Ta suknjič je najbolj iskan kos letošnje pomladi #nagradnaigra

Pomlad 2026 prinaša enega najbolj nosljivih in hkrati najbolj sofisticiranih trendov – kapsulno garderobo v brezčasni kombinaciji bele in džinsa. Gre za estetiko, ki združuje čistino, svežino in lahkotno eleganco, obenem pa odgovarja na sodoben tempo življenja, kjer si želimo manj odločitev in več stila.

V ospredje stopajo kosi, ki delujejo brez zapletanja: bel suknjič, preprosta majica, črtasta jopica in najljubše kavbojke. To je garderoba brez neskončnih kombinacij, saj že z nekaj premišljenimi elementi ustvarimo videz, ki v vsakem trenutku deluje urejeno, moderno in samozavestno.

Minimalizem je letos bolj premišljen kot kadarkoli prej. Gre za igro tekstur, krojev in kontrastov med strukturiranim belim suknjičem in sproščenimi kavbojkami. To je odgovor na vprašanje, kako biti videti dobro brez pretiranega razmišljanja. In prav zato kapsulna moda ni le trend, temveč način oblačenja, ki osvaja sodobne ženske.

Manj kosov, več stila

V času, ko imamo občutek, da moramo imeti vedno več, kapsulna garderoba prinaša ravno nasprotno – svobodo. Manj kosov pomeni manj odločitev, manj stresa in več samozavesti pri vsakodnevnem oblačenju.

Ključ je v tem, da izberemo oblačila, ki med seboj delujejo, kose, ki jih lahko kombiniramo na različne načine, ne da bi morali vsako jutro razmišljati, kaj obleči. In prav tukaj kombinacija bele in kavbojk pokaže svojo moč.

Gre za eno najbolj univerzalnih modnih osnov, ki deluje v skoraj vsakem položaju, od službe do sproščenega popoldneva v mestu.

Bel suknjič kot osnova vsakega videza

Če bi morali izbrati en kos, ki definira to pomlad, je to brez dvoma bel suknjič. Deluje sveže, urejeno in samozavestno tudi takrat, ko spodaj nosite povsem preprosto kombinacijo.

V kombinaciji z ujemajočimi se hlačami ali krilom ustvari eleganten videz, primeren za službo ali bolj formalne priložnosti. Ko pa ga oblečete čez osnovno majico in dodate kavbojke, se zgodba popolnoma spremeni. Videz postane sproščen, a še vedno dovolj dodelan, da deluje modno in premišljeno. Prav v tem je njegova prednost: en kos, nešteto priložnosti.

Kavbojke ostajajo nepogrešljive

Kavbojke ostajajo temelj sodobne garderobe in so letos še posebej v ospredju. Hlače iz džinsa ali krilo ustvarijo zanesljivo osnovo, na katero lahko vedno računate.

Širši kroji prinašajo udobje in moderen videz, hkrati pa omogočajo preprosto kombiniranje. Z belim suknjičem dobijo bolj eleganten značaj, s črtasto jopico pa preidejo v sproščen, vsakdanji stil. To je moda, ki se prilagaja vam, ne obratno.

Ko osnovni kosi postanejo vse prej kot osnovni

Kapsulna garderoba ni dolgočasna. Gre za premišljeno kombiniranje tekstur in vzorcev, ki ustvarijo zanimiv, a še vedno minimalističen videz.

Črtasta jopica v kombinacijo vnese igrivost in dinamiko, hkrati pa ostaja dovolj klasična, da jo lahko nosite sezono za sezono. Lahko jo nosite samostojno ali plastite pod suknjičem, kjer ustvari zanimiv kontrast med strukturiranim in mehkim.

Preproste majice, bluze in lahkotni materiali poskrbijo, da celoten videz ostaja nosljiv, udoben in primeren za vsak dan.

Kapsulna garderoba ni modna muha, temveč odgovor na sodoben življenjski slog. Namesto impulzivnih nakupov v ospredje postavlja premišljene izbire. Namesto neskončnih kombinacij ponuja preproste rešitve. In namesto pretiravanja poudarja tisto, kar res šteje: kakovost, nosljivost in občutek, da ste vedno pripravljeni.

Prav zato vse več žensk posega po kosih, ki jih lahko nosijo znova in znova, na različne načine, brez občutka, da se ponavljajo.





Odkrijte kapsulno kolekcijo v trgovinah MANA Kolekcija RED by MANA sledi prav tej filozofiji – preprostosti, nosljivosti in sodobnemu stilu. Kosi so zasnovani tako, da jih lahko med seboj preprosto kombinirate in ustvarite videze za različne priložnosti, brez odvečnega razmišljanja.

