Sprehod Lakersov in Dončića, ki mu je zaploskal tudi Novak Đoković

Košarkarji Los Angeles Lakers so zmagali še drugič zapored v ligi NBA, potem ko so na domačem parketu s 128:104 nadigrali Sacramento Kings. JJ Redick je lahko računal na celotno zasedbo Jezernikov in bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev, pri katerih je izstopal Luka Dončić, ki je v tretji četrtini zadel eno izmed svojih neverjetnih trojk, z 28 točkami in devetimi asistencami je bil prvi strelec obračuna, v zadnji četrtini pa ob visokem vodstvu sploh ni stopil na parket. Po koncu mu je ovacije za preudarno predstavo namenil tudi teniški as Novak Đoković, ki si je srečanje ogledal iz prve vrste Crypto.com Arene.

Los Angeles Lakers : Sacramento Kings 128:104 Strelci: Dončić 28 (9 as.), James 24 (3/4 za 3), Ayton in Reaves 12, Kennard 11, Smart 9; Clifford 26 (7 sk.), Raynaud 16 (13 sk.), Westbrook 14

Učinek Luke Dončića: 28 točk (6/8 za 2, 4/8 za 3, 4/7 prosti meti), 5 skokov, 9 asistenc, 1 ukr. žoga, 1 blokada, 1 izg. žoga v 29:13

Košarkarji Los Angeles Lakers na svoji 60. tekmi sezone niso dopustili nikakršnega presenečenja. V domači Crypto.com Areni so visoko nadigrali Sacramento Kings in zmagali 36. v sezoni, na drugi strani pa je Sacramento izgubil še 48. na svoji 62. tekmi sezone, potem ko so gostje proti Lakersom izgubili kar 20 žog in vodili le enkrat na celotnem srečanju. Vloga prvega strelca je pripadla Luki Dončiću, ki je srečanje ob preudarni igri končal pri 28 točkah (10/16 met iz igre), petih skokih in devetih asistencah, ob lagodnem vodstvu pa v zadnji četrtini sploh ni igral. Nad njegovo predstavo je bil navdušen tudi Novak Đoković, s katerim sta se po koncu navdušeno pozdravila in si izmenjala nekaj besed.

Novak Djokovic, disfrutando del juego de los Lakers. 💜💛



📸 @Lakers pic.twitter.com/NvTNs5vp9U — NBA MÉXICO (@NBAMEX) March 2, 2026

Luka and Novak Djokovic 🐐🔥 pic.twitter.com/UnmOgKEruA — Luka Updates (@LukaUpdates) March 2, 2026

Lakersi v popolni zasedbi

Lakersi so proti Sacramentu dosegli svojo drugo zaporedno zmago, trener JJ Redick pa je lahko računal na popolno zasedbo, saj je po bolezni okreval Rui Hachimura, čeprav je bil na zaporednih tekmah brez premora pod vprašajem nastop LeBrona Jamesa, pa je ta uspešno stopil na parket. 41-letni veteran je ob Dončiću, Marcusu Smartu, Austinu Reavesu in DeAndreju Aytonu odprl domačo tekmo. Slovenski as se je takoj podpisal pod dve zaporedni asistenci, po protinapadu in norem zabijanju Jamesa po podaji na alley-oop s strani Reavesa pa so Lakersi odločen začetek kronali z izidom 10:2, gostje pa so tako hitro posegli po minuti odmora. Tudi ta Sacramentu ni prinesel želenega, slabih šest minut pred koncem prve četrtine pa so Jezerniki po košu Aytona prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (19:8).

Lakersi so prvo četrtino poletno dobili s 36:18, Kralji so v prvih dvanajstih minutah imeli le 36-odstotni izkupiček meta iz igre (8/22; met za tri 0/5), izgubili so šest žog. Pri Lakersih je z dvanajstimi točkami prednjačil novopečeni 27-letnik Dončić.

Dončić je prvi polčas končal s 15 točkami. Foto: Reuters

Na začetku druge četrtine na +21

Po trojki Luka Kennarda na začetku druge četrtine so Lakersi prvič na tekmi presegli vodstvo z več kot 20 točkami naskoka (39:18). Jezerniki so tudi v nadaljevanju druge četrtine držali nadzor nad dogajanjem na parketu, kljub visokemu vodstvu pa je dobrih šest minut in pol pred koncem prvega polčasa po prekršku Maxija Kleberja nad Malikom Monkom, zadnji izgubil živce, v dogajanje se je vpletel še Russell Westbrook, tako da je nekoliko napeto dogajanje ob vodstvu Lakersov z 51:31 z minuto odmora prekinil Redick.

