Nika Kovač znova poziva Logarja: Če želi, da mu javnost verjame, je to nujen korak

Na Inštitutu 8. marec, katerega direktorica je Nika Kovač, so predsednika stranke Demokrati Anžeta Logarja pozvali, naj s sklicem tiskovne konference dokaže, da bo na prihajajočih volitvah neodvisen kandidat. Pozvali so ga tudi, naj spregovori o madžarskem financiranju stranke SDS, katere član je bil, ter delovanju in uredniški politiki Nove24, katere solastnik je bil. "Če želi, da mu javnost verjame, da je danes politično oddaljen od Janeza Janše, je to nujen korak," so zapisali v objavi na družbenih omrežjih.

"Logarju včeraj ni uspelo dokazati, da je neodvisen kandidat. Zato ga danes znova pozivamo, naj to stori. Kako? Skliče naj tiskovno konferenco, na kateri razkrije madžarske finančne tokove stranke SDS, pri kateri je bil drugi mož, ter delovanje uredniške politike Nova24, kjer je bil solastnik," so pred dnevi Anžeta Logarja pozvali na Inštitutu 8. marec. Kot pravijo, je to nujen korak, če Logar želi, da mu javnost verjame, da ni več politično odvisen od svojega nekdanjega šefa Janeza Janše.

Na Inštitutu, katerega direktorica je Nika Kovač, ki je v zadnjih tednih predsednika stranke Demokrati že večkrat pozvala, naj dokaže, da Janša ni več njegov šef, so v nadaljevanju pojasnili finančne tokove stranke SDS in medija Nova24.

"Če želi, da mu javnost verjame, mora to povedati sam"

"Med letoma 2016 in 2020 so v lastništvo in financiranje Nova24TV vstopila madžarska medijska podjetja, povezana s stranko Fidesz in madžarskim premierjem Viktorjem Orbánom. Ta podjetja so postopno prevzemala lastniške deleže in v medij vlagala večmilijonske zneske. Denar ni ostal omejen na televizijo. Prek oglaševalskih pogodb in povezanih podjetij se je prelival tudi v druge medije blizu SDS, zlasti v tednik Demokracija, ki je v času volilnih kampanj deloval kot osrednje propagandno glasilo stranke. Skupni obseg madžarskih sredstev, ki so prek teh mehanizmov prišla v slovenski strankarski medijski prostor, je po javno dostopnih podatkih dosegal več milijonov evrov," piše v objavi.

Ob tem so opozorili, da Nova24TV ni bila običajen poslovni medij, temveč so jo ustanovili vidni funkcionarji SDS in je delovala kot strankarski komunikacijski aparat. "Madžarski kapital zato ni financiral zgolj medija, temveč je posredno krepil politični položaj SDS. Po razkritjih in po aprilskih volitvah 2022 so se madžarski lastniki umaknili iz lastništva Nova24TV. Umik lastništva pa ni prinesel pojasnil o tem, kako je financiranje potekalo v preteklih letih in kdo je bil z njim seznanjen," so še zapisali.

Pojasnili so, da je bil Anže Logar ustanovitelj in solastnik medija ter dolgoletni funkcionar SDS, pa tudi del njenega vodstva in eden najvidnejših obrazov. "Iz stranke je izstopil šele leta 2024, danes pa vodi nov politični projekt in od javnosti zahteva zaupanje kot samostojen politik. Vprašanje ni, ali so ti finančni tokovi obstajali. Vprašanje je, kaj je o njih vedel Anže Logar. Če želi, da mu javnost verjame, da predstavlja politični odmik od Janeza Janše, mora to povedati sam," so bili jasni.

Ker Logar kljub večkratnim pozivom Inštituta 8. marec in Nike Kovač še vedno ni predložil dokazov o svoji neodvisnosti, so ga v petek zvečer še enkrat pozvali, naj dokaze podpre z dejanji in stopi pred javnost.