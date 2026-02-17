Hofer je z začetkom letošnjega leta zvišal plače vsem zaposlenim v prodaji, logistiki in upravi. Najvišji plačilni razred za prodajalce tako po novem znaša 2.373 evrov bruto za 40-urni teden, kar je okoli 60 odstotkov več od slovenske minimalne plače. Ob tem v podjetju poudarjajo, da noben zaposleni ne prejema minimalne plače, kar je po njihovih navedbah med slovenskimi trgovci prej izjema kot pravilo.

Diskontni trgovec Hofer zatrjuje, da v začetku vsakega leta skrbno analizirajo plače in jih prilagodijo skladno s svojo poslovno politiko. Pri tem se trudijo ohranjati tudi plačna razmerja znotraj podjetja. Letos so plače v prodaji zvišali za 16 odstotkov, prilagoditve pa so prejeli tudi zaposleni v logistiki in upravi, so zapisali v sporočilu za medije.

Bruto plačilo prodajalca v najvišjem razredu tako po novem znaša 2.372,79 evra, kar je 890 evrov več od minimalne plače za polni delovni čas. Pri krajši zaposlitvi – 30 ur tedensko – plača znaša 1.779,59 evra bruto, kar je še vedno 20 odstotkov več od minimalne plače za 40-urni delovnik, poudarjajo.

Ponosni na eno najvišjih plačil v panogi

Vodja kadrovskega področja v Hoferju Petra Štrukelj poudarja, da podjetje že dolga leta sodi med najbolje plačane trgovce v državi. "Vsako leto se trudimo zagotavljati enega najvišjih plačil med trgovci z živili v Sloveniji, kar nas navdaja s ponosom. S tem dvigujemo ugled poklica prodajalca in povečujemo zadovoljstvo sodelavk in sodelavcev," je dejala.

Petra Štrukelj, vodja kadrovskega področja v Hoferju Foto: Hofer Dodala je, da zaposleni avtomatično napredujejo skozi plačilne razrede, vse do t. i. življenjskega razreda, pri čemer se jim plača postopno zvišuje. Da so zaposlenim razmere pomembne, po njenem prepričanju potrjuje tudi anketa zavzetosti iz leta 2025, ki je izkazala 84-odstotni indeks splošnega zadovoljstva.

Višji regres in dodatne ugodnosti

Hofer bo letos zaposlenim izplačal dva tisoč evrov regresa, kar je 200 evrov več kot lani. Poleg tega bo decembra izplačan še zakonsko določen zimski regres, ki bo zaradi zvišanja minimalne plače letos znašal 740,91 evra.

Podjetje zaposlenim zagotavlja še maksimalno neobdavčeno nadomestilo za prehrano (7,96 evra/dan), od letos višje vplačilo v drugi pokojninski steber (432,6 evra/leto) in dodatno specialistično zdravstveno zavarovanje (59,76 evra/leto). Zaposlenim so na voljo tudi druge ugodnosti, kot so sabbatical, dodatno leto po porodniški, cenejše športne aktivnosti ... "Z vsem naštetim se trudimo zaposlenim zagotavljati varno in spodbudno delovno okolje, na drugi strani pa tudi stabilno delovanje podjetja," dodaja Štrukelj.

Zaposlenim nudijo tudi možnost vključitve v model (po)polnega delovnega časa, ki jim omogoča povprečno 30-urni delovnik, a z vsemi pravicami in ugodnostmi polnega delovnega časa – vključno s polno pokojninsko dobo in celotnim regresom. Ob koncu lanskega leta je bilo v ta sistem vključenih več kot 90 odstotkov zaposlenih v prodaji in logistiki, možnost pa imajo tudi zaposleni v upravi, so še zapisali.