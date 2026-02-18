Sreda, 18. 2. 2026, 11.34
44 minut
Domen Tajnik od prihodnje sezone v dresu Slovana
RD LL Grosist Slovan bo v prihodnji sezoni okrepil organizator igre Domen Tajnik, so sporočili iz kluba.
Rokometaš, ki trenutno igra za makedonski klub HC Eurofarm Pelister, se bo v začetku sezone 2026/27 preselil v domovino, v slovensko prestolnico. 25-letni organizator igre bo organiziral napad Slovana vsaj do leta 2029.
Na letošnjem evropskem prvenstvu je bil pomemben člen izbrane vrste, ki je na koncu zasedla osmo mesto.
