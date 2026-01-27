Po razkritju medijev, da naj bi se profil ponudnika burgerjev Lars & Sven na družbenem omrežju Facebook združil s profilom stranke Demokrati Anžeta Logarja, so predstavniki Inštituta 8. marec potrdili, da so na računsko sodišče podali prijavo zaradi nezakonitega financiranja stranke. "Ne gre se za to, ali je Anže Logar vedel za združevanje, ampak, da je za to vedel nekdo, ki je v njegovem odboru, zato je stranka odgovorna," je bila jasna Kovač. Logar je medtem na novinarski konferenci dejal, da je združevanje profilov res potekalo, a je postopek, ko je zanj izvedel, takoj zaustavil.

Kot so minuli teden poročali mediji, naj bi se nekdanji profil ponudnika burgerjev Lars & Sven, katerega ustanovitelj Primož Novak je pred leti izstopil iz Gibanja Svobode in se pridružil Demokratom, na družbenem omrežju Facebook preimenoval v Demokrate. Profil je v zadnjem času namreč vse pogosteje objavljal politične vsebine stranke Anžeta Logarja. Z združitvijo bi stranka na družbenem omrežju pridobila dodatnih 21 tisoč sledilcev, ki jih ima profil nedavno zaprtega ponudnika burgerjev, s čimer bi močno povečali svojo bazo. Podjetje Hipster, ki ima v lasti blagovno znamko Lars & Sven, je združitev profilov zanikalo.

Nika Kovač: Vse to dokazuje, da se je prevara res zgodila

"Profil Lars & Sven še vedno obstaja. Kar so pozabili povedati pa je to, da imajo še en profil, ki se imenuje Food Truck Lars & Sven, ki so ga uporabljali za Demokrate. Ustanovitelj podjetja in lastnik znamke Lars & Sven je še vedno član Logarjevega odbora, njegova žena pa je še vedno direktorica teh podjetij," je na novinarski konferenci, na kateri so predstavniki Inštituta 8. marec spregovorili o sumih nezakonitega financiranja stranke Demokrati Anžeta Logarja, uvodoma pojasnila Nika Kovač.

Da gre res za sum nezakonitega financiranja stranke, po besedah Kovač pričajo naslednji dokazi: "Evropska zakonodaja govori, da morajo biti oglasi na Facebooku javni in transparentni. Meta ima neke vrste arhiv, kjer lahko vidiš, kdo je oglas objavil. Ko smo iskali profil Lars & Sven, smo dobili stran Demokratov. Tudi v arhivu smo videli, da se je profil preimenoval. Vse to dokazuje, da se je prevara res zgodila. Ne gre se za to, ali je Anže Logar vedel za združevanje, ampak, da je za to vedel nekdo, ki je v njegovem odboru, zato je stranka odgovorna," je bila jasna Kovač.

Predstavnica Inštituta 8. marec je v nadaljevanju predstavila nekaj dejstev: "Facebook stran Food Truck Lars & Sven je bila prenesena v upravljanje stranke Demokrati Anžeta Logarja. Ta je promovirala vsebine stranke Demokrati. Iz izjave Lars & Sven izhaja, da zanikajo prenos profilov. Očitno je, da je podjetje Hipster d. o. o., ki ima v lasti Lars & Sven, brezplačno preneslo stran v upravljanje stranke Demokrati. Iz tega izhaja, da je podjetje nezakonito financiralo stranko Demokrati."

"Ker je točno takšno delovanje prepovedano, smo danes oddali prijavo na računsko sodišče za nezakonito financiranje stranke Demokrati," pa je v zaključku potrdila Nika Kovač.

Inštitut 8. marec je pričakoval opravičilo, a se to ni zgodilo

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je že pred konferenco dejala, da je nad zgodbo zgrožena. "Zakaj? Ker je to nemoralno. Ljudje niso všečkali stranke, temveč burgerje. Skrivno preimenovanje strani v 'Demokrate' je zavajanje in preprosto laž," je bila jasna.

Da dejanje podjetja Lars & Sven in stranke Demokrati Anžeta Logarja spremljajo z osuplostjo, so zapisali tudi na Inštitutu. Kot so dejali, so po objavi zgodbe pričakovali opravičilo in javno posipanje s pepelom, a to se ni zgodilo. "Čeprav dobro veste, kaj ste naredili, ste dejanje zanikali. Preimenovana Facebook stran je bila umaknjena s spleta, javno pa se hvalite, koliko podpore dobivate, in se iz nas celo norčujete. Stranka Demokrati Anžeta Logarja, v vodstvu katere sedi soustanovitelj Lars & Sven, pa je ob vsem tem tiho," so med drugim izpostavili.