R. K.

Sreda,
11. 3. 2026,
11.08

Osveženo pred

31 minut

Janez Janša Anže Logar

Sreda, 11. 3. 2026, 11.08

31 minut

Sociolog Gorazd Kovačič: Samo Logar blefira

R. K.

Anže Logar | Anže Logar je bil 25 let vidni član stranke SDS. | Foto STA

Anže Logar je bil 25 let vidni član stranke SDS.

Foto: STA

"Logar je vrhunski v tem, kako se je naučil sprenevedati in izogibati odgovorom na vprašanja," je delovanje predsednika Demokratov Anžeta Logarja za Večer komentiral univerzitetni profesor in sociolog Gorazd Kovačič. "Če ga natančno poslušamo, lahko jasno ugotovimo, da je eksponent interesov kapitala, prav tako pa je pripravljen sodelovati v četrti Janševi vladi, ki je lahko samo skrajno desna," je še dejal Kovačič. Politolog z ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Hočevar je ob tem za omenjeni medij spomnil, da Logar jasno zagovarja desne politike in je glede političnih pogledov blizu SDS. Odkar je Logar po 25 letih oktobra 2024 izstopil iz stranke SDS, je prisotno vprašanje, ali je Janšev satelit in je vse skupaj le politična igra.

Na prihajajočih parlamentarnih volitvah se obeta tesen boj med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Siol.net pripravil Valicon, sta Gibanje Svoboda in SDS skorajda popolnoma izenačena. Za vodilnima akterjema se na tretje mesto z 9,6 odstotka podpore uvrščajo Demokrati Anžeta Logarja. Ta glasno zagovarja politično širino, čeprav so njegova stališča zelo blizu stranki SDS, katere član je bil 25 let. Iz stranke je izstopil oktobra 2024, od takrat pa se spretno izogiba vprašanjem, ali bi po volitvah sodeloval z Janezom Janšo.  Anže Logar, vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev | Foto: STA Foto: STA

Na vsak način se skuša distancirati od prvaka SDS, čeprav zagovarjata podobno politiko, prav tako v parlamentu glasujeta skoraj enako. Tudi program stranke Demokratov se v marsičem prekriva s programom SDS. V oči bodi tudi podatek, da pri Logarjevem političnem projektu sodeluje četrtina nekdanjih članov SDS. Na kandidatni listi Demokratov sta med drugim Eva Irgl in Elena Zavadlav Ušaj.

Robert Golob, Janez Janša
Novice 11 dni pred volitvami: SDS in Svoboda skoraj izenačeni

Kovačič: Vrhunski je v tem, kako se je naučil sprenevedati in izogibati odgovorom na vprašanja

Univerzitetni profesor in sociolog Gorazd Kovačič je za Večer komentiral, kakšne možnosti ima Logar na prihajajočih volitvah in kakšno politično igro pravzaprav igra. "Med strankami, ki se jim zanesljivo obeta vstop v parlament, samo Logar blefira, da ima možnosti za sestavo vlade in da bodo Demokrati postavljali pogoje za vladanje," je dejal Kovačič, ki je dodal, da se predsednik Demokratov zateka "v abstraktno prazno govorjenje, pri čemer se izogiba odgovoru na vprašanje, ali bi vstopil v Janševo vlado". gorazd kovačič | Foto: STA Foto: STA

Kot pravi Kovačič, bi Logar s tem, ko bi izjavil, da je pripravljen sodelovati v vladi Janeza Janše, le spodbudil vprašanja, zakaj je po 25 letih sploh izstopil iz SDS. Če gre v vlado z njim, pa bi, kot meni Kovačič, spodkopal projekt Demokrati in se zameril sredinskim volivcem, ki jih s svojo politiko nagovarja. "Če bi Logar pred volitvami izrecno izjavil, da z Janšo ne bo šel v vlado, potem pa bi obljubo prelomil, bi zapravil možnosti za vsakršno nadaljnjo politično kariero po naslednjem mandatu. Sredinski volivci bi to potezo razumeli kot izdajo," je za Večer komentiral Kovačič. 

Ker se torej Logar izogiba vprašanjem o mogočem povolilnem sodelovanju z Janšo, Kovačič sklepa, da namerava v njegovo vlado. "Kdor je zmožen logičnega sklepanja, bo raje volil nekoga drugega kot Logarja, ki utegne zagotoviti četrto Janševo vlado," je za omenjeni medij dejal Kovačič.

"Logar je vrhunski v tem, kako se je naučil sprenevedati in izogibati odgovorom na vprašanja," je izjavil Kovačič in dodal: "Če ga natančno poslušamo, lahko jasno ugotovimo, da je eksponent interesov kapitala, prav tako pa je pripravljen sodelovati v četrti Janševi vladi, ki je lahko samo skrajno desna."

Anže Logar, Janez Janša | Foto: Ana Kovač, STA Foto: Ana Kovač, STA

Hočevar: Predvolilna retorika je povsem nekaj drugega kot povolilna realnost

"Če bo imela desnica večino, je pričakovati oblikovanje koalicije med SDS, skupno listo okoli NSi in Demokrati, v nasprotnem primeru je mogoča nekoliko bolj heterogena vlada okoli Goloba," pa je za Večer dejal politolog z ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Hočevar. Marko Hočevar | Foto: STA Foto: STA

Poudaril je, da je pri Logarju jasno, da zagovarja desne politike in je glede političnih pogledov blizu SDS. "To je Logarjeva 'resnica', drugo vprašanje pa je, kako se bo postavil po volitvah. Moramo vedeti, da je predvolilna retorika nekaj povsem drugega kot povolilna realnost, ki največkrat postavi drugačen okvir delovanja tako za stranke kot posameznike," je za Večer pojasnil Hočevar.

Volitve 2026 Volitve 2026 Janez Janša Janez Janša Anže Logar
