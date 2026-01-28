Direktorica Inštituta 8. marec predsednika Demokratov Anžeta Logarja obtožuje zavajanj in kršitve zakonodaje glede preoblikovanja profila o burgerjih na Facebooku v politični profil stranke Demokrati. Kovačeva trdi, da se je eden izmed dveh profilov Lars & Sven preimenoval v Demokrate. Kot dokaz ima posnetke zaslona, a Logar kakršnokoli vpletenost zanika. Prav tako Logar, kljub večim pozivom, ni odgovoril na konkretna vprašanja glede povezave z Janezom Janšo in stranko SDS.

Kovač in Logar sta razpravo o spremembi profila Lars & Sven v profil Demokrati imela v včerajšnji oddaji 24 ur zvečer. Logar je dejal, da osebno ne ve za obstoj sporne preobrazbe profila na Facebooku in da sta njegov lastni profil in uradni profil Demokrati edina kanala, s katerima se ukvarja. Prek zadnjih so, kot je dejal, Demokrati v preteklih mesecih beležili organsko rast števila sledilcev na družbenih omrežjih, ne da bi se zatekali k spornim praksam.

"Pogledal sem profil. Demokrati smo imeli ravno toliko sledilcev kot včeraj, nekaj sto več, kot smo jih imeli pred 14 dnevi, in kakšnih tisoč več, kot smo jih imeli pred dvema mesecema. Verjamem, da bo tako tudi jutri in pojutrišnjem zaradi dobrega dela Demokratov. Verjamem, da bomo do volitev zrasli do 20 tisoč," je dejal Logar.

Dejal je tudi, da ne podpirajo takšnih metod pridobivanja glasov in da bi osebno zavrnil vsako pobudo za podobno ravnanje.

Kovač: Ljudje so všečkali hamburgerje, naslednji dan pa dobili servirane Demokrate

Kovačeva je Logarjeve trditve označila za lažne in zavajajoče, saj so po njenem mnenju dokazi jasno vidni, profil pa so v petek po predložitvi dokazov izbrisali, trdi. Poudarila je, da je bil poslanec seznanjeni z dejstvi, ki dokazujejo preoblikovanje profila Lars&Sven Food Truck Burger v dodaten profil Demokrati.

Dodala je, da se ji ta praksa zdi predvsem nemoralna, in izrazila nezadovoljstvo s situacijo, da ljudje, ki so všečkali profil zaradi vsebine, povezane s hamburgerji, nenadoma prejmejo vsebino, ki promovira politično stranko Demokrati. Takšno potezo je označila za prevaro.

"Izjemno sem žalostna nad tem odgovorom, ker ta odgovor pooseblja vse, kar je v slovenski politiki narobe. Gospod laže in zavaja, čeprav smo prikazali dejstva. Nemoralno je to, da so ljudje všečkali profil o hamburgerjih in naslednji dan dobili servirano stranko demokrati. Verjamem, da tudi vam ne bi bilo všeč, če bi všečkali čokolado in naslednji dan ugotovili, da se je ta stran preusmerila v spletno stran oboževalcev Zorana Jankovića," je dejala Kovač.

Kovač je Logarja obtožila tudi, da so s to prakso kršili zakonodajo o financiranju političnih strank.

Tudi ob koncu pogovora je Logar vztrajal pri zanikanju. Izrazil je zadovoljstvo, da je Inštitut 8. marec zadevo predložil Računskemu sodišču, saj verjame v institucije pravne države. To dejanje vidi kot premik iz politične demagogije v pravni okvir.

Predsednika Demokratov Anžeta Logarja smo minuli teden tudi na Siol.net zaprosili za odgovore glede povezave z Janezom Janšo. Za zdaj odgovorov še nismo prejeli.