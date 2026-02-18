Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
18. 2. 2026,
11.34

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
slovenska rokometna reprezentanca Eurofarm Pelister Liga NLB RD Slovan Domen Tajnik

Sreda, 18. 2. 2026, 11.34

44 minut

Domen Tajnik od prihodnje sezone v dresu Slovana

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
EP v rokometu: Slovenija - Hrvaška, Domen Tajnik | Domen Tajnik bo oblekel dres Slovana. | Foto RZS

Domen Tajnik bo oblekel dres Slovana.

Foto: RZS

RD LL Grosist Slovan bo v prihodnji sezoni okrepil organizator igre Domen Tajnik, so sporočili iz kluba.

Rokometaš, ki trenutno igra za makedonski klub HC Eurofarm Pelister, se bo v začetku sezone 2026/27 preselil v domovino, v slovensko prestolnico. 25-letni organizator igre bo organiziral napad Slovana vsaj do leta 2029.

Na letošnjem evropskem prvenstvu je bil pomemben člen izbrane vrste, ki je na koncu zasedla osmo mesto.

Preberite še:

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje
Sportal Za uvod na sporedu večni derbi
Blaž Janc, Barcelona
Sportal Nadaljuje se boj za prestižno evropsko krono
slovenska ženska rokometna reprezentanca, Dragan Adžić
Sportal Selektor rokometne reprezentance Slovenije razkril svoje karte
slovenska rokometna reprezentanca Eurofarm Pelister Liga NLB RD Slovan Domen Tajnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.