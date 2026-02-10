Luka Koper in podjetje Ceva Corporate Services iz skupine francoskega ladjarskega velikana CMA CGM lahko ustanovita skupno podjetje, ki bo izvajalo dopolnilne storitve na področju avtomobilske logistike, je po poročanju Radia Koper odločila agencija za varstvo konkurence.

Podjetji Luka Koper in CMA CGM sta ob oktobrskem obisku francoskega predsednika Emmanuela Macrona podpisali izjavo o krepitvi sodelovanja, katere osrednja točka je bila namera o ustanovitvi skupnega podjetja za dopolnilne storitve na področju avtomobilske logistike. Koncentracijo sta prijavili agenciji za varstvo konkurence, ki je zdaj po poročanju Radia Koper odločila, da je ta skladna s pravili konkurence, zato ustanovitvi skupnega podjetja ne nasprotuje.

Javna agencija za varstvo konkurence je v svoji odločitvi zapisala, da je koncentracija skladna s konkurenčnimi pravili, s čimer so izpolnjeni regulatorni pogoji za nadaljnje korake pri vzpostavitvi nove družbe.

Ob načrtih za širitev dejavnosti Luka Koper preučuje tudi možnost nakupa zemljišča zunaj pristaniškega in koncesijskega območja, ob bertoški vpadnici. Večji del parcele je v lasti Mestne občine Koper, poroča Radio Koper.

Dolgoletno sodelovanje in sto zaposlenih

Upravljavec koprskega pristanišča in francoski ladjar sicer že 22 let poslovno sodelujeta pri povezovanju Jadrana in Azije s svetovnimi pomorskimi potmi ter Slovenije in širših srednjeevropskih trgov s trajnostnimi intermodalnimi železniškimi rešitvami. Francoska skupina v Sloveniji zaposluje nekaj več kot sto ljudi.

Zdaj bosta Luka Koper in CMA CGM združila moči, da okrepita vlogo Slovenije kot strateških vrat v Evropo, predvsem ob nastajajočem gospodarskem koridorju Indija-Bližnji vzhod-Evropa.

S Ceva Logistics oz. Ceva Corporate Services iz skupine francoskega ladjarja bodo dejavnost po napovedih razvijali na posebnem na zemljišču, velikem 2,7 hektarja, zunaj pristanišča in koncesijskega območja Luke Koper.

Osnovni namen sodelovanja je okrepiti položaj Slovenije kot logističnega križišča v tem delu Evrope oz. strateških vrat v srednjo Evropo.

Skupno podjetje bo zagotavljalo storitve logistike končnih vozil za uvoz in izvoz. Namen je povečati količino tovora, okrepiti produktivnost in rast ter odpreti nova delovna mesta z naprednim sodelovanjem pri digitalizaciji in razogljičenju prometa ter logistike, so v kabinetu predsednika vlade napovedali ob podpisu omenjene izjave o krepitvi sodelovanja.

CMA CGM je za Luko Koper drugi najpomembnejši ladjar, prvi je danski Maersk. Na drugi strani je Luka Koper za francoskega ladjarja najpomembnejše jadransko pristanišče, prek katerega dostopa do srednje Evrope.