Lakersi so v zadnjih dveh minutah druge četrtine nekoliko zaspali, Sacramento pa se je do glavnega odmora približal na 49:64. Sacramento je v prvem polčasu izgubil 12 žog, Lakersi so jih na drugi strani sedem, a so imeli tudi osem ukradenih žog. Med najzaslužnejšimi za prednost Jezernikov pa je bil zagotovo Dončić, ki je v prvem polčasu 15 točkam dodal osem asistenc.

Sacramento dvakrat na –10

Kings so na začetku tretje četrtine poskrbeli za nekaj nervoze in nejevolje na strani Lakersov, Westbrook je po treh minutah igre v tretjem delu svojo ekipo popeljal na –10 (58:68), enako je zatem uspelo tudi Maximu Raynaudu (60:70), a bližje od tega Sacramento ni mogel. Po uspešnem prodoru Dončića je prednost Lakersov štiri minute in 40 sekund pred koncem tretje četrtine znova presegla mejo 20 točk (83:62), tudi zatem je glavna beseda pripadla Jezernikom. Navduševal je Dončić, ki je tri minute in 38 sekund pred koncem tretjega dela navdušil z neverjetno trojko, potem ko je izgubil ravnotežje in je že delovalo, da se je znašel v izgubljenem položaju, pa je praktično brez ravnotežja v svojem slogu uspešno unovčil met za tri. Z uspešnim metom za tri pa je tik pred zvokom sirene tretjo četrtino sklenil James, ki je Lakerse v zadnjih dvanajst minut popeljal z vodstvom 96:76.

Nora trojka Dončića:

LUKA DONCIC SLIPPED, FELL, THEN HIT A CRAZY RUNNING THREE! 😳🍿 pic.twitter.com/bHUPIX2pe4 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 2, 2026

Ob visoki prednosti je bila zadnja četrtina bolj ali manj le še trening za Lakerse, pri katerih so priložnost dobili tudi košarkarji, ki sicer niso prva izbira. Dončić tako v zadnjih dvanajstih minutah sploh ni stopil na parket, prednost Lakersov pa je le še rastla in rastla. Na koncu so Lakersi, ki so vodili z največ 30 točkami naskoka, slavili s 128:104.

Poleg Dončića je strelsko izstopal James, ki se je podpisal pod 24 točk in navdušil z nekaj atraktivnimi zabijanji, po dvanajst točk sta dodala Ayton in Reaves. Pri Sacramentu je bil najboljši strelec Nique Clifford s 26 točkami in sedmimi skoki, Raynaud je dodal 16 točk in 13 skokov.

Lakerse po zmagi zdaj naslednja preizkušnja čaka v noči na sredo, ko bodo v Crypto.com Areni gostovali New Orleans Pelicans (4.30). Ti so danes s 117:137 izgubili na gostovanju pri mestnih tekmecih Lakersov Clippersih, za katere je Kawhi Leonard dosegel 23 točk, za Pelikane pa je bil najučinkovitejši Jeremiah Fears z 28 točkami.

Klavrn izkupiček Dallasa se nadaljuje

Košarkarji Dallas Mavericks so proti prvakom Oklahome City Thunder izgubili še svojo 13. od zadnjih 15 tekem. Aktualni prvaki so tako dobili še svojo tretjo medsebojno srečanje v tej sezoni, potem ko so vodili z največ 22 točkami razlike. Shai Gilgeous-Alexander je tekmo končal pri 30 točkah (12/20 met iz igre), Chat Holmgren je 19 točkam dodal devet skokov. Pri Dallasu, ki še vedno pogreša Coopra Flagga, je Caleb Martin vknjižil 18 točk, po 14 sta jih dosegla Max Christie in Brandon Williams.

Knicksi so ugnali Spurse. Foto: Reuters

Na prvi tekmi dneva so New York Knicks s 114:89 ugnali San Antonio Spurs, ki so tako končali niz kar enajstih zaporednih zmag, potem ko so februar končali brez enega samega poraza. Knicks so v prvem polčasu poskrbeli za delni izid kar 26:2, kar je bilo na koncu dovolj za zmago in prvi poraz Spursov po 31. januarju. Mikal Bridges je ob zmagi dosegel 25 točk, za Spurse je Victor Wembanyama 25 točkami dodal 13 skokov.

Minnesota Timberwolves so s 117:108 zmagali na gostovanju pri Denver Nuggets in tako še zaostrili boj za boljše izhodišče v končnici v izenačenem zahodu. Minnesota je v ob poskusih Denverja v zadnji četrtini odgovorila s petimi zaporednimi trojkami, Nuggets pa se niso približali na manj kot sedem točk zaostanka. Denverju ni pomagalo niti 35 točk, 13 skokov in devet asistenc Nikole Jokića, Anthony Edwards je za Minnesoto prispeval 21 točk.

