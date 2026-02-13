Turška tovorna ladja trčila v Titov Galeb #video

V reškem pristanišču se je v večernih urah zgodila pomorska nesreča, v kateri je turška ladja Deniz Akay, ki pluje pod zastavo Barbadosa, trčila v privezano ladjo Galeb, nekoč predsedniško ladjo jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita.

Kapitan reške pristaniške uprave Darko Glažar je za hrvaški Index povedal, da je po prvih informacijah turški ladji najverjetneje odpovedal pogonski sistem.

Ladja je bila na poti v Turčijo, a to po incidentu ne bo mogoče. Posadki so prepovedali izplutje iz pristanišča, dokler ne ugotovijo vseh potrebnih dejstev glede tega trčenja, je še pojasnil Glažar.