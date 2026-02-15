Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
18.13

50 minut

Volitve 2026 Anže Logar Demokrati

Demokrati Anžeta Logarja prepričani, da bodo sestavljali prihodnjo vlado

Anže Logar je prepričan, da bodo Demokrati sestavljali novo vlado.

Anže Logar je prepričan, da bodo Demokrati sestavljali novo vlado.

Foto: STA

Demokrati Anžeta Logarja so na konvenciji v Logatcu danes predstavili listo 88 kandidatov za državnozborske volitve 22. marca. Prvak stranke Anže Logar je prepričan, da bodo prav Demokrati sestavljali prihodnjo vlado, na prihajajočih državnozborskih volitvah pa v stranki računajo na prek 20 poslancev.

"Demokrati bomo v koaliciji, ki bo zagotovila politično širino. Smo v čolnu na razburkanem morju in veslati moramo na obeh straneh, če želimo kreniti naprej. Demokrati ne bomo nikomur omogočili vlade in je prav tako nikomur ne bomo onemogočali," je danes poudaril Logar.

Prepričan je, da bodo prav Demokrati sestavljali novo vlado, saj so, kot je dejal, edina stranka, ki lahko v slovensko politiko prinese novo paradigmo, novo energijo in nov družbeni dogovor, ki temelji na sodelovanju.

"V samem bistvu gre za prelom s staro politiko, staro energijo, s tistimi, ki so v zadnjih desetletjih oblikovali politični razred statusa quo, čeravno na nasprotnih bregovih. So kot jin in jang, en proti drugemu, a hkrati en drugega potrebujejo, en drugega hranijo in vsak od njih utrjuje svojo bazo podpornikov z oblikovanjem fronte proti. Vsak, ki ni stoodstotno z nami v umnosti in neumnosti, je naš sovražnik, je satelit, izdajalec, zlati prinašalec. Samo tekmec ni, pa tudi človek ne. Zaradi takšnega pristopa pa ljudje postopoma, a nevzdržno izgubljajo upanje v prihodnost Slovenije," je poudaril Logar.

Zagotovil je, da bodo Demokrati delali drugače. "Demokrati rušimo mit o brezizhodnosti, da se nič ne da, da je treba zgolj še naprej vzdrževati status quo in upati na najboljše. Bodimo iskreni, status quo za Slovenijo ni več izbira," je poudaril Logar.

Demokrati bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopili z 88 kandidati. Prvak stranke Logar bo kandidiral v Logatcu, podpredsednica stranke Eva Irgl v Ajdovščini, nekdanji poslanec Svobode Tine Novak pa v Ljutomeru.

Nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič bo kandidiral v Novem mestu. Generalna sekretarka Demokratov Elena Zavadlav Ušaj bo kandidirala v Kranju, donedavni predsednik Študentske organizacije Slovenije Luka Mihalič pa v Celju. Predsednik sveta stranke Tadej Ostrc bo kandidiral v Ljubljani.

Anže Logar
