Š. L.

Sreda,
4. 3. 2026,
10.15

Thermometer Blue 0,06

Po tekmi LA Lakers : New Orleans Pelicans 110:101

Komentator nad Dončića: To je frustrirajoče

Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić je proti New Orleansu dosegel 27 točk. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je proti New Orleansu dosegel 27 točk.

Foto: Guliverimage

Košarkarji Los Angeles Lakersov so proti New Orleans Pelicansom po nizu v zadnji četrtini prišli do težko prigarane zmage s 110:101. V središču pozornosti je bil znova Luka Dončić, ki je bil s 27 točkami in devetimi skoki prvo ime srečanja, a so črno piko na njegovi statistiki pustile izgubljene žoge, ki jih je zapravil kar sedem, ob tem pa so ga večkrat v slabo voljo spravili tudi sodniki. Ob njegovo obnašanje pa se je obregnil tudi eden od komentatorjev tekme.

Luka Dončić je ob koncu druge četrtine proti New Orleansu prejel svojo 14. tehnično napako, kar pomeni, da mu do avtomatskega supenza ene tekme manjkata le še dve. Slovenski as je imel minuto in 17 sekund pred koncem druge četrtine na voljo dva prosta meta, prvega je zgrešil, se zatem pritoževal pri sodnikih, da je eden od članov New Orleansa prestopil, nato je drugi prosti met unovčil, a se še naprej pritoževal pri sodnikih. Zatem je prejel tehnično napako, kar ga je povsem vrglo iz tira, preden bi skočil v enega izmed sodniške trojice, pa ga je zaustavil Austin Reaves. 

"To je pri Luki frustrirajoče. Čeprav je odličen, in je res dober košarkar, je vodilni v ligi NBA po številu prostih metov. A se pritožuje, ko dosodijo proste mete, pritožuje se, ko jih ne dosodijo, včasih pač moraš igrati!" je med srečanjem dejal eden od komentatorjev Pelikanov, njegove besede pa so hitro zaokrožile po socialnih omrežjih.

Dončić zadovoljen z razpletom

Dončić po srečanju o sodniškem delu, ki je motil tudi nekatere druge akterje na igrišču, ni izgubljal besed, je pa bil zadovoljen z razpletom tekme. "Način, na katerega smo uspeli zmagati, je zelo pomemben. Včasih zmagaš tudi, ko igraš slabo, to počnejo velike ekipe in to smo mi storili danes. Ni bila naša najboljša tekma, a smo uspeli izvleči zmago," je dejal Dončić.

Lakersi so do zmage prišli na krilih delnega izida 14:0 v zadnjih minutah tekme. "Vedeli smo, da je časa še dovolj, uspel nam je ta delni izid in vse skupaj se je odvilo odlično. Marcus in Jaxson sta opravila odlično delo v obrambi, Jaxson je kril Ziona, kar vsi vemo, da ni lahka naloga. Marcus pa je bil ključ do številnih naših zmag," je dva pomembna akterja pri zmagi izpostavil slovenski as.

Jezerniki so se podpisali še pod tretjo zaporedno zmago, kar je v izjemno izenačeni zahodni konferenci, še kako pomembno. "Od All-star odmora igramo vsi skupaj in normalno je, da naša kemija raste in se izboljšuje z vsako tekmo, ki jo odigramo. Pomembno je, da se vsake tekme lotimo z enako mentaliteto in pristopom. Čakajo nas težki nasprotniki z odličnimi košarkarji, pomembno pa je, da gremo tekmo za tekmo in skušamo dobiti čim več tekem," je še dodal 27-letni košarkar.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Lakersi so se pošteno namučili, nervozni Dončić povsem izgubil živce
Jamal Murray
Sportal Denver na krilih Murrayja do tesne zmage, vrnitev Antetokounmpa ni prinesla veselja
Luka Dončić, Jaxson Hayes, Los Angeles Lakers
Sportal Družbena omrežja se čudijo nori trojki Dončića: "Kako?!" #video
