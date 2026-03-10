Dončić in Reaves boljša brez LeBrona? Neprijetna naloga za trenerja.

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu 11 tekem, zadnjo bosta v Crypto.com Areni odigrala Los Angeles Lakers in Minnesota Timberwolves. Luka Dončić in soigralci so z odmevno zmago nad New Yorkom poskrbeli za nekaj dodatnega optimizma med navijači Jezernikov, a se J. J. Redick dobro zaveda, da bo treba takšne predstave pred začetkom končnice ponavljati na konstantni ravni.

Da so Lakersi točno tam, kjer so si pred sezono želeli biti, je po zmagi nad Knicksi zatrdil trener J. J. Redick. Z drugo zaporedno zmago je Luka Dončić z ekipo skočil na peto mesto zahoda.

"Po takšni zmagi se ne smemo pretirano odzivati, to prepuščamo medijem in navijačem. Naša naloga je, da ohranimo mirno glavo in širšo sliko tako ob velikih zmagah kot tudi ob težkih porazih. Na zadnjih 15 tekmah smo vknjižili devet zmag, naš napad je med najboljšimi desetimi v ligi, obramba pa med najboljšimi 15," je razlagal Redick.

Tako napad kot obramba bosta nocoj znova na veliki preizkušnji. V mesto angelov prihaja Minnesota, tretja ekipa zahodne konference. Prav Anthony Edwards in soigralci so v lanski sezoni poskrbeli, da so se Lakersi od končnice poslovili že v prvem krogu; z morebitno zmago bi Los Angeles nocoj poslal jasno sporočilo tekmecem.

Nocojšnji nastop LeBrona Jamesa ostaja pod vprašajem. Foto: Reuters

Po zmagi nad New Yorkom je bilo v ameriški košarkarski javnosti znova veliko govora o tem, ali je LeBron James, ki je zaradi poškodbe izpustil drugo zaporedno tekmo, še dodana vrednost v kadru Lakersov. V oči bode statistika, da je losangeleška zasedba učinkovitejša, ko sta na parketu "zgolj" Dončić in Austin Reaves, ki je po poškodbi spet ujel odlično strelsko formo.

Ameriški analitiki si ostajajo precej enotni, da James nikakor ni v breme Jezernikov, po drugi strani pa se večina strinja, da Redick za zdaj še ni našel formule, v kateri bi uspešno delovala celotna velika trojica – in da bo ta formula ključna, če želi Los Angeles letos razmišljati o daljši poti v končnici.

Nocojšnji nastop LeBrona ostaja pod vprašajem, odločitev naj bi padla tik pred tekmo.

Liga NBA, 10. marec

Lestvici