snemna proteza ne more zagotoviti.

Terapiji All-on-4 in All-on-X spadata med najsodobnejše rešitve za ljudi, ki so delno ali popolnoma brez zob oziroma že dalj časa nosijo zobno protezo. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Velika prednost je tudi časovni vidik. Pacient praviloma že na dan posega prejme začasno fiksno rešitev, kar pomeni, da iz ordinacije ne odide brez zob. Končna in trajna protetična rešitev sledi po obdobju osteointegracije, tj. zraščanja implantatov s kostjo.

Pri zahtevnejših primerih, kjer je izguba kosti izrazitejša, se v Ortoimplant DENTAL SPA po potrebi uporabijo tudi napredne implantološke metode, kot so:

Zygoma All-on-4 , ko je izrazito pomanjkanje kosti v zgornji čeljusti,

, ko je izrazito pomanjkanje kosti v zgornji čeljusti, posebne vrste implantatov, kot so pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati.

Kombinacija teh pristopov omogoča zdravljenje tudi pacientom, ki so jih drugje zavrnili. Za mnoge to ne pomeni le estetske spremembe, temveč predvsem vrnitev samozavesti, sproščenosti pri prehranjevanju in občutka, da imajo spet "svoje" zobe.

Ko pacient sliši, da rešitev obstaja

Za mnoge je odločitev za fiksne zobe povezana z dvomi, strahom in vprašanjem, ali je sploh še mogoče kaj storiti. Še posebej, če so drugje že slišali, da zaradi pomanjkanja kosti nimajo več možnosti. A prav takšne zgodbe lahko dobijo drugačen epilog.

Oglejte si izkušnjo pacientke, ki se je po letih negotovosti odločila preveriti možnosti zdravljenja v Ortoimplant DENTAL SPA in danes govori o spremembi, ki ni vplivala le na njen nasmeh, temveč na njeno vsakdanje življenje.



Prvi specialistično-diagnostični pregled je temelj vsake uspešne rešitve

Ne glede na to, ali gre za All-on-4, All-on-X ali katero od naprednih implantoloških metod, je prvi korak vedno natančna diagnostika.

V Ortoimplant DENTAL SPA prvi specialistično-diagnostični pregled ni le kratek posvet, temveč celovita obravnava, ki omogoča natančno oceno stanja kosti, dlesni in celotnega žvečilnega sistema.

Pregled vključuje:

funkcijsko-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo (MFA),

RTG-slikanje ortopantomograma,

3D CBCT-slikanje zgornje in spodnje čeljusti,

intraoralno fotografiranje in digitalno skeniranje,

ekstraoralno fotografiranje,

specialistično obravnavo,

izdelavo individualnega terapevtskega načrta,

jasno predstavitev vseh možnosti zdravljenja.

Pacient tako dobi realno sliko svojega stanja in konkretne odgovore: ali je primeren kandidat za All-on-4, ali potrebuje naprednejšo rešitev in kakšen bo potek terapije.

Oče in sin z dr. Zdenkom Trampušem: potem ko si je oče pred sedmimi leti v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA uredil nove zobe, se je za enako pot odločil tudi njegov sin. Zgodba lepo pokaže, kako pomembna sta zaupanje in dolgoročna izkušnja pri odločitvah za zdravljenje. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zdravljenje brez strahu

Veliko ljudi z odločitvijo za implantate ne odlaša le zaradi kosti, temveč zaradi strahu pred posegom.

Ortoimplant DENTAL SPA je zato razvil edinstveni protokol DENTAL SPA, ki združuje vrhunsko implantološko zdravljenje z dodatnimi podpornimi terapijami in možnostjo, da poseg preprosto prespite.

Pacientom je na voljo analgosedacija – stanje zmanjšane zavesti, ki je ves čas pod nadzorom anesteziologa. To pomeni, da pacient poseg doživi brez bolečine, brez strahu in brez stresa.

Del protokola DENTAL SPA so tudi podporni tretmaji, ki pomagajo telesu pri pripravi na poseg in okrevanju po njem:

Posebnost klinike je tudi Zuu Bar, prvi dentalni kava bar in čakalnica v enem, brez značilnih zvokov in nelagodja klasičnih zobozdravstvenih ordinacij, kjer pacienti pred posegi, po njih ali med njimi počakajo v sproščenem okolju.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Izkušnje pacientov iz prakse povedo največ. Po zdravljenju ne govorijo le o novih zobeh, temveč o tem, da lahko spet jedo brez nelagodja, se smejijo brez zadržkov in se v družbi počutijo bolj sproščeno. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA