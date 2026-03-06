Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
6. 3. 2026,
13.26

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
slovenska rokometna reprezentanca Uroš Zorman

Petek, 6. 3. 2026, 13.26

19 minut

Seznam slovenske moške rokometne reprezentance

Selektor Uroš Zorman vpoklical 26 igralcev, prevladujejo mladi in Celjani

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
EP v rokometu: Slovenija - Madžarska, Uroš Zorman | Foto Rokometna zveza Slovenije

Foto: Rokometna zveza Slovenije

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v nedeljo, 15. marca, zbrala v Zrečah. Selektor Uroš Zorman je na zbor povabil 26 igralcev, med katerimi je več mladih rokometašev, ki nase opozarjajo z nastopi v mlajših reprezentančnih selekcija ter ligi NLB, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Povprečna starost igralcev na Zormanovem seznamu je 25 let. Najmlajši med njimi pa je kadetski in mladinski reprezentant ter član Celja Pivovarne Laško Aljuš Anžič, ki je nedavno dopolnil 18 let. Najstarejša na povabljenimi bosta Jaka Malus in Uroš Knavs, ki bosta letos dopolnila 30 let.

Reprezentanca sicer v prihodnjem tednu ni dobila tekmeca, ki bi bil realen pokazatelj njene kvalitete.

"Glede na to, da za prihajajoči reprezentančni teden za pripravljalno tekmo nismo dobili tekmeca po meri, bomo ta čas izkoristili za pregled širše baze igralcev. Večina jih prihaja iz slovenske lige, prosto pa so dobili starejši reprezentanti ter tisti, ki so bili na januarskem evropskem prvenstvu bolj obremenjeni," je naloge pred tokratnim zborom opisal Zorman.

Aljuš Anžič je eden izmed sedmih vpoklicanih rokometašev Celja PL. | Foto: Jure Banfi Aljuš Anžič je eden izmed sedmih vpoklicanih rokometašev Celja PL. Foto: Jure Banfi

Dodal je še, da je marsikaterega izmed povabljenih igralcev želel videti na treningih in jih preizkusiti. "Ob zaključku treningov, ki nas čakajo, bodo tako fantje odigrali medsebojno tekmo, kar nam bo prineslo dober uvid v to, kaj nam ta igralski nabor lahko nudi," je pojasnil Zorman.

Med vabljenimi igralci jih 19 nastopa v elitnem slovenskem klubskem tekmovanju, ligi NLB. Najbolj zastopan klub bo Celje Pivovarna Laško s sedmimi igralci.

Reprezentanco v maju sicer čakata kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo v Nemčiji. Slovenci se bodo za uvrstitev na mundial pomerili z zmagovalcem dvoboja med Finsko in Črno Goro.

Zorman je na tokratni zbor povabil naslednje igralce:

- vratarji: Gal Gaberšek (RK Celje Pivovarna Laško), Mark Šalamon (RK Trimo Trebnje) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- krilni igralci: Filip Rakita (RK Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan (oba LL Grosist Slovan), Uroš Knavs (RD Riko Ribnica), Urban Pipp (KK Csurgoi) in Domen Novak (Flensburg);

- zunanji igralci: Uroš Milićević, Aljuš Anžič, Andraž Makuc, Mai Marguč (vsi RK Celje Pivovarna Laško), Tarik Mlivić, Malik Tatar (oba LL Grosist Slovan), Aleks Vlah (Industria Kielce), Mitja Janc (Wisla Plock), Jaka Malus (Vardar 1961), Domen Tajnik (Eurofarm Pelister), Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Tim Rozman (Balatonfüredi) in Tarik Velić (RK Gorenje Velenje)

- krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje),Jernej Drobež (RK Gorenje Velenje), Lucijan Korošec (RK Celje Pivovarna Laško) in David Svečko (RK Slovenj Gradec).

slovenska rokometna reprezentanca, trening, rokomet splošna, rokometna žoga
Sportal Slovenski rokometni upi dobili tekmece na EP do 18 in 20 let
slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki
Sportal Slovenci na štiriletni rokometni lestvici med deseterico
 
slovenska rokometna reprezentanca Uroš Zorman
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.