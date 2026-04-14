Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 4. 2026,
19.11

GaiaCell Biobanka

GaiaCell: Večina vzorcev propadle Biobanke je ogrožena

Biobanka, Biološka banka, matične celice | Podjetje GaiaCell je po propadu Biobanke prevzelo vzorce in dokumentacijo okoli 4 tisoč otrok, čeprav ni imelo pogodbe za nadomestno shranjevanje. Od takrat poziva pristojne, naj uredijo financiranje shranjevanja.

Podjetje GaiaCell je po propadu Biobanke prevzelo vzorce in dokumentacijo okoli 4 tisoč otrok, čeprav ni imelo pogodbe za nadomestno shranjevanje. Od takrat poziva pristojne, naj uredijo financiranje shranjevanja.

Več kot 3 tisoč od približno 4 tisoč vzorcev propadle Biobanke je po navedbah GaiaCell neopredeljenih. Imetnike vzorcev še vedno pozivajo, naj se glede vzorcev dogovorijo, sicer jim grozi propad, saj plina za shranjevanje neopredeljenih vzorcev ne plačujejo več. Nekatere vzorce pa že prenašajo k podjetju Future Health.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je večkrat pozvala starše in polnoletne otroke, ki so pri Biobanki shranili vzorce, naj se z izbranimi družbami čim prej dogovorijo o vzorcih. Za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev se lahko dogovorijo z eno od izbranih ustanov za tkiva in celice, to so poleg GaiaCell še Future Health, Izvorna Celica ter Tass Logistik storitve in inženiring za shranjevanje zobne pulpe. Vzorce lahko tudi uničijo ali darujejo.

Direktorica: Zaradi tega nam je zelo hudo

Imetniki vzorcev so s podjetjem GaiaCell sklenili več kot 140 pogodb za nadaljnje shranjevanje in okoli 70 pogodb za donacijo vzorcev. Ena stranka se je odločila za uničenje, ena pa to načrtuje, je pojasnila direktorica podjetja GaiaCell Gordana Kalan Živčec.

Hkrati prenašajo vzorce k podjetju Future Health, kjer po navedbah Kalan Živčec redno izvajajo "vse postopke za zakonit, varen in strokoven prenos". V Future Health so konec marca pojasnili, da so z imetniki sklenili več sto pogodb.

GaiaCell pa bo vzorce k družbi Izvorna Celica prenesla takoj, "ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji". GaiaCell je namreč prepričana, da ji mora Izvorna Celica poravnati stroške dozdajšnjega shranjevanja in priprave na prenos vzorcev. Upravičence do vzorcev je treba tudi identificirati in zagotoviti sledljivost vzorcev. Menijo, da bi izročitev vzorcev Izvorni Celici brez tega pomenila uveljavitev pravic brez izpolnitve lastnih obveznosti, kar je v nasprotju z obligacijskim zakonikom.

Po navedbah JAZMP to predstavlja "oviranje izvršitve odločbe", s katero so GaiaCell naložili predajo vzorcev.

Po oceni Kalan Živčec je več kot 3 tisoč neopredeljenih vzorcev, ki jih štejejo za zapuščene. "Zelo nam je hudo zaradi tega, saj smo si dve leti prizadevali za njihovo ohranjanje in vitalnost," je še zapisala direktorica. "Vzorci so varni, dokler so zagotovljene materialne podlage za njihovo vzdrževanje," je dodala.

Že lani je približno 400 vzorcev propadlo, saj so bili brez dovoda tekočega dušika v posode, v katerih so shranjeni vzorci.

Novorojenček
Novice Uničenih okoli 400 vzorcev Biobanke
Matične celice, Biobanka
Novice Ena od posod z vzorci Biobanke huje okvarjena
Biobanka, Biološka banka, matične celice
Novice GaiaCell bi prekinila shranjevanje vzorcev Biobanke
GaiaCell Biobanka
VEČ NOVIC
