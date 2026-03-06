Selektor Uroš Zorman vpoklical 26 igralcev, prevladujejo mladi in Celjani

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v nedeljo, 15. marca, zbrala v Zrečah. Selektor Uroš Zorman je na zbor povabil 26 igralcev, med katerimi je več mladih rokometašev, ki nase opozarjajo z nastopi v mlajših reprezentančnih selekcija ter ligi NLB, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Povprečna starost igralcev na Zormanovem seznamu je 25 let. Najmlajši med njimi pa je kadetski in mladinski reprezentant ter član Celja Pivovarne Laško Aljuš Anžič, ki je nedavno dopolnil 18 let. Najstarejša na povabljenimi bosta Jaka Malus in Uroš Knavs, ki bosta letos dopolnila 30 let.

Reprezentanca sicer v prihodnjem tednu ni dobila tekmeca, ki bi bil realen pokazatelj njene kvalitete.

"Glede na to, da za prihajajoči reprezentančni teden za pripravljalno tekmo nismo dobili tekmeca po meri, bomo ta čas izkoristili za pregled širše baze igralcev. Večina jih prihaja iz slovenske lige, prosto pa so dobili starejši reprezentanti ter tisti, ki so bili na januarskem evropskem prvenstvu bolj obremenjeni," je naloge pred tokratnim zborom opisal Zorman.

Aljuš Anžič je eden izmed sedmih vpoklicanih rokometašev Celja PL. Foto: Jure Banfi

Dodal je še, da je marsikaterega izmed povabljenih igralcev želel videti na treningih in jih preizkusiti. "Ob zaključku treningov, ki nas čakajo, bodo tako fantje odigrali medsebojno tekmo, kar nam bo prineslo dober uvid v to, kaj nam ta igralski nabor lahko nudi," je pojasnil Zorman.

Med vabljenimi igralci jih 19 nastopa v elitnem slovenskem klubskem tekmovanju, ligi NLB. Najbolj zastopan klub bo Celje Pivovarna Laško s sedmimi igralci.

Reprezentanco v maju sicer čakata kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo v Nemčiji. Slovenci se bodo za uvrstitev na mundial pomerili z zmagovalcem dvoboja med Finsko in Črno Goro.