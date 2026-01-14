Slovenski rokometaši so danes dopoldne odpotovali v Oslo, kjer jih v petek čaka prva tekma letošnjega evropskega prvenstva. Tudi na tem prvenstvu bo ogromno na plečih kapetana Blaža Janca, ki je kljub vsem težavam in poškodbam prepričan, da reprezentanca premore dovolj kakovosti, da doseže želeno.

O tem, kako zdesetkana in okleščena je slovenska rokometna reprezentanca, je bilo v zadnjih tednih napisanega že ogromno. Praktično ni minil dan, da se ne bi iz Rokometne zveze Slovenije oglasili z vestmi o poškodbi in slovesu katerega izmed nosilcev igre v zadnjih letih. Kljub temu zasedba Uroša Zormana ni izgubila optimizma in želje, da na letošnjem evropskem prvenstvu pokaže, da nikakor ni za odpis.

Slovensko igro bo tudi letos na parketu kot kapetan vodil eden najboljših slovenskih rokometašev vseh časov Blaž Janc. "Povsem iskreno smo že od prvega dne poskušali ustvariti čim boljše ozračje v ekipi in odmisliti vse težave. Treba je misliti na vse, ki smo tukaj. Včasih potem v ospredje pride igralec, na katerega ni računal nihče, a eksplodira. Verjamem, da bo tudi na tem prvenstvu kakšen takšen igralec. Če zdaj samo pogrevamo za nazaj, kdo manjka in kaj bi bilo, če bi bili vsi, se ustvarja samo negativna energija. Tudi selektor ni niti enkrat omenil tega, niti ne jokamo za igralci, ki jih ni. To je del športa, žal je poškodb veliko, sploh ob velikem številu tekem. Zdaj je na nas, da se zberemo in damo naš maksimum. Verjamem v to ekipo in gremo v boj," je v domovino jasno sporočil Janc.

Slovence prva tekma na prvenstvu čaka v petek. Foto: RZS

Poškodbe, poškodbe ...

Kljub temu ne gre zanemariti dejstva, da toliko smole in težav s poškodbami, kot jih ima slovenska izbrana vrsta letos, v preteklosti ni bilo. Nazadnje je odpadel še vratar Klemen Ferlin, ki je bil na zadnjih velikih tekmovanjih pogosto jeziček na tehtnici na številnih tekmah. "Klemen je bil v zadnjih letih res stalni član reprezentance, tako da je to za nas zagotovo minus. Za sabo ima odlične tekme, a na koncu je takšen šport. Še vedno imamo dva kakovostna vratarja, a tudi obramba mora narediti svoje, da bo njima čim lažje," je prepričan Janc.

"Priprave so z izjemo vseh teh poškodb potekale dobro. Pred Klemnom je odpadel še Vlah. Imamo kar nekaj težav, po drugi strani pa verjamem, da bomo tisti, ki smo tukaj, naredili vse, da nam uspe. Verjamem v to ekipo, na koncu vedno pride nekdo nov, ki naredi en korak naprej. Prepričan sem, da bo tudi na tem prvenstvu tako," je optimističen kapetan.

Klemen Ferlin in Aleks Vlah ne bosta mogla pomagati izbrani vrsti. Foto: KZS

Nekaj olajšanja je prinesel prihod Boruta Mačkovška, ki je izbrani vrsti v prvi vrsti pomagal zakrpati določene luknje v obrambi. "Borut je res pomemben član te reprezentance, ne samo na parketu in predvsem v obrambi, temveč tudi zunaj njega – zaradi izkušenj in pozitivnosti. Dal nam je dodatno energijo, vsi smo se malce spraševali, kako bomo sestavili vse koščke obrambe, z Borutom pa je zdaj vse skupaj dosti lažje in boljše. Verjamem, da je to za nas res pozitivno, sploh po tistem šoku, ko je odpadel Aleks," je prepričan Janc.

Odpadla še Guček in Knavs

Slovenski kapetan je s 17 soigralci, ki jih je selektor Zorman v celoti določil v torek popoldne, ter strokovnim štabom danes že odpotoval v Oslo, kjer bo Slovenija letos igrala tekme prvega dela prvenstva. Kot zadnja sta se s priprav poslovila Janez Guček in Uroš Knavs. V petek bo šlo prvič zares, ko bodo Slovencem nasproti stali Črnogorci. "Na prvih tekmah so vedno mogoča presenečenja, tako da je za nas ta prva tekma že finale. Mislim, da bomo na tekmo dobro pripravljeni, energija mora biti prva. Vedno pa je dobro in lepo prvenstvo začeti z zmago, nimamo kaj veliko skrivati, prvi cilj je preboj iz skupine in potem tekmo za tekmo naprej. Najprej Črna gora, vsi vemo, da so izkušena izbrana vrsta. Na začetku je vedno nekaj nervoze, a verjamem, da imamo dovolj izkušenj, da bomo to čim prej prebili in odigrali dobro tekmo," je prepričan Janc.

Seznam izbrane vrste za EP (18): Vratarja: Jože Baznik (PAUC), Miljan Vujović (Stuttgart)

Krila: Tim Cokan (Slovan), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Flensburg), Staš Slatinek Jovičić (Slovan)

Zunanji: Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Nik Henigman (Pelister), Blaž Janc (Barcelona), Andraž Makuc (Celje Pivovarna Laško), Domen Makuc (Barcelona), Tarik Mlivić (Slovan), Domen Tajnik (Pelister), Borut Mačkovšek (Szeged)

Krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummbersbach), Matic Suholežnik (Slovan), Stefan Žabić (Slovan)

Prvi polčas s tekme proti Islandiji se na prvenstvu ne sme ponoviti, poudarjajo v reprezentanci. Foto: RZS

Slovenija je v pripravljalnem obdobju odigrala tri tekme. V petek je morala s 26:32 priznati premoč Islandiji, v nedeljo pa z borbeno predstavo Avstrijo nadigrala s 36:31. Pred tednom dni je bila v Trebnjem Slovenija s 37:23 boljša tudi od Kuvajta. "Prvi polčas proti Islandiji res ni bil takšen, kot bi si želeli. V drugem pa smo pokazali, da smo lahko konkurenčni vsem in da lahko s pravo energijo, željo in borbenostjo igramo tudi z na papirju močnejšimi reprezentancami. Na drugi tekmi je bilo vse skupaj veliko boljše, Avstrija je v zadnjih letih naredila korak naprej, mi smo brez večjih težav to tekmo dobili in verjamem, da smo dobili potrditev, da smo na pravi poti ne glede na vse težave. Še vedno imamo kakovost."

Sploh na zadnji tekmi z Avstrijo je Slovenija pokazala boljši obraz, takšen, kot si ga ekipa želi tudi na prvenstvu. "Verjamem, da bomo željni in borbeni, pomembni bodo obramba in čim več lahkih zadetkov. Smo mlada ekipa z veliko hitrimi igralci in enostavno moramo izkoristiti to našo hitrost. Vsi vemo, da današnji rokomet na postavljeno obrambo z visokimi igralci je to potem težko prebijati skozi celotno tekmo, tako da je treba doseči čim več lahkih zadetkov, naša prepoznavna igra mora sloneti na tem. Staviti moramo na visok ritem," je dodal Janc.

