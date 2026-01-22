Zakaj Logar trdi, da ni Janšev satelit, a v DZ glasuje enako kot on?

Analiza glasovanja predsednika stranke Demokrati Anžeta Logarja v Državnem zboru je pokazala, da čeprav ta trdi, da s prvakom stranke SDS Janezom Janšo nima nič, v večini primerov glasuje enako kot on, poroča portal Necenzurirano. V obdobju med letoma 2022 in 2025 je namreč v več kot 96 odstotkih primerov glasoval enako kot Janša, kar pomeni, da se tudi po odhodu iz SDS njegov način glasovanja skoraj ni spremenil.

Čeprav slovensko javnost vse od odhoda iz SDS jeseni 2024 prepričuje, da s stranko nima več nič in da na prihajajočih parlamentarnih volitvah obstaja druga izbira, kot le Robert Golob ali Janez Janša, analiza njegovega delovanja v DZ kaže drugače.

Kot so ugotovili novinarji portala Necenzurirano, je Anže Logar med manj aktivnimi poslanci – v dobrih treh letih in pol je vložil le 24 poslanskih vprašanj in pobud, izpustil je vsako tretje glasovanje, v celotnem mandatu pa je za govorniškim odrom izrekel 275 tisoč manj besed od povprečja vseh slovenskih poslank in poslancev.

Skladnost pri glasovanju

Analiza njegovega glasovanja v DZ med letoma 2022 in 2025 je pokazala, da Logar v večini primerov ne glasuje drugače kot poslanci stranke SDS, katere član je bil več kot 20 let. V treh letih in pol je na glasovanjih, kjer je bil prisoten tudi Janša, Anže Logar v več kot 96 odstotkih primerov glasoval enako kot njegov nekdanji šef.

Ker je bil Janša v tem obdobju prisoten na le 55 odstotkih glasovanj, so na portalu primerjali še podobnost glasovanja z najbolj aktivno poslanko SDS Jelko Godec. Tudi ta primerjava kaže na 96,5-odstotno ujemanje v glasovanju, kar pomeni, da je Logar v zadnjem mandatu glasoval praktično enako kot SDS.

Natančneje so primerjali tudi njegovo in Janševo glasovanje v DZ v posameznih letih. Leta 2022 sta bila oba z Janšo prisotna na 117 glasovanjih in na vseh glasovala enako, leta 2023 sta različno glasovala le v dveh od 331 primerov, leta 2024 (oktobra je Logar izstopil iz SDS) sta enako glasovala na vseh 68 glasovanjih, na katerih sta bila oba prisotna, šele lansko leto pa je v 26 primerih od skupno 252 glasoval nekoliko drugače kot njegova nekdanja stranka.

Da je Logar glasoval za, Janša pa proti, se je zgodilo v primeru zakona o zaščiti živali, pri ustavnih spremembah in treh zakonih s področja šolstva ter pri zakonih o funkcionarjih, kmetijstvu in tujcih. Ravno obratno – da je Janša glasoval za, Logar pa proti – pa se je zgodilo pri referendumu o obrambnih izdatkih, amandmaju NSi k zakonu o vrtcih in zakonu o nujnih ukrepih za javno varnost.

V treh letih in pol drugih neskladij med njima ni bilo, kar pomeni, da sta enako glasovala v 740 primerih, drugače pa le v 28.