Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
11. 3. 2026,
8.44

Osveženo pred

8 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
cvetličarna rože 8. marec noad PR članek

Sreda, 11. 3. 2026, 8.44

8 minut

Kaj narediš, ko na dan žena ne moreš kupiti rož? SPAR je imel rešitev.

Oglasno sporočilo
Spar, rože za 8. marec | Foto arhiv ponudnika

Foto: arhiv ponudnika

Osmi marec je dan, ko s cvetjem pokažemo pozornost ženskam, ki imajo posebno mesto v našem življenju. Letos pa je imel ta praznik majhen zaplet: padel je na nedeljo. Dan, ko so trgovine in cvetličarne zaprte, a marsikdo se šele tik pred zdajci spomni, da bi radi podarili šopek. Iz zadrege je, vsaj nekatere, tokrat rešil SPAR.

Priložnostna cvetličarna za zamudnike

Na prometni točki pri ljubljanskem parku Tivoli je SPAR Slovenija na enem izmed plakatnih mest TAM-TAM postavil mini cvetličarno, ki je bila odprta prav na 8. marec. Namenjena je bila predvsem tistim, ki so želeli razveseliti partnerko, mamo ali prijateljico, a jim cvetja ni uspelo kupiti pravočasno.

Moški so lahko tu dobili sveže rože, da so jih lahko podarili izjemnim ženskam v svojem življenju in tako poskrbeli, da so se počutile ljubljene. Povabilo k obisku je potekalo tudi prek ciljanih digitalnih sporočil, ki so Ljubljančane usmerila do nenavadne cvetličarne pri parku.

Gesta s trajnostnim ozadjem

Ideja pa je imela tudi trajnostno noto. V nabor cvetja, ki ga je ponujala priložnostna cvetličarna, so namreč vključili tudi še vedno sveže rože iz trgovin Spar, ki jih do zaprtja v soboto niso prodali. Namesto da bi ostale neizkoriščene, so dobile novo priložnost – kot presenečenje za nekoga posebnega.

Aktivacija z naslovom Ker mi je 8. marec je tako postala majhen opomnik, da pozornost ni vedno v velikih dejanjih. Včasih je dovolj že šopek rož in misel, da pokažemo: mar nam je.

In ko je ljudem mar, je SPAR tam.

Spar, rože za 8. marec | Foto: P Automobil Import d.o.o. Foto: P Automobil Import d.o.o.

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija. 

cvetličarna rože 8. marec noad PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.