Kako je profil burgerjev na Facebooku postal darilo za stranko Demokratov?

Zgodba o verigi burgerjev Lars & Sven dobiva novo razsežnost. Lastnik Primož Novak naj bi profil svoje mobilne stojnice Foodtruck Lars & Sven na Facebooku lani uporabil za pridobivanje sledilcev, ki so jih januarja 2026 čez noč preoblekli v sledilce stranke Demokratov, ki jo vodi Anže Logar. Gre za več kot 21 tisoč sledilcev, ki so tako brezplačno postali del politične baze.

Analiza objav na profilu, ki so jo opravili novinarji portala Necenzurirano, nakazuje, da je šlo za dobro premišljen manever. Medtem ko je osnovni profil verige Lars & Sven praktično ugašal, je profil mobilne stojnice lani močno povečeval svojo promocijo z več kot 110 oglasi, ki so dosegali desettisoče ogledov. Po novembrski napovedi o zaprtju verige je profil še vedno objavljal promocije, enako število kot osnovni profil čez vse leto.

Podjetje Hipster, lastnik verige, je v letih 2023 in 2024 ustvarilo 700 tisoč evrov izgube, prihodki pa so bili skoraj pol nižji kot leta 2022. Da veriga ugaša, je bilo jasno tudi iz osnovnega profila Lars & Sven, ki je imel lani vsega skupaj le devet promocij in še to večinoma v prvih mesecih leta. Zadnja je bila objavljena maja.

Kljub finančnim težavam pa je Novak več tisoč evrov namenil promociji profila Foodtruck Lars & Sven, ki je kasneje postal profil politične stranke. Ta profil je imel lani okoli 110 oglasov, ki so imeli ponavadi vsaj okoli deset tisoč ogledov.

Število oglasov se je povečalo proti koncu leta

Kot piše Necenzurirano, se je število oglasov na profilu Foodtruck Lars & Sven močno povečalo proti koncu lanskega leta. Medtem ko jih je bilo še marca in aprila skupaj devet, jih je bilo septembra in oktobra že 25 oziroma 12. Oktobra je Novak napovedal konec obratovanja verige zaradi logističnih, administrativnih in davčnih razlogov. Kljub temu je profil po tej napovedi še vedno objavil devet promocij, enako število, kot jih je imel osnovni profil v vsem letu, kar odpira vprašanje, ali je namenoma nabiral sledilce, da bi jih januarja letos čez noč preobrazil v sledilce stranke Demokratov.

Če bi Demokrati želeli kupiti profil s toliko sledilci, bi jih to stalo tudi nekaj tisoč evrov, a so ga dobili brezplačno, skupaj z delom denarja, ki je bil vložen v promocijo. Po zakonodaji politične stranke takih daril ne smejo prejemati ali pa bi jih morale prijaviti kot donacijo. Darilo pa očitno nikoli ni bilo razkrito, kar potrjuje tudi izjava predsednika stranke Anžeta Logarja, ki je trdil, da o tem ni vedel ničesar. Dodatno sumljiv je izbris profila Foodtruck Lars & Sven 23. januarja, tik pred objavo informacije o dogajanju.

Na videoposnetku, ki so ga pripravili na Necenzurirano, je nekdanja Facebookova stran verige prodajaln burgerjev Lars & Sven, ki je postala stran politične stranke Demokrati.