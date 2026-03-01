Iran zagrozil z zgodovinskim povračilnim napadom

Teheran se po napadu ZDA na iranske radarje in izstrelišča balističnih raket maščuje z raketami in brezpilotnimi letali na Izrael in Perzijski zaliv. Iran je zagrozil, da bo sprožil "najhujšo ofenzivno operacijo v zgodovini iranskih oboroženih sil". Na to napoved se je že odzval ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, naj Iran ne udari nazaj, sicer bodo tudi oni uporabil "silo, kakršne Iran še ni videl". Regija medtem uvaja izredne ukrepe in zapira meje.

Iranu je po napadu ZDA zagrozil z najhujšo operacijo v zgodovini. Iranska revolucionarna garda (IRGC) je na Telegramu sporočila, da bo v odgovor na smrt ajatole Alija Hameneja sprožila "najhujšo ofenzivno operacijo v zgodovini iranskih oboroženih sil" in kaznovala tiste, ki jih smatra za odgovorne. V napad bodo vključeni cilji ZDA in Izraela po vsej regiji.

V izjavah, objavljenih na Telegramu in iranskih državnih medijih, trdijo, da bo "roka maščevanja iranskega ljudstva" zadela tiste, ki so ubili njihovega voditelja. "Soočili se bodo s hudim, odločnim in silovitim odgovorom," so zapisali.

Iranski predsednik: Gre za velik zločin

Iranski predsednik Masoud Pezeskian je obsodil umor Hameneja in ga označil za "velik zločin". Obljubil je odgovor, je zapisano v izjavi iz njegovega urada.

"Ta veliki zločin ne bo nikoli ostal brez odgovora in bo odprl novo poglavje v zgodovini islamskega sveta in šiizma. Čista kri tega velikega voditelja bo tekla kot brbotajoč izvir in izkoreninila ameriško-sionistično zatiranje in kriminal," je zapisano v izjavi.

"In tokrat bomo z vso močjo in odločnostjo, s podporo islamskega naroda in svobodnih ljudi sveta, storilce in poveljnike tega velikega zločina kaznovali," so dodali. Pezeskian je razglasil tudi 40 dni žalovanja.

Še danes do Hamenejevega naslednika

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je sporočil, da se je Iran pripravil na vse scenarije, vključno s scenarijem za primer smrti vrhovnega vodje ajatole Hameneja.

"Pripravili smo se na te trenutke in v obzir vzeli vse scenarije," je v videoposnetku, ki ga je predvajala iranska državna televizija, dejal Galibaf in napovedal nadaljevanje Hamenejeve poti.

Dodal je, da sta ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu prekoračila njihove rdeče črte in da bosta za to plačala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sekretar iranskega sveta za nacionalno varnost Larijani je medtem napovedal začetek tranzicije po smrti Hameneja, ki je položaj vrhovnega vodje zasedal od leta 1989. "Kmalu bo oblikovan začasni vodstveni svet. Predsednik, vodja sodstva in pravnik iz sveta varuhov bodo prevzeli odgovornost do izvolitve naslednjega voditelja," je dejal in dodal, da delajo na tem, da bi vodstveni svet vzpostavili še danes.

Ob tem je posvaril pred vnašanjem razdora v državo in družbo. "Skupine, ki želijo razdeliti Iran, morajo vedeti, da tega ne bomo dopustili," je poudaril in Irance pozval k enotnosti.

Novi iranski napadi: cilj ameriški in izraelski položaji

Medtem zalivske države že poročajo o novih iranskih napadih. V državah Perzijskega zaliva so se v nedeljo znova slišale eksplozije, potem ko je bil v soboto v ameriško-izraelskih napadih na Iran ubit ajatola Hamenej.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je v nedeljo sporočila, da je bilo v odgovor na atentat na iranskega vrhovnega voditelja izvedenih več deset napadov, katerih cilj je bil ameriški in izraelski položaj.

Eksplozije v Dohi, Manami, Dubaju

Očividci v katarski prestolnici Dohi so poročali, da so v nedeljo zjutraj slišali več glasnih pokov. Katarski informativni kanal Al-Jazeera je poročal o najmanj 11 eksplozijah v Dohi.

O eksplozijah so poročali tudi v Manami, glavnem mestu Bahrajna. Priče so poročale, da so slišale vsaj štiri glasne poke. Po družbenih omrežjih so začele krožiti slike prizadetega in poškodovanega hotela v Manami.

Dopisniki AFP v Dubaju so v nedeljo zjutraj slišali novo serijo eksplozij.

V zalivskih državah so ameriške vojaške baze, kjer je na tisoče ameriških vojakov. Že v soboto so bili ti deležni močnih napadov Irana.

Tiskovna agencija Tasnim, poluradna tiskovna agencija, povezana z IRGC, je poročala, da je bilo tarča napadov 27 ameriških baz v regiji, pa tudi poveljstvo izraelske vojske in orožarski kompleks v Tel Avivu.

Trump: Ne udarite nazaj

Trump je Iran posvaril, naj ne udari nazaj, rekoč, da bo uporabil "silo, kakršne Iran še ni videl", če bo napadel ZDA ali Izrael. "Iz Irana so pravkar dejali, da bodo danes udarili zelo močno, močneje kot kadarkoli prej," je zapisal Trump, nato pa z velikimi tiskanimi črkami dodal: Ampak bolje, da tega ne storijo, ker jih bomo udarili s silo, kot je še nikoli niso videli."