Logarjevi Demokrati: slalom med burgerji in KPK

Lastnik podjetja Hipster (Lars & Sven) Primož Novak, ki je končalo v stečaju, je danes viden član Logarjevih Demokratov. Novak, nekoč član Gibanja Svoboda, naj bi sicer krivdo za propad podjetja pripisoval predvsem trenutni vladi in podjetništvu nenaklonjenemu okolju, ne pa tudi svojim napačnim poslovnim odločitvam. V ozadju se odvija t. i. "afera burger", ko se je stran Lars & Sven Foodtruck z 21 tisoč sledilci na Facebooku čez noč preimenovala v Demokrate. Analize kažejo, da so prek oglasov namensko nabirali sledilce tik pred politično transformacijo, so zapisali na Necenzurirano. Prav tako naj bi bilo sporno tudi delovanje odhajajočega predsednika KPK Roberta Šumija, ki se aktivno povezuje z Logarjevo stranko.

Podjetje Hipster, lastnik blagovne znamke Lars & Sven, ki ga vodi Primož Novak, danes viden član Logarjevih Demokratov, je končalo v stečaju s 700 tisoč evri izgube in dolgovi do države ter najemodajalcev. Povezava s stranko Demokrati naj bi bila sporna v točki, ko se je Facebook stran verige Lars & Sven z 21 tisoč sledilci po zaprtju čez noč preimenovala v stran stranke Demokrati.

Inštitut 8. marec je zaradi suma nedovoljenega financiranja stranke že podal prijavo na Računsko sodišče.

Hkrati pa so nekdanjo prodajno stojnico za burgerje prebarvali v barve stranke in jo Logar zdaj uporablja za terensko promocijo, pri čemer lastništvo in stroški najema ostajajo nejasni.

Vprašljivo: Robert Šumi in Demokrati

Tudi delovanje odhajajočega predsednika KPK Roberta Šumija sproža dvome o njegovi nevtralnosti, saj se že sedaj aktivno povezuje z Logarjevo stranko, v četrtek pa se je udeležil tudi dogodka v organizaciji stranke SD.

Po poročanju virov Šumijevo sodelovanje z Logarjem ni omejeno le na en dogodek. Z Logarjem naj bi se predhodno že posvetoval o pripravi strokovnega programa na področju policije in tožilstva (ustanovitev enote SKOK).

Logar je tudi javno povzemal Šumijeve kritike na račun premierja Roberta Goloba, češ da nima več avtoritete za vodenje vlade, kar kaže na politično poistovetenje neodvisnega organa z opozicijsko retoriko, navaja Necenzurirano.

Na Logarjevih dogodkih sodelujejo tudi druge osebe, denimo Matej Avbelj z Nove univerze, ki so bile v preteklosti pod drobnogledom KPK, kar dodatno krni videz nepristranskosti institucije.

Kritiki opozarjajo, da je Šumi z odkrito udeležbo v kampanji Anžeta Logarja in SD povzročil "politično okuženost" svoje funkcije. Čeprav naj bi se aprila vračal v službo pri generalnem direktorju policije, ostaja odprto vprašanje, ali lahko oseba, ki se v času vodenja KPK tako tesno povezuje s konkretno politično opcijo, še velja za strokovno in neodvisno kadrovsko izbiro v represivnem aparatu.