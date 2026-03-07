Noč na nedeljo bo v ligi NBA prinesla šest tekem. Med drugim bodo na delu prvaki Oklahome City Thunder, ki se bodo pomerili z Golden State Warriors. OKC je dobil zadnje štiri tekme, zadnji jih je premagal Detroit, ki ga tokrat čaka spopad s skromnim Brooklynom. Mestne tekmece Lakersov, LA Clippers, čaka gostovanje pri Memhpisu.

Zvezdnik Oklahome Cityja Shai Gilgeous-Alexander je na zadnjih kar 124 zaporednih tekmah dosegel vsaj 20 točk, dve več je uspel zbrati le še Wilt Chamberlain. Prvaki bodo proti Golden Statu igrali brez Isaiha Hartensteina in Alexa Carusa, ki sta se poškodovala na zadnji tekmi, pri Golden Statu se morajo v zadnjem obdobju znajti brez Stephena Curryja, ki je nazadnje igral 30. januarja, od takrat pa so Warriors pri izplenu 5-7.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo vnovič na delu že v nedeljo zvečer po slovenskem času, ko se bodo ob 20.30 po slovenskem času pomerili z New York Knicks.

Liga NBA, 7. marec

Lestvici

