Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Nedelja,
1. 3. 2026,
17.08

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,18

Natisni članek

Natisni članek
Združeni arabski emirati Iran križarka Vojna v Iranu

Nedelja, 1. 3. 2026, 17.08

1 minuta

Vojna v Iranu

Groza na nemški križarki

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,18
nemška križarka v Abu Dabiju | Na krovu so bili sprejeti obsežni varnostni ukrepi: vstop na zunanjo palubo ostaja prepovedan, vse osebe morajo ostati v notranjosti ladje in se po možnosti izogibati oknom. | Foto TUI

Na krovu so bili sprejeti obsežni varnostni ukrepi: vstop na zunanjo palubo ostaja prepovedan, vse osebe morajo ostati v notranjosti ladje in se po možnosti izogibati oknom.

Foto: TUI

Hormuška ožina je zaprta za ladijski promet; skoznjo lahko plujejo le ladje, ki imajo povezave s Kitajsko ali Rusijo. Na Bližnjem vzhodu tako niso ostali ujeti le turisti na letališčih in letoviščih, temveč na številnih križarkah, ki plujejo po Rdečem morju. Na eni največjih križark Mein Schiff 4 ladjarske družbe TUI Cruises, ki je trenutno v pristanišču v Abu Dhabiju, poročajo o paniki, saj naj bi jo skoraj zadele iranske rakete.

Preberite še: 

- IRGC: Zadeli smo ameriško letalonosilko. ZDA: Igubili smo tri vojake.
Ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad
- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video
- Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?
- Naslednik Alija Hameneja: kdo so najresnejši kandidati in kako ga izbere Zbor strokovnjakov?
- V več državah protesti zoper ZDA: ponekod tudi smrtne žrtve 
- Zaradi napadov odpovedanih več tisoč letov, ladjarji opozarjajo na zamude
- V solzah na iranski TV: voditelj sporočil smrt Alija Hameneja
- Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev
- Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in Dubaj
Trump: Ali Hamenej je mrtev

Na križarki Mein Schiff 4 ladjarske družbe TUI Cruises, ki je trenutno v pristanišču Abu Dhabija v Združenih arabskih emiratih, je v nedeljo popoldne raketa priletela v morje nedaleč od ladje, so sporočili opazovalci. Nad morjem so se dvigali oblaki črnega dima, poroča časnik Bild.

Razmere na krovu naj bi bile napete. Zaenkrat še ni jasno, ali je med približno 2.500 potniki in okoli tisoč člani posadke kdo poškodovan. Približno 2 tisoč potnikov naj bi se v nedeljo iz Dubaja vrnilo domov v Nemčijo.

Nazaj na ladjo – brez prtljage in svežega perila

Poleg ladje Mein Schiff 4 je v škripcih tudi njena sestrska ladja Mein Schiff 5 v pristanišču Doha.

Potniki so želeli v soboto končati potovanje in se iz Dohe, glavnega mesta Katarja, vrniti v Nemčijo. Nekateri so že zasedli svoje sedeže na letalu, ko so oblasti odpovedale polete. Po besedah ​​​​potnikov samih so na letališču čakali približno 10 ur, preden so jih zvečer odpeljali nazaj na Mein Schiff 5. Potniki so morali prtljago pustiti na letališču.

Na krovu so bili sprejeti obsežni varnostni ukrepi: vstop na zunanjo palubo ostaja prepovedan, vse osebe morajo ostati v notranjosti ladje in se po možnosti izogibati oknom.

Občasno potniki na pametne telefone prejmejo opozorila katarske civilne zaščite o prihajajočih iranskih raketah.

Skupaj je v treh pristaniščih šest velikih križark

V pristaniščih Port Rashid v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi je trenutno privezanih skupno šest križark. Med prizadetimi ladjami so še MSC Euribia družbe MSC Cruises, Celestyal Discovery in Celestyal Journey družbe Celestyal Cruises ter Aroya savdske ladjarske družbe Aroya Cruises.

Številne države v regiji so zaprle svoj zračni prostor, zaradi česar so nemogoči ne le ladijski promet, temveč tudi povratna potovanja z letali. Na tisoče potnikov je obtičalo in ne vedo, kdaj se bodo lahko vrnili domov.

Še vedno ni jasno, kdaj in kako bodo lahko obtičali evakuirani ali nadaljevali svojo pot.

Reka, trčenje, ladja, pristanišče
Novice Turška tovorna ladja trčila v Titov Galeb #video
Tovorna ladja CMA CGM v Luki Koper
Novice Luka Koper in ladjarski velikan CMA CGM lahko ustanovita skupno podjetje
Naftni tanker, Indijski ocean
Novice Akcija v Indijskem oceanu: zasegli naftni tanker, ki se je izognil blokadi #video

Združeni arabski emirati Iran križarka Vojna v Iranu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.