Vojna na Bližnjem vzhodu zamajala tudi teniški svet

Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz upa, da bo na mastersu 1000 v Indian Wellsu nadaljeval svoj niz zmag. Letos Španec še ni izgubil dvoboja. Številka 1 Arina Sabalenka je v Kaliforniji podprla pet nizov tudi za ženske na turnirjih za grand slam. Medtem pa je več vrhunskih igralcev zaradi vojne obtičalo na Bližnjem vzhodu.

Teniška karavana se ustavi tudi na Bližnjem vzhodu, zdaj pa je tam ostalo na ducate vrhunskih igralcev. Med njimi sta tudi Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, ki že od sobote poskušata zapustiti Dubaj. Zaradi vojne, ki je izbruhnila, je bilo odpovedanih na tisoče letov z Bližnjega vzhoda.

Ta teden se karavana zbere v kalifornijski puščavi na enem od najbolj prestižnih turnirjev sezone. Britanski zvezdnik Jack Draper je novinarjem v Indian Wellsu povedal, da je bil ravno prejšnji teden v Dubaju in mu je "uspelo pobegniti verjetno z enim od zadnjih letov".

"Upam le, da bodo igralci in vse osebje združenja ATP lahko prišli v Kalifornijo, sicer pa je najpomembneje, da so na varnem. To so seveda skrb zbujajoče razmere za vse vpletene in upam, da jim bo uspelo priti sem," je dodal prvi britanski igralec.

Vsaj dva turnirja sta bila v Združenih arabskih emiratih odpovedana, potem ko je bila igra prekinjena zaradi napadov iranskih dronov na bližnje rafinerije, padajoči odpadki prestrezanja brezpilotnih letalnikov pa so povzročili požar na naftnem polju.

"Brutalno je pomisliti na to," je dejal ameriški zvezdnik Ben Shelton, ki ima tako kot mnogi igralci v Indian Wellsu teniške prijatelje, ki so "obtičali" na Bližnjem vzhodu.

Andrej Rubljov je imel precej težav. Foto: Reuters

"O tem govorimo ves čas ... To je nekaj, kar nam je vsem v mislih," je dejal na novinarski konferenci.

ZDA in Izrael sta v soboto izvedla napade na Teheran, v katerih so bili ubiti vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei in drugi visoki iranski voditelji. Sledili do dnevi letalskih in raketnih napadov.

Iranske oborožene sile so se odzvale z zračnimi napadi na Izrael, ameriška veleposlaništva in vojaške baze ter na arabske sosede okoli Perzijskega zaliva, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Medvedjev in Rubljov le našla pot preko Omana

Nekaj igralcev na dubajskem turnirju ATP 500 ni moglo zapustiti mesta in se preseliti na turnir v Indian Wellsu.

Združenje ATP, vodstveni organ moške turneje, se ni takoj odzval na prošnjo agencije AFP za komentar, potem ko so ruski mediji poročali, da sta Medvedjev in Rubljov končno lahko zapustila Bližnji vzhod prek Omana.

"Zdravje, varnost in dobro počutje naših igralcev, osebja in osebja turnirja so naša prioriteta ... V neposredni komunikaciji smo s prizadetimi," je združenje ATP sporočilo v prejšnji izjavi na družbenih omrežjih.

Drugi igralec sveta Jannik Sinner je v torek dejal, da upa, "da so vsi varni in da lahko pridejo sem igrat ali pa gredo domov."

"Obstajajo določeni scenariji, ki jih seveda ne moremo nadzorovati, zato sem se trudil ostati osredotočen. Obenem se zavedam, da obstajajo veliko pomembnejše stvari v življenju kot je igranje tenisa," je dodal Italijan.

