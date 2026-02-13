Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Petek,
13. 2. 2026,
22.31

1 ura, 6 minut

Petek, 13. 2. 2026, 22.31

Turška tovorna ladja trčila v Titov Galeb #video

Na. R.

Reka, trčenje, ladja, pristanišče | Po prvih informacijah ni nihče poškodovan, škode na obeh ladjah še niso ocenili. 

V reškem pristanišču se je v večernih urah zgodila pomorska nesreča, v kateri je turška ladja Deniz Akay, ki pluje pod zastavo Barbadosa, trčila v privezano ladjo Galeb, nekoč predsedniško ladjo jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita.

Kapitan reške pristaniške uprave Darko Glažar je za hrvaški Index povedal, da je po prvih informacijah turški ladji najverjetneje odpovedal pogonski sistem. 

Ladja je bila na poti v Turčijo, a to po incidentu ne bo mogoče. Posadki so prepovedali izplutje iz pristanišča, dokler ne ugotovijo vseh potrebnih dejstev glede tega trčenja, je še pojasnil Glažar. 

