Kaj narediš, ko na dan žena ne moreš kupiti rož? SPAR je imel rešitev.

Osmi marec je dan, ko s cvetjem pokažemo pozornost ženskam, ki imajo posebno mesto v našem življenju. Letos pa je imel ta praznik majhen zaplet: padel je na nedeljo. Dan, ko so trgovine in cvetličarne zaprte, a marsikdo se šele tik pred zdajci spomni, da bi radi podarili šopek. Iz zadrege je, vsaj nekatere, tokrat rešil SPAR .

Priložnostna cvetličarna za zamudnike

Na prometni točki pri ljubljanskem parku Tivoli je SPAR Slovenija na enem izmed plakatnih mest TAM-TAM postavil mini cvetličarno, ki je bila odprta prav na 8. marec. Namenjena je bila predvsem tistim, ki so želeli razveseliti partnerko, mamo ali prijateljico, a jim cvetja ni uspelo kupiti pravočasno.

Moški so lahko tu dobili sveže rože, da so jih lahko podarili izjemnim ženskam v svojem življenju in tako poskrbeli, da so se počutile ljubljene. Povabilo k obisku je potekalo tudi prek ciljanih digitalnih sporočil, ki so Ljubljančane usmerila do nenavadne cvetličarne pri parku.

Gesta s trajnostnim ozadjem

Ideja pa je imela tudi trajnostno noto. V nabor cvetja, ki ga je ponujala priložnostna cvetličarna, so namreč vključili tudi še vedno sveže rože iz trgovin Spar, ki jih do zaprtja v soboto niso prodali. Namesto da bi ostale neizkoriščene, so dobile novo priložnost – kot presenečenje za nekoga posebnega.

Aktivacija z naslovom Ker mi je 8. marec je tako postala majhen opomnik, da pozornost ni vedno v velikih dejanjih. Včasih je dovolj že šopek rož in misel, da pokažemo: mar nam je.

In ko je ljudem mar, je SPAR tam.

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija.