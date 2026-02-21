Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sobota,
21. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 nepristranskost policija KPK Robert Šumi Lars & Sven Anže Logar Demokrati

Sobota, 21. 2. 2026, 4.00

5 ur, 46 minut

Logarjevi Demokrati: slalom med burgerji in KPK

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anže Logar | Foto STA

Foto: STA

Lastnik podjetja Hipster (Lars & Sven) Primož Novak, ki je končalo v stečaju, je danes viden član Logarjevih Demokratov. Novak, nekoč član Gibanja Svoboda, naj bi sicer krivdo za propad podjetja pripisoval predvsem trenutni vladi in podjetništvu nenaklonjenemu okolju, ne pa tudi svojim napačnim poslovnim odločitvam. V ozadju se odvija t. i. "afera burger", ko se je stran Lars & Sven Foodtruck z 21 tisoč sledilci na Facebooku čez noč preimenovala v Demokrate. Analize kažejo, da so prek oglasov namensko nabirali sledilce tik pred politično transformacijo, so zapisali na Necenzurirano. Prav tako naj bi bilo sporno tudi delovanje odhajajočega predsednika KPK Roberta Šumija, ki se aktivno povezuje z Logarjevo stranko.

Podjetje Hipster, lastnik blagovne znamke Lars & Sven, ki ga vodi Primož Novak, danes viden član Logarjevih Demokratov, je končalo v stečaju s 700 tisoč evri izgube in dolgovi do države ter najemodajalcev. Povezava s stranko Demokrati naj bi bila sporna v točki, ko se je Facebook stran verige Lars & Sven z 21 tisoč sledilci po zaprtju čez noč preimenovala v stran stranke Demokrati.

Inštitut 8. marec je zaradi suma nedovoljenega financiranja stranke že podal prijavo na Računsko sodišče.

Hkrati pa so nekdanjo prodajno stojnico za burgerje prebarvali v barve stranke in jo Logar zdaj uporablja za terensko promocijo, pri čemer lastništvo in stroški najema ostajajo nejasni.

Urška Klakočar Zupančič
Novice "Logarja je treba vprašati: boste v vladi z Gibanjem Svoboda in s tem zavrgli ideologijo SDS?"

Vprašljivo: Robert Šumi in Demokrati

Tudi delovanje odhajajočega predsednika KPK Roberta Šumija sproža dvome o njegovi nevtralnosti, saj se že sedaj aktivno povezuje z Logarjevo stranko, v četrtek pa se je udeležil tudi dogodka v organizaciji stranke SD.

Po poročanju virov Šumijevo sodelovanje z Logarjem ni omejeno le na en dogodek. Z Logarjem naj bi se predhodno že posvetoval o pripravi strokovnega programa na področju policije in tožilstva (ustanovitev enote SKOK).

Logar je tudi javno povzemal Šumijeve kritike na račun premierja Roberta Goloba, češ da nima več avtoritete za vodenje vlade, kar kaže na politično poistovetenje neodvisnega organa z opozicijsko retoriko, navaja Necenzurirano.

Na Logarjevih dogodkih sodelujejo tudi druge osebe, denimo Matej Avbelj z Nove univerze, ki so bile v preteklosti pod drobnogledom KPK, kar dodatno krni videz nepristranskosti institucije.

Kritiki opozarjajo, da je Šumi z odkrito udeležbo v kampanji Anžeta Logarja in SD povzročil "politično okuženost" svoje funkcije. Čeprav naj bi se aprila vračal v službo pri generalnem direktorju policije, ostaja odprto vprašanje, ali lahko oseba, ki se v času vodenja KPK tako tesno povezuje s konkretno politično opcijo, še velja za strokovno in neodvisno kadrovsko izbiro v represivnem aparatu.

Anže Logar, Janez Janša
Novice Logarjevi Demokrati: Močna kadrovska prepletenost s SDS
Demokrati Anže Logar
Novice Demokrati Anžeta Logarja prepričani, da bodo sestavljali prihodnjo vlado
Anže Logar
Novice Anže Logar se še naprej izmika odgovorom
Primož Novak in Anže Logar
Novice Kako je profil burgerjev na Facebooku postal darilo za stranko Demokratov?
Volitve 2026 Volitve 2026 nepristranskost policija KPK Robert Šumi Lars & Sven Anže Logar Demokrati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.