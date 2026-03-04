Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 4. 3. 2026, 7.23

1 ura, 14 minut

Izpadi pri TikToku in Facebooku: "Račun ni na voljo", "Račun je blokiran"

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na tisoče uporabnikov družbenih omrežij je že v torek poročalo o težavah pri uporabi platform TikTok in Facebook, kažejo podatki spletne strani za spremljanje izpadov DownDetector.

Po podatkih uporabnikov so se težave pri TikToku začele okoli 14.30 po srednjeevropskem času in se čez dan postopoma stopnjevale. Podjetje je na omrežju X sporočilo, da "težava v podatkovnem centru podjetja Oracle vpliva na nekatere dele uporabniške izkušnje TikToka v ZDA", pri čemer so opozorili, da lahko ustvarjalci vsebin zaznajo zamike pri objavljanju.

Uporabniki Facebooka brez dostopa do osebnih profilov

Pri Facebooku se je porast prijav težav začel okoli 22. ure po srednjeevropskem času. Številni uporabniki so na družbenih omrežjih delili posnetke zaslona z obvestilom, ki je nadomestilo njihove osebne strani: "Račun začasno ni na voljo. Vaš račun trenutno ni dostopen zaradi težave na strani. Pričakujemo, da bo kmalu odpravljena. Poskusite znova čez nekaj minut."

Nekateri so poročali tudi o sporočilu, da so bili začasno blokirani, skupaj z možnostjo ponovnega nalaganja strani.

Težave niso prizadele le Facebooka, temveč so uporabniki poročali tudi o motnjah pri uporabi Facebook Messengerja in Instagrama, ki prav tako sodita pod okrilje podjetja Meta Platforms. Izpadi na teh platformah so bili sicer manj obsežni in so dosegli vrh malo po 23. uri.

