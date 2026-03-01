Groza na nemški križarki

Hormuška ožina je zaprta za ladijski promet; skoznjo lahko plujejo le ladje, ki imajo povezave s Kitajsko ali Rusijo. Na Bližnjem vzhodu tako niso ostali ujeti le turisti na letališčih in letoviščih, temveč na številnih križarkah, ki plujejo po Rdečem morju. Na eni največjih križark Mein Schiff 4 ladjarske družbe TUI Cruises, ki je trenutno v pristanišču v Abu Dhabiju, poročajo o paniki, saj naj bi jo skoraj zadele iranske rakete.

Na križarki Mein Schiff 4 ladjarske družbe TUI Cruises, ki je trenutno v pristanišču Abu Dhabija v Združenih arabskih emiratih, je v nedeljo popoldne raketa priletela v morje nedaleč od ladje, so sporočili opazovalci. Nad morjem so se dvigali oblaki črnega dima, poroča časnik Bild.

Razmere na krovu naj bi bile napete. Zaenkrat še ni jasno, ali je med približno 2.500 potniki in okoli tisoč člani posadke kdo poškodovan. Približno 2 tisoč potnikov naj bi se v nedeljo iz Dubaja vrnilo domov v Nemčijo.

Nazaj na ladjo – brez prtljage in svežega perila

Poleg ladje Mein Schiff 4 je v škripcih tudi njena sestrska ladja Mein Schiff 5 v pristanišču Doha.

Potniki so želeli v soboto končati potovanje in se iz Dohe, glavnega mesta Katarja, vrniti v Nemčijo. Nekateri so že zasedli svoje sedeže na letalu, ko so oblasti odpovedale polete. Po besedah ​​​​potnikov samih so na letališču čakali približno 10 ur, preden so jih zvečer odpeljali nazaj na Mein Schiff 5. Potniki so morali prtljago pustiti na letališču.

Na krovu so bili sprejeti obsežni varnostni ukrepi: vstop na zunanjo palubo ostaja prepovedan, vse osebe morajo ostati v notranjosti ladje in se po možnosti izogibati oknom.

Občasno potniki na pametne telefone prejmejo opozorila katarske civilne zaščite o prihajajočih iranskih raketah.

Skupaj je v treh pristaniščih šest velikih križark

V pristaniščih Port Rashid v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi je trenutno privezanih skupno šest križark. Med prizadetimi ladjami so še MSC Euribia družbe MSC Cruises, Celestyal Discovery in Celestyal Journey družbe Celestyal Cruises ter Aroya savdske ladjarske družbe Aroya Cruises.

Številne države v regiji so zaprle svoj zračni prostor, zaradi česar so nemogoči ne le ladijski promet, temveč tudi povratna potovanja z letali. Na tisoče potnikov je obtičalo in ne vedo, kdaj se bodo lahko vrnili domov.

Še vedno ni jasno, kdaj in kako bodo lahko obtičali evakuirani ali nadaljevali svojo pot.