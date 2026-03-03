Potem ko je diskontni trgovec Hofer z začetkom letošnjega leta zvišal plače vsem zaposlenim , osnovne bruto plače prodajalcem in skladiščnikom zvišuje tudi Lidl. Vsi njihovi zaposleni so konec februarja že prejeli 500 evrov bruto nagrade za poslovno uspešnost, do poletja pa bodo prejeli še dva tisoč evrov regresa za letni dopust.

V Lidlu Slovenija poudarjajo, da plače njihovih zaposlenih že vrsto let presegajo tako minimalno plačo kot povprečje trgovinske panoge. Tako tudi letos nadaljujejo trend sistematične rasti, ki je usmerjen k dolgoročnemu izboljšanju finančne varnosti več kot dva tisoč zaposlenih v 69 trgovinah po Sloveniji. Z marcem se zvišujejo osnovne bruto plače zaposlenih v prodaji in skladišču, so sporočili.

Nagrade in eden najvišjih regresov v panogi

Zaposleni so konec februarja prejeli 500 evrov bruto nagrade za rezultate v preteklem poslovnem letu. Iz naslova poslovne uspešnosti in zimskega regresa so tako v preteklem poslovnem letu prejeli 1.700 evrov bruto.

Prav tako so v Lidlu že sprejeli odločitev, da bo letošnji regres za letni dopust znašal dva tisoč evrov.

Za letošnji paket povišanj in izplačil, ki vključuje tudi sklop ugodnosti za zaposlene, bo Lidl Slovenija skupaj namenil več kot deset milijonov evrov.

"Zaposleni pričakujejo več kot le plačilo"

Lilijana Remich, članica uprave za področje kadrov v Lidlu Slovenija in Lidlu Hrvaška, poudarja, da je poslanstvo podjetja preseči zgolj finančne komponente zaposlitve. "Kot top zaposlovalec razumemo, da danes zaposleni pričakujejo več kot le konkurenčno plačilo. Zato sistematično vlagamo v celovit paket ugodnosti, ki presega zakonske standarde – od dodatnega pokojninskega zavarovanja do programov podpore za dobro počutje in razvoj kariere. S povišanjem plač in dobrimi ugodnostmi sporočamo, da cenimo prispevek naših sodelavcev, hkrati pa ostajamo prvi naslov za vse, ki si želijo kariere v dinamičnem in spodbudnem okolju, v katerem lahko razvijejo svoj potencial," poudarja Remich.

Transparenten plačni sistem in Lidlova 36-ka

V Lidlu zatrjujejo, da ostajajo eden redkih delodajalcev v panogi, ki transparentno komunicira plačne razpone za prodajalce in skladiščnike. Razvoj plač poteka po vnaprej določenih stopnjah, kar zagotavlja predvidljiv karierni napredek.

Posebna ugodnost, ki jo podjetje ohranja tudi letos, je sistem, v katerem je 36‑urni delovnik za prodajalce, skladiščnike in viličariste priznan kot polni delovni čas, skupaj z vsemi pripadajočimi pravicami. To zaposlenim omogoča boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ob ohranjanju socialne varnosti 40-urnega tedna, so prepričani v podjetju.

Celovit pristop k zadovoljstvu zaposlenih

V Lidlu Slovenija verjamejo, da se zadovoljstvo na delovnem mestu začne tam, kjer se zakonske obveznosti končajo. Zato so zasnovali strategijo celostne skrbi za zaposlene Dober lajf, ki temelji na štirih stebrih: dobro počutje, dobra ekipa, dobri dodatki in dobra kariera. V okviru teh stebrov imajo zaposleni na voljo številne ugodnosti. Med najbolj priljubljenimi so brezplačna letovanja za otroke in najstnike, različni športni in družabni dogodki za zaposlene, možnost službenega odklopa, sadni dnevi in kartica ugodnosti za zaposlene.

Kot so še dodali, vsem zaposlenim že vrsto let vplačujejo v drugi pokojninski steber v višini 480 evrov letno. Zagotavljajo jim tudi dodatno kolektivno zdravstveno zavarovanje ter 24-urno brezplačno psihološko, finančno in pravno svetovanje z zunanjimi strokovnjaki. Poseben poudarek namenjajo tudi razvoju zaposlenih. Zatrjujejo, da z jasno opredeljenimi kariernimi potmi, usposabljanji in možnostmi napredovanja, ustvarjajo okolje, kjer lahko vsak posameznik dolgoročno razvija svoj potencial.