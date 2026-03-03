Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Liga NBA, 2. marec

Liga NBA, 2. marec

Denver na krilih Murrayja do tesne zmage, vrnitev Antetokounmpa ni prinesla veselja

Jamal Murray je k tesni zmagi Denverja proti Utahu prispeval 45 točk.

Foto: Reuters

Jamal Murray je k tesni zmagi Denverja proti Utahu prispeval 45 točk.

Foto: Reuters

Košarkarji Denver Nuggetsov so po štirih tekmah proti zahtevnim nasprotnikom gostovali pri na papirju ugodnejšem Utah Jazzu, a komaj odpeljali zmago. Slavili so s 128:125, Jamal Murray je k tesni zmagi prispeval 45 točk. Po 17 tekmah odsotnosti se je vrnil Giannis Antetokounmpo, ki pa ni mogel preprečiti visokega poraza, Milwaukee je proti Bostonu izgubil z 81:108.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Sprehod Lakersov in Dončića, ki mu je zaploskal tudi Novak Đoković

V noči na torek so v ligi NBA odigrali štiri tekme. Peto moštvo zahodne konference Denver Nuggets je na gostovanju pri Utahu prišlo do tesne zmage za tri točke. Prvi mož ob tej je bil s 45 točkami in osmimi asistencami Jamal Murray, Nikola Jokić je za dvojni dvojček dosegel 22 točk in 12 skokov. Pri domačih se je Keyonte George ustavil pri 36 točkah.

Na delu je bila tudi tretja ekipa zahoda Houston Rockets, ki je tako kot Denver prišla do 38. zmage sezone, a ima na računu dve tekmi manj. Houston je zmagal pri Washington Wizardsih, voz sta vlekla Alperen Sengun (32), ki je dodal še 13 skokov, in Kevin Durant (30). Amen Thompson je ob zmagi v statistiko vpisal dvojni dvojček (22 točk, 12 skokov).

Giannis Antetokounmpo se je vrnil po 17 tekmah odsotnosti, a poraza ni uspel preprečiti.

Foto: Reuters

Gledalci v Milwaukeeju so bili priča vrnitvi prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je zaradi težav z mečno mišico izpustil 17 tekem, a zadovoljstva v domačem taboru ni bilo. Bostonu so priznali premoč z 81:108. Gostje so si razporedili točke, šesterica je dosegla dvomestno število točk, največ (25), jih je vpisal Payton Pritchard, Hugo Gonzalez je 18 točkam dodal 16 skokov. Pri domačih je Antetokounmpo v 26 minutah za dvojni dvojček dosegel 19 točk in 11 skokov.

Boston ostaja drugi na vzhodu, Milwaukee pa je 11. in ga od deseterice ločijo štiri zmage.

Košarkarji ekipe Golden State Warriors so doma po dobrem začetku, ko so sredi druge četrtine vodili za 17, s 101:114 izgubili proti Los Angeles Clippersom, Kawhi Leonard je k zmagi dodal 23 točk. Clippersi so prišli do 29. zmage in so deveti na zahodu, Golden State je z dvema zmagama več tik pred njimi.

Luka Dončić in LA Lakersi bodo na delu spet v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30), ko se bodo na domačem parketu udarili z New Orleans Pelicansi.

Liga NBA, 2. marec

Lestvici

