SDS Demokrati volilna kampanja stranke Slovenija Volitve 2026 Volitve 2026

Logarjevi Demokrati: Močna kadrovska prepletenost s SDS

Anže Logar, Janez Janša | Vodja stranke Demokrati Anže Logar trdi, da je po odhodu iz SDS, katere član je bil 20 let, v konfliktu s stranko, vendar je v tem mandatu v 96 odstotkih primerov glasoval enako kot Janez Janša. | Foto Ana Kovač, STA

Vodja stranke Demokrati Anže Logar trdi, da je po odhodu iz SDS, katere član je bil 20 let, v konfliktu s stranko, vendar je v tem mandatu v 96 odstotkih primerov glasoval enako kot Janez Janša.

Foto: Ana Kovač, STA

Analiza kandidatne liste stranke Demokrati Anžeta Logarja za prihajajoče volitve razkriva, da velik del kadrovskega bazena sestavljajo nekdanji člani, funkcionarji in donatorji stranke SDS, poroča portal Necenzurirano.

Kot je razvidno iz kandidatne liste, gre za visok delež povezav s stranko SDS. Med 30 in 40 odstotkov kandidatov je neposredno ali posredno povezanih s SDS, več kot 20 kandidatov je tudi nekdanjih članov SDS, navaja Necenzurirano.

Vodja stranke Demokrati Anže Logar trdi, da je po odhodu iz SDS, katere član je bil 20 let, v konfliktu s stranko, vendar je v tem mandatu v 96 odstotkih primerov glasoval enako kot Janez Janša. Stranko je ustanovil s pripojitvijo stranke Konkretno (nekdanja SMC), kar mu je omogočilo zagonski kapital za njegov politični projekt s soglasjem SDS.

Kdo so imena na kandidatni listi?

Na listi so trije nekdanji poslanci SDS – poleg Logarja še Eva Irgl in Elena Zavadlav Ušaj –, ter številni bivši direktorji državnih podjetij in funkcionarji iz obdobja Janševih vlad. 

Med kandidati najdemo Aleksandra Brunčka, nekdanjega direktorja Dravskih elektrarn in vidnega lokalnega funkcionarja SDS, ter Damjana Stanka, nekdanjega direktorja Borzena in donatorja SDS. Logarju se je pridružil tudi Igor Horvat, nekdanji kandidat SDS za ljubljanskega župana. 

Od vidnejših kandidatov so na listi tudi nekdanji šef Aerodroma Ljubljana Zmago Skobir, ki je bil na mesto imenovan pod prvo Janševo vlado, Senko Pličanič, pravosodni minister v drugi Janševi vladi in svetovalec Andreja Vizjaka (SDS), ter Mihael Zupančič, nekdanji vodja Logarjevega kabineta na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga je Janševa vlada še pred zamenjavo oblasti imenovala za veleposlanika v Köbenhavnu.  

Na listi je še množica nekdanjih mestnih in občinskih svetnikov SDS, denimo Matjaž Vede, Danilo Lončarič in Nuša Vrabl Ferenčič, ki so v preteklosti zasedali položaje v državni upravi ali javnih zavodih pod okriljem Janševe stranke.

