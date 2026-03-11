Renault napoveduje novo generacijo enoprostorca – bo to naslednik espacea?

Med načrti za izdatno širitev svojega posla ima Renault tudi enoprostorca, morda naslednika ikoničnega espacea. Francozi želijo do leta 2030 povečati letno prodajo na dva milijona vozil, od tega več kot polovico za trge izven Evrope.

Renault je ob predstavitvi nove strateške usmeritve Renault futuREady plan razkril ključne cilje in razvojne smernice znamke do leta 2030. Strategija temelji na treh glavnih stebrih: utrjevanju položaja v Evropi, pospeševanju elektrifikacije celotne modelne palete ter širjenju prodaje na mednarodnih trgih.

Eden od glavnih ciljev znamke je do leta 2030 prodati več kot dva milijona vozil letno, pri čemer naj bi polovica prodaje nastala zunaj Evrope. Renault želi hkrati bistveno povečati delež elektrificiranih vozil: v Evropi naj bi do konca desetletja dosegli stoodstotni delež elektrificirane prodaje, medtem ko naj bi na drugih trgih ta delež dosegel približno polovico vseh prodanih vozil.

Foto: Renault

Foto: Renault

V Evropi Renault načrtuje lansiranje 12 novih modelov. Znamka bo še naprej gradila na tradicionalno močnih segmentih A in B. Hkrati Renault pripravlja tudi okrepljen prodor v večje segmente C in D, ki trenutno predstavljajo približno tretjino prodaje znamke. V teh razredih bo znamka predstavila novo generacijo hibridnih in električnih vozil, katerih cilj je povečati konkurenčnost in prinašati tehnološke inovacije z višjo dodano vrednostjo.

Ključni element elektrifikacije bo nova električna platforma Renault RGEV medium 2.0, zasnovana za modele v segmentih B+ do D. Platforma bo uporabljala 800-voltno arhitekturo za izjemno hitro polnjenje in bo omogočala različne konfiguracije pogona. Popolnoma električne različice naj bi dosegle do 750 kilometrov dosega po standardu WLTP, na voljo pa bodo tudi različice s štirikolesnim pogonom ter električni modeli z dodatnim podaljševalnikom dosega, ki bi lahko skupni doseg povečal do približno 1.400 kilometrov.

Foto: Renault

Renault ob tem razvija tudi novo generacijo koncepta tako imenovanih "voitures à vivre" – avtomobilov, zasnovanih kot udoben in prilagodljiv življenjski prostor za potnike. Ta pristop ponazarja koncept Renault R-Space Lab, ki predstavlja laboratorij idej za prihodnjo notranjost vozil. Koncept ponuja svetlo in modularno kabino, digitalni kokpit z velikim panoramskim zaslonom openR ter napredne funkcije umetne inteligence, ki pomagajo vozniku in izboljšujejo varnost. Ta koncept lahko posredno napoveduje nov enoprostorec, kakršnih je na avtomobilskem trgu (predvsem po zaslugi oziroma vplivu Kitajcev) vse več. Se torej na ceste v prihodnje vrača "pravi" espace? Trenutni espace je namreč le križanec oziroma podaljšana izvedba modela austral.

Koncept je dolg 4,5 metra in uporablja tako imenovano "one-box" zasnovo, pri kateri so motorni prostor, potniška kabina in prtljažnik združeni v enotno, tekočo obliko. Takšna arhitektura omogoča prostorno kabino kljub relativno kompaktnim zunanjim meram, hkrati pa ohranja aerodinamično in elegantno silhueto.

Foto: Renault

Notranjost želi postati modularna in prilagodljiva

V notranjosti ima pomembno vlogo velik panoramski zaslon openR, ki se razteza čez celotno širino armaturne plošče. Ker je zaslon integriran v zgornji del kokpita, oblikovalcem omogoča, da spodnji del armaturne plošče ostane bolj odprt in prostoren. Posebnost je tudi zasnova sovoznikove strani, kjer so varnostne blazine – tako čelna kot zavesna – vgrajene neposredno v sedež. S tem je armaturna plošča lahko bolj minimalistična, prostor pa je izkoriščen za večnamenski predal, ki lahko služi kot prostor za shranjevanje tablice ali torbe, lahko pa se tudi razpre in ustvari udobno površino za počitek oziroma iztegnjene noge.

Sovoznikov sedež je dodatno zasnovan tako, da se lahko pomakne nazaj proti drugi vrsti. Tako lahko potnik lažje komunicira z zadnjimi potniki ali z otrokom v otroškem sedežu. Tudi zadnja vrsta sedežev je zelo prilagodljiva: v njej so trije posamezni sedeži enake širine, z rahlo nastavljivimi naslonjali. Sedeži imajo zložljiva naslonjala in dvižne sedalne blazine, kar skupaj z ravnim podom omogoča različne konfiguracije notranjosti. Sedeže v drugi vrsti je mogoče pomakniti povsem naprej, kar ustvari več prostora v prtljažniku, dovolj tudi za prevoz kolesa.

Kaj pa izven Evrope?

Velik del strategije je usmerjen tudi v rast na mednarodnih trgih. Renault načrtuje predstavitev 14 novih modelov zunaj Evrope, pri čemer se bo opiral na proizvodna in razvojna središča v Maroku, Turčiji, Latinski Ameriki, Južni Koreji in Indiji. Posebej pomembno vlogo ima Indija, ki velja za enega najhitreje rastočih avtomobilskih trgov na svetu. Do leta 2030 bodo tam razvili in proizvajali štiri nove modele, med njimi tudi električne in hibridne avtomobile.

Simbol te globalne širitve je tudi koncept bridger, ki napoveduje prihod novega kompaktnega SUV-ja segmenta B. Vozilo bo zasnovano kot večenergijski model, na voljo pa bo tudi v električni različici. Proizvodnja je predvidena v Indiji, od koder bodo vozila dobavljali tako na domači kot na druge mednarodne trge.

