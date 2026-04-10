Delničarjem Petrola se letos obeta višja dividenda. Uprava s soglasjem nadzornikov skupščini družbe predlaga izplačilo dividende v bruto vrednosti 2,5 evra na delnico, potem ko je ta lani znašala 2,1 evra bruto. Družba sicer skupščine še ni sklicala; pred tem želi utemeljitev skupščinskih predlogov SDH in države za izvedbo posebnih revizij.

Lani je družba za izplačilo dividend namenila skoraj ves bilančni dobiček za leto 2024, in sicer 86,3 milijona evrov. Letos si lahko delničarji obetajo za 40 centov bruto višje dividende; uprava in nadzorni svet namreč, kot so zapisali v objavi, "sledita ciljem stabilnih donosov za lastnike".

Na mizi predlogi za posebne revizije

Redna skupščina Petrola je skladno s finančnim koledarjem predvidena za 21. maj. Družba naj bi jo sklicala danes, a je objavo zamaknila za teden dni. Kot so v četrtek pozno zvečer sporočili iz Petrola, so se za to odločili, ker želijo od Slovenskega državnega holdinga (SDH) in države obrazložitev oz. utemeljitev posameznih predlogov sklepov za skupščino, na kateri bi delničarji skladno s predlogom obeh državnih lastnikov odločali o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe.

Za to so se v družbi odločili ne glede na to, da se obrazložitev sicer zahteva le v primerih predlogov sklepov seznanitvene narave. "Tako se bo lahko vsak delničar informirano odločil o tem, ali bo pristopil na skupščino in ali bo tak predlog podprl," so prek Ljubljanske borze sporočili iz Petrola. Kot pravijo, se bo tako zagotovila ustrezna informiranost vseh delničarjev, in ne le tistih, ki bodo prisotni na skupščini.

SDH je namreč po nedavnem dogajanju glede motenj pri oskrbi bencinskih servisov vložil zahtevo za sklic skupščine Petrola, na kateri bi delničarji odločali o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna. Posebne revizije bi po predlogu SDH izvedla družba Ernst&Young.

Petrol, ki ima po Sloveniji 316 bencinskih servisov in se je v zadnjih letih razvil v širše energetsko podjetje ter okrepil svojo vlogo tudi kot trgovec na drobno, je v delni državni lasti.

Država ima v družbi neposredno (10,8 odstotka) ter prek SDH (12,7 odstotka) in Kapitalske družbe (8,6 odstotka) približno tretjinski delež. Največji posamični lastnik družbe je medtem slovaško-češka finančna skupina J&T z 12,78-odstotnim deležem, med pomembnejšimi lastniki pa sta prek Vizije Holding in Perspektiva FT tudi zakonca Dari in Vesna Južna. Vesna Južna je tudi predsednica Petrolovega nadzornega sveta.

Dobiček zrasel, a pod načrti

Podatke o lanskem poslovanju je Petrol objavil že konec marca, danes je objavil še letno poročilo, ki so ga potrdili nadzorniki. Leto 2025 je skupina sklenila s prihodki v višini 6,14 milijarde evrov in 174,2 milijona evrov čistega dobička. Čisti dobiček se je tako v primerjavi z letom 2024 povečal za petino, a je bil nekoliko pod načrtovanim.

Predsednik uprave družbe Sašo Berger je glede lanskega poslovanja dejal, da je bilo pod izrazitim vplivom regulatornih omejitev in spremenjenih razmer na energetskih trgih. "V takšnem okolju smo ohranili stabilnost poslovanja, predvsem z rastjo na tujih trgih in doslednim obvladovanjem stroškov. Zaradi omenjenih zunanjih dejavnikov pa zastavljenih ciljev nismo v celoti dosegli," je poudaril.

Južna kritična do regulacije marž

Prva nadzornica Petrola Vesna Južna kljub doseženim rezultatom skupine s celotno situacijo v zvezi s poslovanjem družbe Petrol ni zadovoljna. "Pri nas še vedno ostaja odprto, nerešeno in celo nezakonito določanje višine trgovske marže, ker ta ne pokriva naraščajočih stroškov trgovcev (logistike, plač zaposlenih, vzdrževanja ipd.), ki jih imamo z zagotavljanjem oskrbe prodajnih mest z naftnimi derivati," je opozorila.

Kot je navedla, jim trenutni način določanja primerne marže trgovcev ni znan, zanj ni strokovnih podlag. "Vemo pa, da dolgoročno ni vzdržen in ne omogoča normalnega razvoja dejavnosti," je poudarila Južna. Glede na trenutno stanje glede oskrbe z naftnimi derivati po vsem svetu bo po njenih besedah pomembno nujno in čim prej sprejeti spremembo regulatornega okvirja na področju določanja cen naftnih derivatov oz. marž.

Kot nesprejemljivo je Južna označila tudi, da država Petrolu še vedno ni povrnila škode, ki jo je povzročila z zamrznitvijo prodajnih cen v letu 2022 ter regulacijo v letih 2023 in 2024. Petrol škodo terja po sodni poti.