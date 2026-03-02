V veliki nevarnosti se je znašel brat Novaka Đokovića

Đorđe Đoković, brat teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, se je po pisanju srbskih medijev v Dubaju znašel v hudi nevarnosti. Spomnimo, da v Dubaju živi kar nekaj Slovencev, med njimi tudi Katarina Srebotnik , naša nekdanja vrhunska teniška igralka. Tam je obstal tudi teniški zvezdnik Daniil Medvedjev.

Napetosti na Bližnjem vzhodu so dobile nepričakovan preobrat. Po sobotnem napadu na Iran, ki sta ga izvedla Izrael in Združene države Amerike, je Iran odgovoril s protinapadi na Tel Aviv, eden izmed iranskih dronov pa je končal v središču Dubaja.

Đorđe Đoković Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zadeta naj bi bila stolpnica, kjer živi Đoković

Eksplozija je odjeknila v neposredni bližini znamenite Burdž Kalife, najvišje stavbe na svetu. Po poročanju srbskih medijev naj bi bila zadeta stolpnica, v kateri živi tudi Đorđe Đoković, brat teniškega zvezdnika Novaka Đokovića.

Đorđe Đoković in njegova žena Saška sta po eksploziji zapustila stanovanje. Po prvih informacijah sta na varnem, a kot drugi številni prebivalci Dubaja sta tudi onadva močno pretresena zaradi zadnjih dogodkov. Dubaj sicer velja za mirno in varno mesto Združenih arabskih emiratov. Zaradi nastalega položaja so letališča v Dubaju in drugih emiratih začasno zaprta in tako naj bi ostalo še nekaj dni.

Foto: Guliverimage

"Z mano je vse v redu"

"Ni jasno, kako dolgo bo to trajalo, zato le čakamo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih nekaj urah in dneh," je za ruski portal More povedal, Daniil Medvedjev, nekdanji prvi teniški igralec sveta, ki je ta konec tedna zmagal na turnirju v Dubaju.

"Mogoče se sliši nenavadno. Na igrišču sem zelo čustven, v življenju pa bi mi verjetno kdaj prav prišlo, da bi bil v določenih trenutkih bolj čustven. Prejel sem veliko sporočil prijateljev in znancev, vsi so zaskrbljeni. Lahko pa povem, da je z mano vse v redu."

Katarina Srebotnik že nekaj let živi v Dubaju. Foto: Aleš Fevžer

V Dubaju živi kar nekaj Slovencev. Med njimi tudi nekdanja vrhunska teniška igralka Katarina Srebotnik, s katero smo se pred kratkim pogovarjali. "Kot sem rekla, živim mirno življenje. Lani sem bila prvič po koncu kariere v Wimbledonu, ko sem šla malo obiskat kolegice. Pogrešam ljudi s turneje. Mi smo potujoča teniška družina. Poznanstev, ki sem jih sklenila v 24-letni profesionalni karieri, je bilo ogromno. Lepo mi je bilo videti vse ljudi v Wimbledonu," nam je povedala, ko smo jo vprašali, ali še vedno živi v Dubaju.

Med drugim si v Dubaju že dolga leta kruh služita Goran Ostojić in Tomi Jagarinec.

