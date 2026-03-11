Sreda, 11. 3. 2026, 8.44
Kaj narediš, ko na dan žena ne moreš kupiti rož? SPAR je imel rešitev.
Osmi marec je dan, ko s cvetjem pokažemo pozornost ženskam, ki imajo posebno mesto v našem življenju. Letos pa je imel ta praznik majhen zaplet: padel je na nedeljo. Dan, ko so trgovine in cvetličarne zaprte, a marsikdo se šele tik pred zdajci spomni, da bi radi podarili šopek. Iz zadrege je, vsaj nekatere, tokrat rešil SPAR.
Priložnostna cvetličarna za zamudnike
Na prometni točki pri ljubljanskem parku Tivoli je SPAR Slovenija na enem izmed plakatnih mest TAM-TAM postavil mini cvetličarno, ki je bila odprta prav na 8. marec. Namenjena je bila predvsem tistim, ki so želeli razveseliti partnerko, mamo ali prijateljico, a jim cvetja ni uspelo kupiti pravočasno.
Moški so lahko tu dobili sveže rože, da so jih lahko podarili izjemnim ženskam v svojem življenju in tako poskrbeli, da so se počutile ljubljene. Povabilo k obisku je potekalo tudi prek ciljanih digitalnih sporočil, ki so Ljubljančane usmerila do nenavadne cvetličarne pri parku.
Gesta s trajnostnim ozadjem
Ideja pa je imela tudi trajnostno noto. V nabor cvetja, ki ga je ponujala priložnostna cvetličarna, so namreč vključili tudi še vedno sveže rože iz trgovin Spar, ki jih do zaprtja v soboto niso prodali. Namesto da bi ostale neizkoriščene, so dobile novo priložnost – kot presenečenje za nekoga posebnega.
Aktivacija z naslovom Ker mi je 8. marec je tako postala majhen opomnik, da pozornost ni vedno v velikih dejanjih. Včasih je dovolj že šopek rož in misel, da pokažemo: mar nam je.
In ko je ljudem mar, je SPAR tam.
