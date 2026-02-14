Anže Logar se še naprej izmika odgovorom

Predsednik stranke Demokrati Anže Logar še vedno ni odgovoril na vprašanje, ali bi po volitvah sodeloval v vladi Janeza Janše. Čeprav poudarja zmerno in povezovalno politiko, se odgovoru izmika. Za TV Slovenija se je odzval tudi na poročanja medijev, da v državnem zboru v večini primerov glasuje enako kot Janša, kar je zanikal in celo dejal, da je v zadnjem času glasoval bolj podobno kot Miha Kordiš. A podatki glasovanj kažejo drugače. Na Inštitutu 8. marec se tako sprašujejo, zakaj Logar kljub preverljivim podatkom laže.

Čeprav poudarja samostojno politično pot in "novo politično kulturo", se Anže Logar ključnim opredelitvam glede prihodnje koalicije še naprej izogiba. Nejasnost glede odnosa z SDS tako ostaja eno osrednjih političnih vprašanj pred volitvami. Kot so poročali novinarji oddaje Odmevi, poslanci Demokratov v državnem zboru v večini primerov glasujejo podobno kot poslanska skupina SDS, v isti politični prostor jih umeščajo tudi politična izhodišča.

Na desnici se tako napoveduje boj med SDS, NSi in Demokrati. Da lahko razdrobljenost znotraj istega političnega prostora oslabi skupni rezultat desnosredinskega bloka, opozarjajo politični analitiki, ob tem pa se odpira tudi vprašanje, ali strategija Anžeta Logarja res predstavlja novo politično alternativo ali gre zgolj za prerazporeditev obstoječih volivcev znotraj istega političnega tabora. Čeprav Logar trdi, da si želi zmerne in povezovalne politike, se odgovoru, ali bi sodeloval v morebitni novi vladi Janeza Janše, namreč še vedno izmika.

"Gospod Logar, zakaj lažete?"

Da se Logar še vedno ni distanciral od stranke SDS, so na družbenem omrežju Facebook opozorili tudi na Inštitutu 8. marec. Zapisali so, da mineva že 16 dni,. odkar so ga pozvali, naj skliče tiskovno konferenco in na njej razkrije, "kako je Orbanov tok financiral SDS in kakšna je uredniška politika Nove24TV, katere solastnik je bil". "Tega še ni storil," so bili jasni.

V objavi so opozorili tudi na Logarjevo izjavo za TV Slovenija, kjer so ga soočili s podatkom, o katerem je poročal portal Necenzurirano, da je Logar v 96 odstotkih primerov v državnem zboru glasoval enako kot njegov nekdanji šef Janez Janša. Odgovoril je, da ta podatek ne drži in da je bistveno manjši, pri čemer se je skliceval na Parlameter (kjer beležijo statistiko parlamentarnih glasovanj). Izjavil je celo, da je v zadnjem času glasoval bolj podobno kot poslanec Miha Kordiš.

Na Inštitutu 8. marec so ob tej izjavi opozorili na odziv Inštituta Danes je nov dan, ki stoji za portalom Parlameter, kjer so preverili Logarjevo trditev in ugotovili, da sta Logar in Janša, ko sta bila oba prisotna v državnem zboru, enako glasovala v 85 odstotkih primerov. S Kordišem pa se je v zadnjih šestih mesecih ujemal v približno 43 odstotkih. "Podatki so jasni. Izjave so preverljive. Gospod Logar, zakaj lažete?" so se vprašali.