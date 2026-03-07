Luka Dončić navdušil Los Angeles: eksplozija na parketu in šov proti Pacersom

Luka Dončić je manj kot 24 ur po porazu proti Denver Nuggetsom pripravil izjemno predstavo in popeljal Los Angeles Lakerse do domače zmage nad Indiana Pacersi. Oslabljeni Lakersi so nastopili brez LeBrona Jamesa in Deandrea Aytona, slovenski zvezdnik pa je odgovoril na najboljši možen način: že v prvi četrtini je dosegel 22 točk, tekmo končal pri 44, ob tem pa poskrbel še za zgodovinski dosežek, saj je petič v tej sezoni v uvodni četrtini dosegel vsaj 20 točk, kar v ligi NBA od sezone 1996/97 ni uspelo še nikomur. Denver Nuggets so doživeli polom proti New York Knicksom in izgubili še Jamala Murrayja. V rotacijo Bostona se je vrnil dolgo poškodovani Jayson Tatum.

LA Lakers : Indiana Pacers 128:117 (35:29, 64:51, 99:80) Luka Dončić 44 (met za 3 točke 7/14, za 2 7/11, prosti meti 9/10) 9 sk., 5 as., 3 ukr. žoge, 2 bl., 3 izg. žoge v 32 min., Reaves 19, Kennard 15, Hachimura 13, Smart 11; Siakam 26, Nembhard 17, Huff 16

Manj kot 24 ur po porazu proti Denverju so Lakersi pred domačimi navijači pokazali precej odločnejši obraz. Ker sta zaradi poškodb manjkala LeBron James in Deandre Ayton, je odgovornost v napadu pričakovano prevzel Luka Dončić in že od uvoda narekoval ritem tekme. V prvih 12 minutah je dosegel 22 točk, štiri skoke, tri asistence in ukradeno žogo, ob metu iz igre 7/9 ter popolnem metu za tri točke 5/5. Ob polčasu se je ustavil pri 29 točkah, šestih skokih in treh asistencah, Lakersi pa so si priigrali prednost 64:51.

Luka preobrnil potek in Lakersom prinesel vodstvo

Pacersi so v Los Angeles pripotovali brez Tyresa Haliburtona in Johnnyja Furphyja, manjkal je tudi poškodovani Ivica Zubac. Indiana je sicer v prvi četrtini povedla s 13:8 in 19:14, nato pa so domači po Dončićevi trojki s 24:21 prevzeli pobudo in je niso več izpustili iz rok.

Slovenski as je bil v uvodu izjemno razigran, posebej nevaren z razdalje, saj je v prvem polčasu zadel kar šest trojk iz desetih poskusov, do konca prve četrtine pa prispeval še osem točk za vodstvo Lakersov s 35:27.

Vrhunci tekme med LA Lakers in Indiana Pacers

Domači so bili tudi v drugi četrtini napadalno učinkovitejši od Indiane, dobili so jo z 29:24 in ob polčasu vodili za 13 točk (64:51). Lakersi so v prvem polčasu metali 50-odstotno iz igre (22/44) in kar 55-odstotno za tri točke (11/20), medtem ko so Pacersi zadeli le dve trojki iz 19 poskusov.

"MVP, MVP" in Lukova čarovnija za konec

V tretji četrtini je Dončić nadaljeval izjemno predstavo. Čeprav po vročem začetku v tem delu igre ni več tako zanesljivo zadeval trojk, je ostal zelo učinkovit pri metih za dve točki in prostih metih. Ko so Lakersi vodili s 94:79 in je izvajal prosta meta, so domači navijači začeli vzklikati "MVP, MVP", ob koncu tretje četrtine pa je sledila še poteza večera. Po odboju od table je zadel svojo sedmo trojko in Lakerse popeljal do vodstva z 99:80, sam pa je bil že pri 44 točkah. Ta trenutek je dokončno zapečatil večer, v katerem je bil daleč prvo ime obračuna.

Luka Doncic vs Pacers (3 Quarters):

- 44 Points

- 9 Rebounds

- 5 Assists

- 5 Stocks pic.twitter.com/BDVLKoMEVD — Laker Performances (@LALPerformance) March 7, 2026

V zadnji četrtini ga trener J. J. Redick razumljivo ni več poslal na parket, saj so njegovi soigralci še povečali prednost in bili sredi zadnjega dela igre že pri 23 točkah prednosti (114:91), ko je dirigentsko palico prevzel Austin Reaves.

Lakersi so se tako z zmago hitro pobrali po porazu proti Denver Nuggetsom, za katerimi vnovič zaostajajo za eno zmago in zasedajo šesto mesto v zahodni konferenci – dve zmagi več imajo od Phoenix Sunsov, ki so v tem trenutku v območju dodatnih kvalifikacij za končnico.

Vrnitev Jaysona Tatuma

Boston Celtics so doma proti Dallas Mavericksom slavili s 120:100, največ pozornosti pa je požela vrnitev Jaysona Tatuma. Prvi zvezdnik Bostona je prvič igral po skoraj desetih mesecih in po poškodbi ahilove tetive ob povratku prispeval 15 točk, 12 skokov in sedem asistenc. Najbolj učinkovit pri domačih je bil Jaylen Brown s 24 točkami, sedmimi skoki in sedmimi asistencami, Celticsi pa so si tekmo odločilno nagnili na svojo stran v drugem polčasu.

Poškodba Murraya, Denver Nuggets proti NY Knicksom doživeli katastrofo

Na tekmi v Denverju presenečenja ni manjkalo, a v povsem napačno smer za domače: New York Knicks so Denver Nuggetse povozili s kar 142:103. Junak večera je bil OG Anunoby s 34 točkami, Newyorčani pa so bili napadalno izjemno razpoloženi in domačinom niso pustili niti kančka prostora za dihanje – prav New York Knicks bodo v nedeljo ob 20. uri po slovenskem času naslednji nasprotnik LA Lakersov.

Za Denver je bil večer še toliko bolj boleč, ker je tekmo zaradi zvina gležnja predčasno končal Jamal Murray.

Liga NBA, 6. marec

Lestvici

Preberite še: