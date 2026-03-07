Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
7. 3. 2026,
19.05

Osveženo pred

4 ure, 45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Golden State Warriors Detroit Pistons Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA NBA

Sobota, 7. 3. 2026, 19.05

4 ure, 45 minut

Liga NBA, 7. marec

Shai Gilgeous-Alexander lovi rekord Chamberlaina

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander je med glavnimi kandiati za naziv MVP. | Foto Reuters

Shai Gilgeous-Alexander je med glavnimi kandiati za naziv MVP.

Foto: Reuters

Noč na nedeljo bo v ligi NBA prinesla šest tekem. Med drugim bodo na delu prvaki Oklahome City Thunder, ki se bodo pomerili z Golden State Warriors. OKC je dobil zadnje štiri tekme, zadnji jih je premagal Detroit, ki ga tokrat čaka spopad s skromnim Brooklynom. Mestne tekmece Lakersov, LA Clippers, čaka gostovanje pri Memhpisu.

Zvezdnik Oklahome Cityja Shai Gilgeous-Alexander je na zadnjih kar 124 zaporednih tekmah dosegel vsaj 20 točk, dve več je uspel zbrati le še Wilt Chamberlain. Prvaki bodo proti Golden Statu igrali brez Isaiha Hartensteina in Alexa Carusa, ki sta se poškodovala na zadnji tekmi, pri Golden Statu se morajo v zadnjem obdobju znajti brez Stephena Curryja, ki je nazadnje igral 30. januarja, od takrat pa so Warriors pri izplenu 5-7.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo vnovič na delu že v nedeljo zvečer po slovenskem času, ko se bodo ob 20.30 po slovenskem času pomerili z New York Knicks.

Liga NBA, 7. marec

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Po šovu Luke Dončića pozornost vzbudile njegove besede, oglasil se je tudi nekdanji trener
Denver Lakers
Sportal Jokić prekrižal načrte Dončiću, LeBron do veličastnega rekorda #video

Golden State Warriors Detroit Pistons Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.